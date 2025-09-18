Nela, la Adele asturiana que brillará en la nueva edición del concurso de talentos "La Voz"

La cantante asturiana Nela García Pedrosa, de Bezanes (Caso), será una de las concursantes del programa televisivo “La Voz”, que comienza una nueva edición a las 22 horas de este viernes en Antena 3. En esta edición, los artistas consagrados Malú, Sebastián Yatra, Nika y Pablo López harán el papel de “coach” para ir seleccionando al aspirante que finalmente se convertirá en “La Voz” ganadora.

Nela García Pedrosa, una gran admiradora de la cantante británica Adele, tiene también una voz privilegiada. La música es su gran vocación. “Mi madre dice que canto casi desde la cuna y si lo dice mi madre, no puedo decir que no”, bromea esta intérprete asturiana que reside en Valencia desde hace tres años, donde trabaja como monitora de comedor escolar mientras termina su carrera de Psicología y, además, sigue formándose en el ámbito musical.

En Valencia obtuvo una beca de canto moderno del centro de formación vocal Proyecto Canta’m y ahora acude al centro de artes escénicas OFF, una de las grandes referencias de este ámbito en la comunidad valenciana. En este centro participó en la puesta en escena de una versión del afamado musical “Chicago”. El teatro musical, una disciplina especialmente exigente, es uno de los últimos retos artísticos de esa cantante asturiana que tiene formación de conservatorio como violinista y también recibió clases de canto lírico en Real Musical, en Oviedo.

Nela es una enamorada del jazz, el soul y el funkie. En Asturias formó parte de dos grupos musicales, “Quilombo Bacano” y “Magic Soup”. Ahora, en Valencia, lidera “Nelazz”, con un repertorio vinculado al jazz y también “Lo Que Hay Pop”, que tiene un repertorio centrado en el pop-rock. Con ambas formaciones actúa “en Fallas, en bares, en eventos y donde nos llamen”. Nela está terminando su carrera universitaria mientras continúa con desplegando su vocación por la escena. La música sigue siendo el “plan A” en su vida. El talento le sobra. A partir de este viernes, en “La Voz” de Antena 3, quedará claro.