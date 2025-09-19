Doce madres de Gaza: la red

Son doce mujeres, la mayoría de ellas madres, que con el apoyo de cientos de amigos y conocidos están sosteniendo económica y anímicamente a 37 familias que sobreviven en Gaza a la brutal ofensiva de Netanyahu. En total, respaldan como pueden a unas 300 personas que tratan de conservar la vida en el infierno desatado por las tropas israelíes. Así es la red “De Gaza al Mundo”, que se extiende por toda España y que tiene en Asturias como promotora a la actriz gijonesa Carmela Romero, que está reclutando nuevos participantes en esta operación de auxilio humanitario y también preparando algún acto solidario para la recogida de fondos.

“Yo necesitaba hacer algo. Como madre, lo que les está pasando en Gaza era algo que tenía en la cabeza todo el rato. Necesitaba ver cómo mi ayuda llegaba a personas reales. Y así, preguntando, fue como encontré a este grupo de mujeres que formaron ‘De Gaza al mundo”, explica Romero, que conectó con este grupo de mujeres repartidas por toda España pero conectadas fundamentalmente a través de un grupo de Telegram en el que participan tanto los donantes y como las propias familias gazatíes.

La organización no recauda dinero para luego repartirlo: pone en contacto directo a los donantes con familias gazatíes cuya existencia y autenticidad está verificada para que luego les hagan llegar el dinero a través de plataforma digitales. “Nos encargamos minuciosamente de verificar a cada una de las familias de este grupo. Ya sea a través de videollamada, geolocalización, testimonio verbal/visual… cada familia ha aportado todas las pruebas que se le han pedido para confirmar su identidad. Se comprueba como lo haría un trabajador social, pero de forma telemática”, explican a cada nuevo integrante de la red.

También tratan de que todas las familias reciban una ayuda equiparable. Para que ninguna se quede descolgada. En el grupo de Telegram van dando cuenta de las donaciones recibidas. Pero no sólo se trata de enviarles dinero, también de escuchar a quienes están sufriendo esta catástrofe humanitaria. Es un aspecto que no es menor. “Para ellos es muy importante saber que no están solos en el mundo, que se sienten escuchados”, indica la madrileña Elsa Muñoz, una de las madres que han puesto en marcha esta red de ayuda que ya cuenta con más de 800 personas que están haciendo sus aportaciones. Cada uno da lo que puede. Se trata de unirse para seguir creciente y sosteniendo a los gazatíes.

La idea partió de una de las fundadoras de la red que tenía contacto directo con las familias que están sufriendo el ataque del gobierno de Netanyahu. Hablan cada día que pueden con las personas a las que los donantes les envían ayuda. “Lloramos y a veces también reímos juntos”, dice Elisa Muñoz, quien como el resto de las integrantes de la red vive este genocidio con la profunda impotencia de ver “que no se está haciendo todo lo que se puede hacer por ellos”. Reciben mensajes desde Gaza con recuerdos y reflexiones de estas familias, pero también con testimonios orales de la guerra, vídeos y fotos que, en algunas ocasiones, exceden con mucho en crudeza de las imágenes que se publican en los medios generalistas. Este grupo de madres y sus familias en Gaza se han convertido “en una gran familia”.

Cuando reciben un nuevo miembro de la red, le explican así sus objetivos: “Lo que nosotros intentamos es que nuestras familias puedan tener dinero para comprar de eso poco que hay en Gaza. Al precio que sea. No se trata de debatir quién se aprovecha de su situación, sino de que no se mueran de hambre por no tener dinero para comprar. La situación en Gaza es devastadora. Sin apoyo externo, muchas familias quedarían expuestas a una grave desnutrición, con consecuencias irreversibles en su salud física y mental o incluso a la muerte”. Su objetivo es tender una red de ayuda “persona a persona”.Este modelo “permite que la solidaridad sea inmediata, visible y profundamente humana”, aseguran.