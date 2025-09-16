Carbayones en bandeja: Galán bailó en el barro escuchando a Miguel Ríos y se imagina una película

Edu Galán, escritor ovetense, irónico incluso por wasap, y con gracia natural a veces sin quererla, avisa de antemano cuando se le pregunta que cuente una anécdota reseñable en San Mateo que de jugo a esta serie. "La verdad es que solo tengo recuerdos muy divertidos y grotescos; por lo tanto, inhábiles para contar en LA NUEVA ESPAÑA".

Normal. Galán, creador reconocido a nivel nacional, también tertuliano en televisión, trabajó en muchas ediciones de las fiestas de Oviedo como pinchadiscos en lo que él mismo llama "el mejor pub" de la capital, La Piel del Tripulante, ubicado en el Antiguo. Desde ahí vio de todo, aunque sus recuerdos mateínos tiran a lo culinario, a los bocadillos que comió todo ovetense hizo de vecino en los chiringuitos de Porlier. "Lo más contable eran los bocatas de chorizo criollo y también recuerdo un año que bailé sobre barro, en la plaza de toros, durante el concierto de Miguel Ríos y su Big Band (un exitoso álbum del cantante)", rememora.

Aquello fue el 19 de septiembre de 1997, el escritor tenía 17 años y bailaba con su prima Patricia. La entrada le costó 500 pesetas. Ya llovió. Si se trata de elegir una foto, Galán no tiene dudas, aunque es más cercana: la que acompaña esta información, una imagen en la que sale el ovetense con el director de cine David Trueba y el músico brasileño Vaudí, del año 2014, por el concierto "50 años no son nada" de Víctor Manuel y sus amigos en San Mateo.

También hay recuerdos familiares: "Recoger el bollo y el vino con mi padre, Nicasio".

Galán, que sigue de cerca la actualidad ovetense, vive San Mateo de forma diferente. A la distancia y ya como padre. Puede tener cierta nostalgia, pero recalca que no echa de menos estar en Oviedo en estas fechas, con la ciudad hasta los topes y música en cada esquina. "No echo de menos San Mateo porque he decidido que mi vida sea siempre San Mateo, pero me alegro enormemente que los ovetenses lo pasen estupendo y salgan de lunes o de martes", cuenta.

Lo que sí tiene Galán son muchas ideas artísticas por desarollar con San Mateo como escenario. Podría ser una película o un corto, "de esos en los que se cambia el cuerpo, al estilo de ‘Ponte en mi lugar’ (la película estadounidense en la que una hija y su madre se intercambian sus vidas), pero con fiestas patronales".

Se explica: "Se trataría de que un año todos los ovetenses celebren las fiestas de Begoña en Gijón y que los gijoneses celebren San Mateo en Oviedo", expone.

También se imagina el ovetense una creación artística en la que gente de otros lugares disfruten de San Mateo y de Begoña. La película queda pendiente.