Álvaro López sueña con un San Mateo de Champions

A Álvaro López Serrano (Oviedo, 1989), rostro ya conocido de la televisión nacional, le ha tocado vivir San Mateo a larga distancia. Y bien larga: más de 10.000 kilómetros. El reportero de Telecinco (trabaja en "El Programa de Ana Rosa") está con un ojo atento a las fiestas desde Oviedo, desde Japón, donde disfruta la luna de miel tras contraer matrimonio en la capital asturiana con Marina Sandoval, periodista de la competencia (en "Y ahora Sonsoles", de Antena 3).

La cobertura le permite contestar a las preguntas de este periódico y reflexionar sobre San Mateo. López Serrano es un nostálgico: no le gusta el modelo actual y añora el pasado. ¿Qué son las fiestas para él? "Ver la vida evolucionar delante de tus narices. El San Mateo de la preadolescencia: un concierto de Ska-P en el viejo Tartiere, donde di mi primer beso con una chica del instituto". Más. "Imborrable aquel Melendi (azo) en la Plaza de la Catedral, botando al ritmo de Asturias. Adolescencia".

Sigue. "San Mateo también era el botellón que se trasladaba de los Juzgados al Paraguas para no perder tiempo fuera del meollo. Aquello era ya la etapa preadulta".

Después, a López Serrano "Avo", desplazado primero a Cantabria, cuando trabajó en la Cadena SER, y ya desde hace varios años en Madrid, siendo reportero de televisión con Mediaset, le tocó hacer de anfitrión. "San Mateo también fue enseñarlo a los amigos del Colegio Mayor".

Hubo quien salió mal parado de la primera noche mateína. Uno de ellos, extremeño de pro, "volcó" al primer día de beberse una mísera caja de sidra en los chiringos", recuerda el periodista, que tuvo que cuidar bien de su amigo.

¿Y ahora? "Ahora San Mateo ye el Bombé... Que va, ya no ye lo mismo. Unos bocatas precocinados en el bareto cuqui de turno y poco más", opina López Serrano, ya algo desenchufado de las fiestas de su ciudad.

También hace una crítica hacia un momento señalado en las fiestas: los fuegos artificiales. "San Mateo, para mí, nunca fueron los fuegos artificiales. Arañar hasta el último minuto en el Rincón Cubano molaba más que estar diez minutos al borde de la tortícolis, eso sí que era San Mateo", remata.

Prosigue con su análisis. "Antes, San Mateo se echaba de menos. Había más sentido de ciudad cuando los chiringuitos eran el punto de fuga de todo Oviedo. Había más popularidad. De fama y de clase. Cuando los chiringos eran el alma máter, cuando tomarte un bocata de bacon y queso no costaba diez euros", lamenta.

El periodista hace dos peticiones. La primera, traer a artistas "potentes". Lo razona con ironía. "¿Juan Magán y Omar Montes, pero qué ye eso?".

La segunda es amplia. "Que San Mateo vuelva a ser de los ovetenses". Se dejó una reclamación final, hecha más con el corazón que con la cabeza, imaginándose una retransmisión televisiva en pleno septiembre. Él mismo la locuta y dice así: "Arranca la Champions en el Tartiere. El Real Oviedo recibe al Manchester City de Pep Guardiola". Por soñar... "¡Soñemos, que San Mateo ye pa soñar!", remarca López Serrano, un ovetense viviendo San Mateo en Japón.