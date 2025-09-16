Manuel Fernández Juncos, el riosellano que salvó el español en Puerto Rico
Un grupo de trabajo asturiano y puertorriqueño aspira a organizar en 2028 el centenario del escritor en el Principado y en el país caribeño
Aseguran quienes han estudiado a fondo la figura de Manuel Fernández Juncos que gracias a este ilustre escritor y periodista, un emigrante de origen riosellano, hoy día hay más de nueve millones de puertorriqueños que hablan castellano entre la isla caribeña y los Estados Unidos. "Fue el mayor defensor de la lengua española ante la imposición del inglés por parte de los Estados Unidos tras el Tratado de París", asegura Enrique Fierres, el presidente de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo Beneficencia de Puerto Rico, una de la personas que tomó parte ayer en el acto académico que se celebró en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) para rendir homenaje a Fernández Juncos.
En el acto también tomaron parte el escritor asturiano Toni Silva y la novelista puertorriqueña Tina Casanova, que glosaron la trayectoria vital, literaria y política del autor desde su nacimiento (Tresmonte, Ribadesella, 1846) hasta su fallecimiento (San Juan de Puerto Rico, 1928), así como del legado cultural que dejó tras convertirse en un referente del periodismo puertorriqueño y de haber escrito obras tan carismáticas como "De Puerto Rico a Madrid".
Además del director del Ridea, Ramón Rodríguez, también estuvo en la mesa principal el presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de Asturias, Fernando Delgado, que dirigió el evento y es el principal impulsor del programa de actos que se están desarrollando en Asturias para recuperar la figura de Manuel Fernández Juncos. Delgado adelantó que el reconocimiento y el recuerdo al literato riosellano aún no ha terminado. "Hemos constituido un equipo de trabajo que cuenta con el apoyo del Gobierno del Principado y en el que están presentes el Ayuntamiento de Ribadesella, el Ridea, la Sociedad Española de Auxilio Mutuo Beneficencia de Puerto Rico, varias asociaciones riosellanas y la propia sociedad civil. Nuestra idea es mantenerla y organizar actos por el centenario de la muerte del escritor, en el año 2028, tanto en Asturias como en Puerto Rico", dijo Delgado.
Ayer también estuvieron en el Ridea, entre otros, el alcalde de Ribadesella, Paulo García, y el presidente de la Junta del Principado, Juan Cofiño.
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- Las cámaras del entorno de la casa del ganadero asesinado en Ribadesella no recogieron a los supuestos autores del crimen
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
- Bronca de Paunovic y 'caso Ilic': la contracrónica del Oviedo