El legado de Margarita Salas vuelve a sus orígenes y ya tiene sede física en Madrid: "Es un paso importante"

La Fundación Margarita Salas, que nació en 2023 para mantener vivo el legado de la científica asturiana más importante de la historia y que preside su hija, Lucía Viñuela, vive un arranque de curso muy diferente a todos los anteriores. "Esto nos cambia mucho, pasamos a tener estructura y sede física, es muy importante para el futuro", explica Viñuela. La presidenta de la Fundación habla de un paso simbólico y también decisivo.

Desde el pasado 1 de septiembre la institución ya tiene sede física: una oficina en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que desde 2019, tras el fallecimiento de Margarita Salas, también lleva el nombre de la científica asturiana. "La Fundación tiene aquí un encaje perfecto porque en este centro, además de hacer muchos proyectos de investigación, estamos muy comprometidos con transferir todo el conocimiento que podamos a la sociedad. Es básico hacer ver que la ciencia tiene un destino social y la Fundación Margarita Salas tiene una fuerte vocación de hacerlo", explica Pilar Sánchez Testillano, directora del CIB, durante la visita de LA NUEVA ESPAÑA a las instalaciones donde se asentará la entidad.

En el centro, ubicado en plena Ciudad Universitaria de Madrid, trabajan unos 500 profesionales que tienen más de cien proyectos en marcha. Uno de los más reseñables tiene que ver con los bioplásticos, "investigación bandera" del CIB.

Margarita Salas estuvo vinculada a esta institución durante más de una década, aunque no trabajó en el edificio actual, ya que la sede antigua se situaba en el centro de Madrid. Salas realizó allí su tesis doctoral en metabolismo de levaduras a principio de los sesenta y después, tras su estancia en Nueva York con el nobel Severo Ochoa, volvió a trabajar en el CIB junto a su marido, Eladio Viñuela, hasta 1977.

Ahora es su hija, Lucía, la que camina por el interior del CIB, buscando mantener vivo el legado de la científica asturiana y peleando por este y por aquel patrocinio para así poder poner más proyectos en marcha ligados al legado de su madre. La instalación de la Fundación en las dependencia del CIB no fueron fáciles debido a la burocracia.

El CSIC es patrono fundador de la institución y la propia presidenta ofreció la posibilidad de que Margarita Salas "regresase" al centro. Ahí empezó un rompecabezas, al unir una fundación privada con un centro público, que acabó en final feliz. "Ha sido un proceso complejo, pero aquí estamos, muy agradecidos por la acogida. Dentro del marco del convenio que hemos firmado, entablaremos diferentes vías de colaboración entre el CIB y la Fundación Margarita Salas", cuenta Viñuela.

La Fundación espera que la nueve sede suponga un empujón para los proyectos que están en marcha, que van en clara ascensión.

El programa "estrella" es el Dinamizadores Steam (hace referencia a Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), unos cursos extraescolares gratuitos que se aplican en espacios habilitados para que los alumnos vean la ciencia como algo útil y cercano.

En Asturias ya se imparte este curso, en Valdés y Las Regueras y en otras comunidades como Madrid, Extremadura, Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Canarias. Dura todo el curso y llega ya a más de doscientos alumnos de Primaria a través de 17 profesionales. "Asturias es un territorio muy importante para nosotros y nuestro próximo objetivo es llegar a Vegadeo", destaca. Este programa ya ha dado resultados alentadores: el 88,33 por ciento de los alumnos perciben la ciencia como algo útil.

La Fundación ha pasado de uno a tres programas, ya que están en marcha dos nuevos proyectos. El primero el Crea +, dirigido a estudiantes universitarios y de Formación Profesional del ámbito científico-tecnológico, con el objetivo de que las empresas puedan fichar a los talentos y así evitar la fuga de profesionales. La convocatoria de inscripciones arrancará en enero de 2026 y dependerá de las mismas donde se ubique.

El otro proyecto es Ingenieros del futuro, que es un programa en el que va de la mano con la empresa Aertec soluciones y que se desarrolla en Málaga, con la intención de llegar a más territorios, pensado para alumnos de Secundaria.

"Tenemos mucho trabajo por delante", resume Viñuela, que dirige un equipo de cuatro personas que buscan convenios y colaboraciones debajo de las piedras. "Desde fuera se puede llegar a pensar que por tener el nombre de Margarita Salas es todo más fácil, pero no. Hay que pedalear mucho para cerrar un convenio o lograr que una empresa entre en el patronat", asegura la presidenta, que se muestra muy agradecida al apoyo "incansable" que el Gobierno del Principado da a este proyecto.

El aviso del CIB

En el CIB, un centro referencia en investigación, se vive "un tiempo muy bueno en cuanto a nuestras posibilidades, con desarrollos tecnológicos que han permitido dar un salto de gigante en pocos años", según su directora, que pone el foco en la vacuna del covid. Aunque también avisa: "Tenemos grandes retos: la ciencia ya no se puede hacer en un laboratorio pequeño con un par de genios. Requiere cooperación, esfuerzos colaborativos y apuestas económicas y políticas muy fuertes. Sin ciencia no hay futuro y notamos reconocimiento, pero quizá no se está dedicando el dinero que se debería. Parece que hay otras prioridades, como la defensa, y en investigación necesitamos mucho apoyo", destaca Pilar Sánchez.