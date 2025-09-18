La Universidad de Oviedo lleva la modernidad asturiana a Nueva York en dos jornadas dedicadas a las escenas literarias y musicales de la región

Un bocado asturiano a la Gran Manzana. La Universidad de Oviedo, capitaneada por Cristina Valdés, delegada del Rector para Harvard y América del Norte, y acompañada por una selección de nuevos creadores, acaba de regresar de Nueva York, de presentar en la NYU, institución académica de referencia en la ciudad, una aproximación a la Asturias creativa contemporánea. Valdés vuelve contenta, con la sensación de haber "superado las expectativas", con las sesiones llenas de público y la sensación de haber empezado a cumplir el objetivo, que en la ciudad, en el Espacio de Culturas de la NYU dedicado al ámbito hispánico, se empiece a hablar también de Asturias.

La Universidad quería enseñar lo que se hace en la región, tanto lo académico como lo literario y lo musical, y lo hizo de la mano de las escritoras Laura Casielles, Alba González Sanz y Paquita Suárez Coalla, de Rodrigo Cuevas (que participó a través de videoconferencia), el escritor y músico Xaime Martínez y los investigadores Luke Michael Bowe y Raquel López Fernández.

La expedición viajó a Nueva York el miércoles de la semana pasada y allí recibió, nada más llegar, el apoyo de la comunidad asturiana neoyorquina. La delegación de la Universidad de Oviedo contaba, además, con la colaboración del Instituto Cervantes y del Consulado de España en la ciudad, que ayudó a difundir las actividades y a llenar las salas del Espacio de Culturas

Foto de familia con todos los participantes y parte del público. / LNE

Después de una primera parada en el restaurante Buenos Aires del West Village, con dueño asturiano, la primera jornada sentó a la mesa a Casilles y Alba González con Paquita Suárez Coalla, para hablar de literatura "entre dos orillas". Suárez Coalla también habló de su experiencia como asturiana en Nueva York y su relación, desde con grupos de escritoras latinoamericanas.

La otra jornada centró en la música y, en especial, en la forma en que los nuevos artistas están trabajando con la tradición para innovar y proyectar una mirada cosmopolita sobre ese legado. En la charla se habló del proyecto de La Benéfica como ejemplo de "lo rural internacional", sobre nuevas formas de expresión musical, danza y folclore. "Falamos de estética, del valor de la belleza, de cómo concibe Rodrigo les cubiertes de los sus discos...", resume el escritor y músico Xaime Martínez, que también presentó sus libros.

Degustación de sidra durante las jornadas. / LNE

En el encuentro también participó Luke Bowe, que en la actualidad está en Ohio pero que es un experto en Asturias la contemporánea desde una visión política, cultural, audiovisual...

Los encuentros asturianos en Nueva York se completaron con otros espacios más informales donde se pudo disfrutar de una pequeña muestra de gastronomía asturiana y española. El propio restaurante Buenos Auires y la sociedad benéfica La Nacional aportó comida y los distribuidores en Nueva York de Sidra Trabanco cedieron dos cajas, que se convirtieron en cuatro cuando el mercado Little Spain de José Andrés ofreció otras dos cajas para agasajar a la delegación asturiana.

Valdés confía en que tras esta primera incursión la Universidad de Oviedo y la de Nueva York puedan seguir compartiendo estudios, investigación y nuevos intercambios.