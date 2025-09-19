Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros

Al principio, cuando esta aventura empezaba con una pequeña colección de gorras, eran los empresarios, Carlos Ordóñez y Lucía Pérez, los que a veces llamaban en persona a las puertas de los clientes para entregar las prendas que diseñaban. Ocho años después, la marca de ropa que fundaron en Madrid, Old’s Spain, va camino de completar el mejor año de su corta vida: lo que empezó siendo un hobby financiado con los ingresos de sus trabajos esporádicos como cocteleros es una empresa que acercará la facturación al millón de euros y acaba de añadir a los canales originales de venta online la presencia física en El Corte Inglés, de momento en Madrid.

Carlos es ovetense de familia allerana y reside en la capital desde que se fue a completar un doble grado en Economía y Ciencias Políticas; Lucía, madrileña y licenciada en Economía, siempre quiso dedicarse al diseño. Se conocieron mientras estudiaban y desde hace nueve años son pareja, economistas reinventados como creadores de moda y malabaristas de una doble vida que compagina la gestión de una empresa en crecimiento sostenido con el día a día de sus trabajos, el de ella en la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid y el de él en el departamento de Riesgos Estratégicos de EDP.

Old’s es la intersección, “sin plan ni guion”, que encontraron entre los sueños de crear de ella y las ganas de emprender que tenía él. La marca ha dado pasos cortos y seguros y la foto de 2025 es el resultado de un crecimiento “muy orgánico, muy natural”, cocinado a fuego lento “reinvirtiendo lo que íbamos ganando sin tirar nunca de capital externo”, señala Ordóñez.

Después de las gorras vino una sudadera. Una con una franja de pana en el medio que “no acabó de convencer a nadie cuando se la enseñamos a nuestro grupo de amigos, pero generó un furor enorme en las redes sociales” y de algún modo dio la salida a todo lo que ha pasado después. Aquel detalle de la pana en la sudadera es mucho más que un adorno, tal vez un símbolo que podría servir para ilustrar el relato que da cuerda por dentro a la aventura empresarial de la pareja y que parte de algún tipo de reinterpretación de la moda del pasado. Se trataría de traer al presente “el pantalón de pana del abuelo y darle una vuelta de tuerca”, o de establecer una conexión entre generaciones a través de unas prendas que “tal vez se salen un poco el ‘mainstream’ y que hemos sabido reinventar”, apuntan. “En un mundo que se rinde ante lo inmediato, Old’s apuesta por lo eterno”, dice un lema en la web donde venden “diseños que no buscan la aprobación del momento, sino el respeto del tiempo”.

Lucía Pérez y Carlos Ordóñez, vestidos con prendas de su firma. / C. O.

Detrás del concepto, y de las camisas, los pantalones de lino o las chaquetas denim, hay muchas visitas inspiradoras a rastros y mercados de antigüedades buscando prendas de segunda mano o incluso ropa de trabajo a la que dar “una nueva vida”, afirma Carlos Ordóñez. También un enlace con el medio rural y un aroma al aire que respiran en sus frecuentes visitas a Casomera y Collanzo, los pueblos del concejo de Aller de la familia materna del empresario. “A veces resolvemos más allí en dos días que en Madrid en dos semanas…”

Puede ser la combinación de todos esos referentes lo que su clientela, aventura el economista ovetense, “acaba valorando. Aquí encuentran prendas que se salen de lo común. También tenemos camisetas parecidas a lo que pueda encontrarse en el mercado más convencional, pero junto a ellas está la ropa que nos caracteriza y nos diferencia”, remata.

Dice su filosofía de partida que “la gente no compra simplemente ropa, compra la historia que hay detrás” y que “nosotros no queremos inventar historias, sino transmitir lo que sentimos con cada prenda que hacemos”. Así, colección a colección, con lanzamientos limitados y midiendo mucho cada paso, han hecho camino en el muy competitivo mercado de la moda. No quieren dejarse llevar por la ola de la última tendencia ni convertirse en “una ‘marca boom’ que da el pelotazo en 2025 y luego queda apagada, sino en una de las que acaba trascendiendo”, señala el empresario. “Aspiramos a poder mantenernos a lo largo del tiempo y que llegue un momento en el que la gente pueda compartir nuestra ropa con sus hijos o sus nietos…”

Si miran hacia atrás comprueban que ya están muy orgullosos de lo que han conseguido y de cómo lo han logrado. Si levantan la vista hacia el futuro, hablan de potenciar la internacionalización del negocio –ahora venden entre un diez y un veinte por ciento fuera de España– y de buscar el lugar idóneo para una tienda física. Ahora mismo, señala Carlos Ordóñez, “para una empresa de moda el mundo online y el físico no son sustitutivos, sino totalmente complementarios. Ese es uno de los porqués de la entrada en El Corte Inglés y de plantearnos abrir una tienda”. También porque la experiencia les ha llevado a la conclusión de que “incluso la gente más joven echa de nuevo en falta el contacto”.

Llegados a este punto, les queda sobre todo “la ilusión de ver por la calle a gente con nuestras prendas” y quizá cierta pretensión de hacer ver que se puede. “Hay que encontrar el momento y el nicho”, señala Ordóñez, pero buena parte del éxito emprendedor depende de “la tenacidad, de ir con todo hacia delante”, concluye. “Fijarse un objetivo claro hace tener las cosas más claras y ayuda a ir a por ellas, a lucharlas a muerte”.