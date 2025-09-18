Carbayones en bandeja: Los "San Mateo nuevos", la obra que rodaría Claudia Barral

Claudia Barral (Oviedo, 1993), licenciada en Bellas Artes, máster en Dirección de Fotografía en Cine Digital, directora de cine y realizadora, que se ha ocupado con notable éxito de ocho videoclips del cantante Leiva, se inspira en una serie del momento para plasmar la obra que haría con San Mateo, sus fiestas, de trasfondo.

Barral piensa en "Los años nuevos", de Rodrigo Sorogoyen, que narra la evolución de una pareja basándose en las nocheviejas. Cada capítulo es un año distinto y sus personajes, como la fecha, también son distintos.

La ovetense, afincada desde hace varios años en Madrid, lo aplica a San Mateo y se lo imagina así.: "Las fiestas de las ciudades, o de los pueblos, tienen algo de volver a juntarse, como las navidades o las fechas señaladas. Al final se trata de eso: te vuelves a juntar con la gente de un lugar y muy probablemente rememoras otros años".

La idea coge marcha y bien podría titularse "Los San Mateos nuevos". Barral sigue con su razonamiento. "La serie de Sorogoyen se basaba en una relación de amor, aquí sería interesante enfocarlo en la amistad, en los grupos de amigos juntándose todos los años en el mismo lugar y en la misma fecha". La idea va cogiendo forma con San Mateo como escenario, viendo pasar la vida, como los protagonistas de "Los años nuevos", "porque no somos los mismos con 32 que con 19".

Probablemente, Barral no podría ser un personaje de su hipotética serie. Como su trabajo le obliga a estar en Madrid, San Mateo ya le queda algo lejano, a distancia, como tantos carbayones en la diáspora que se ausentan en las fiestas, pero las siguen con atención.

La directora de cine echa de menos el ambiente de la ciudad, dice, porque cuando vivía en Oviedo, para ella San Mateo significaba lo mismo que para la mayoría de los ovetenses. Las fiestas de la ciudad se convertían en algo así como un apéndice del verano. Agosto acababa, pero quedaba un último baile.

"Septiembre siempre había sido uno de mis meses favoritos y es curioso, porque es un mes que no apetece nada. Se percibe como el fin de las vacaciones, la vuelta del frío, de la rutina... Pero en mi infancia y adolescencia era el mes favorito, porque sabías que quedaba San Mateo. Ahora, que normalmente no pudo disfrutar las fiestas de Oviedo, ha pasado a ser un mes normalito".

Para Claudia Barral, los recuerdos de San Mateo tienen que ver con San Lázaro, su barrio, en una época en la que había grandes conciertos. "Íbamos a todas las actuaciones, independientemente de que nos gustase quien cantase o no. Íbamos también a la parte alta del Parque de Invierno, que se llenaba de gente bebiendo haciendo botellón mientras se escuchaba la música. ¡Aquello era un lujo! Beber tranquilamente en la calle, de comentada, sonando Estopa de Fondo. La excusa era San Mateo".

Barral, como tantos otros ovetenses que están fuera, volverá a San Mateo. Lo promete.