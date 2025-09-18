El payaso Chan-cleta busca cómo salir del infierno de Venezuela y volver a su paraíso: "Quiero morir en Asturias"

Un día fue el apuesto mago Chan-cleta, payaso estrella de la televisión venezolana junto a Popy, el clown más famoso de Venezuela, que salía los jueves en el canal más visto del país, Radio Caracas Televisión. Pero hoy vida se quebró, reflejo del descalabro total de aquel boyante americano a donde fue llevado con ocho años de edad por sus padres, emigrantes asturianos.

Alejando González Huergo, de 80 años, nacido en San Martín del Rey Aurelio, lo ha perdido todo. Sobrevive con la ayuda social que le llega del Gobierno del Principado. Anda de buhonero por la ciudad de Macuto, en el estado de La Guaira. Entre otras minucias, vende “ligas” a los autobuseros, gomas para sujetar manojos de los devaluadísimos bolívares del estado fallido de Maduro. Sacará diez euros al día “para sobrevivir”. O para llegar -quien pudiera-, a arreglarse la máquina, un Nissan Sentra, “que la tengo fundida”. “Necesito el carro porque las piernas no me dan”. Alejandro pasó unos días en Asturias gracias al programa “Añoranza” del gobierno regional. Sueña con regresar definitivamente a su tierra natal para pasar sus últimos años. Al payaso del esplendor venezolano se le humedecen los ojos cuando dice: “Estar aquí es un trauma para mí, porque estoy saliendo del infierno y llego al paraíso, Oviedo, la tierrina…”

Se crio en Ribadesella. Su padre, Gustavo González Cueto, tenía un “puestico” de relojero. Había trabajado en la mina. Antes le había tocado la guerra civil, luchar en los dos bandos. Estuvo en Teruel. La madre, Asunción Huergo Pérez, era de Nueva de Llanes. La infancia riosellana de Alejandro se terminó a los ocho años. Embarcaron a América. En Asturias “había mucha necesidad”. “Agarramos el tren, nos fuimos a Vigo, nos montamos en el Montserrat y llegamos a La Guaira”. El país estaba floreciendo. Una nueva y buena vida en la casa de la urbanización Los Castaños. “Pero después todo bajó y eso ocasionó que yo me divorciara, que yo perdiera todos los apartamentos que tenía, los muebles, los vehículos, todo. Me secuestraron varios días y me iban a matar. ‘Pana, que tengo hijas, tú llévate todo’, les decía. Me llevaron el carro, la célula, el pasaporte… Me dejaron un pantalón y una camisa. Y, bueno, me quedé sobreviviendo. Hoy la vida es difícil, muy difícil”. Tiene tres hijas y las tres han salido de un país saqueado demográficamente por la emigración de los más jóvenes.

La vida era hermosa en aquella Venezuela saudita, productora de petróleo, el vergel americano que fabricaba en serie ganadoras de Miss Mundo. El país iba como un avión hasta los años 70 del pasado siglo XX. El niño Alejandro quería dedicarse al mayor espectáculo del mundo. Empezó a estudiar teatro en el Ateneo de Caracas. Estuvo cinco años formándose. Había llegado de Asturias con unos versos resonando dentro. Un día apareció un circo por Ribadesella y escuchó a un payaso algo que hoy todavía puede repetir: “Hay títeres esta tarde./ Arde de júbilo la aldea./Pensamos la gente y yo/ de muy distinta manera./ Lo que a ellos les regocija/A mí me causa tristeza”. Tras recitarlo, explica: “Esto es porque el payaso por lo regular es triste. Nosotros somos tristes. Porque vemos la cara de la gente y vemos las miserias humanas. Y eso nos entristece”. Acto seguido recita más versos, estos de composición propia. Es la historia de un payaso suicida: “Soy un payaso en la vida/ a quien Dios destinó a sufrir./ A todos hago reír/, aunque tengo el alma herida./ En mi sonrisa fingida,/todo tengo que ocultar./Pero si pudiera hablar/ y contar mis amarguras,/ hasta a las almas más duras/las pudiera hacer llorar…”

LNE

Tras los estudios de teatro, empezó a aparecer en Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal líder del país y fuente productora de culebrones para toda Latinoamérica. De allí salió, entre dos centenares de telenovelas, “Cristal”, el serial que paralizo la España de los 90 con el romance protagonizado por Jeanette Rodríguez y Carlos Mata. Entonces, recuerden, los príncipes azules se llamaban Luis Alfredo. El 27 de mayo de 2007, Radio Caracas Televisión dejó de emitir. Hugo Chávez suspendió concesión a un canal crítico con su régimen. Adiós a un símbolo nacional de la libertad de expresión. El silencio iba en chándal. La tele cerró. “Nos botaron y no nos pagaron ni medio”.

Rebobinamos. Cuando Alejandro empezó a aparecer en RCTV todavía quedaban un par de décadas largas de esplendor venezolano. “Yo no me recordaba de España entonces. No como ahora, que me recuerdo todos los días”. En aquella época conoció a Popy, el payaso encarnado por el actor y cantante Diony López, un icono pop de la Venezuela que todavía tenía motivos para reir. Con Popy, además de salir en pantalla, Alejandro hacía fiestas infantiles. “Había gente de clase media y nos pagaban muy bien por esas fiestas. Yo era payaso, mago, titiritero… Nos iba muy bien, era la época de los adecos y los copeyanos en Venezuela (así se llamaba a los militantes de los dos partidos que marcaron la democracia venezolana hasta que llegó la dictadura chavista) Ahora el país ya no da para eso. Ya no hay ambiente nocturno. Están los militares, que hacen sus fiestas, ellos manejan la pasta, pero nosotros, no. Además, ahorita mismo yo voy a dar una fiesta y seguro que los niños cambiaron. Ahora todos están pendientes del celular”.

Fueron años de fiestas para niños y mayores. Años en los que el cómico asturiano hizo de todo. Incluso un musical basado en “Heidi”. “Yo era Sebastián, el mayordomo de la Rottenmeier”. Giraron por todo el país. “Muy buenos billeticos había; se podía vivir del espectáculo.” Como el físico y la voz se lo daba, también salió en una telenovela. “Hice de esbirro, de lo que hacen en la realidad ahora”. Alejandro, con su compañero Guillermito González, el payaso “Popo”, hacía también shows para adultos. Eran “Los locos de la risa”. Echadores de bromas, vaciladores, que se dice por allá. “Salíamos en prensa, nos contrataban de noche. Éramos los primeros payasos trabajando para adultos. Hará de eso como treinta años. Después ya todo desapareció y ahora estoy en bajo perfil”.

Ya no es aquel payaso ni el mago cómico Chan-cleta, alumno del gran mago Henry de la Casa Mágica, al que todo el mundo conoce. Ya no echa polvos mágicos, ni saca de la cabeza los polvitos "caspéticos", de la barriga los polvitos "barriguéticos” ni de retambufa “los más importantes, que son los polvitos tirapeúticos”. Ya no hace el truco de prometer que, de una botella, sacará botella y media y efectivamente, de una botella sacará una media. Ya no hay risas del otro lado del escenario. “Y ahorita estoy en Oviedo y veo esto, que es un paraíso…. Porque yo vengo en realidad de la parte fuerte de los malandros. Porque después de que me fue mal, como el dinero no me daba, me tuve que ir del barrio al cerro y convivir con malandros con moto y agresivos. Pero, bueno, me adapto. Porque uno se adapta lo mismo a estar hablando con un rey que con un mendigo. Ya uno sabe que todo eso es parte de la vida”.

Alejandro Rodríguez Huergo asegura que se sigue “riendo de todo”. Tiene un terrenito en Higuerote, una región turística cerca de Caracas, que heredó de su padre. Espera venderlo algún para poder venir a Asturias. Sería la puerta para poder regresar donde nació. “Yo me quiero venir a vivir aquí y morirme aquí, en Asturias. Si yo me cuido puedo vivir unos años más. El problema es que tengo que cuidarme mi salud. Como mal, soy muy delicado en la comida y ahora no estoy tomando ni vitaminas ni nada. Y me dio cáncer de piel, un quiste que tengo aquí en la nariz canceroso, que no es de muerte, que me lo están curando allá en España Salud. Y el Centro Asturiano también me ayuda. Fíjese que tenía unas muelas malas ahí y me tenía que poner un puentecico y no tengo que pagar nada. Ahora, cuando vuelva a Venezuela, a lo mejor me lo mando poner y quedo más o menos bien”.