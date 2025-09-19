Alfonso Pérez y María Lafuente, los diseñadores asturianos que brillarán en el templo de la moda de Madrid

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, desfile de moda marcado en el calendario, celebra su 40º aniversario con una nueva edición que ya se está desarrollando hasta el día 21 de septiembre con una programación renovada y desfiles que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad.

Repite este año el ovetense Alfonso Pérez, que es el director creativo de Ángel Schlesser, la marca fundada por Ángel Fernández Ovejero. "Es muy importante para mí estar aquí, me considero un currante. Es una satisfacción venir al templo de la moda española y es un empujón a nivel profesional, porque tenemos un equipo muy potente", explicó

Ángel Schlesser presenta la colección Liturgia, con el objetivo de "destacar la belleza de los tejidos naturales como el algodón en un espacio diáfono, inundado de luz neutra, para resaltar la pureza y la elegancia de las prendas", explican en la marca, que buscan "el vestir como acto sagrado; en la liturgia, cada prensa, cada color y cada gesto forman parte de una coreografía, porque hay algo profundamente litúrgico en el arte de vestirse para decir lo que no se puede decir con palabras". Los tejidos principales de esta colección son algodón orgánico, popelín, seda y malla. "Para determinadas prendas y reducir la contaminación, utilizamos pigmentos naturales para su estampación", indican desde la marca del ovetense.

También participa en el desfile la asturiana María Lafuente, que como Alfonso Pérez participa mañana, sábado, presentando la colección ULLĀSA, que "se expresa a través de una paleta que evoca la conexión con lo natural: blanco, beige, mandarina, amarillo, verde, rosa y negro. Los tejidos —Tencel certificado PEFC, algodón, lino, tul y encajes— dialogan con piezas de joyería de autor y detalles únicos de ganchillo artesanal creados junto a las Arte-Sanas de Madrid".

"La colección incorpora además la lana merino impermeable y transpirable de Añino, innovación textil que une tradición y funcionalidad, y la tecnología limpia de Jeanologia, cuyos procesos en denim eliminan químicos agresivos y reducen la huella hídrica", explica la modista.

Organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, esta nueva edición servirá para presentar las colecciones de primavera/verano 2026 en tres grandes bloques de desfiles: los desfiles OFF, Showcases y el programa general en la pasarela del Pabellón 14.1 del Recinto Ferial.