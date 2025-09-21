Así crece el poder de la diáspora asturiana: sólo Madrid y Barcelona han ganado más votantes en el extranjero este año

La tendencia expansiva de la Asturias expatriada no acaba de encontrar su techo. Sólo en lo que va de este año, de enero a la actualización del 1 de agosto, la más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), el contingente de asturianos con derecho al voto y residencia fuera de España ha crecido en 4.415 personas para dejar la cifra total al borde de los 137.000 –136.944–. El incremento de siete meses equivale muy aproximadamente a casi toda la población del concejo de Salas y fortalece el vigor de la diáspora asturiana con el alza más voluminosa de todas las provincias españolas salvo las dos más grandes, Madrid y Barcelona.

Sólo ellas han añadido más votantes potenciales en el extranjero que el Principado, cuya colonia de emigrantes mayores de edad inscritos en el censo conserva un vigor que sobrepasa ampliamente su peso demográfico: sigue siendo la quinta mejor nutrida de las cincuenta provincias del país, únicamente superada por las de Madrid, Barcelona, La Coruña y Pontevedra. El Principado, apenas el dos por ciento de la población española, sube su porción a más del cinco por ciento de los residentes en el extranjero con capacidad de votar.

Las dimensiones de un colectivo en expansión permanente sitúan fuera de España a una comunidad de asturianos que dentro de Asturias daría para llenar el tercer municipio más poblado de la región, a la zaga sólo de Gijón y Oviedo, y que en los últimos años no ha dejado de crecer a un ritmo que prácticamente nadie iguala en España. Hay que aclarar que en esta colectividad dispersa de casi 137.000 personas se cuentan votantes potenciales, población con más de dieciocho años y derecho a votar en elecciones generales, autonómicas y europeas, y que el cómputo total de la colonia aproxima su tamaño, según la actualización del pasado 1 de enero, a las 149.000 personas.

Las magnitudes de la colectividad emigrante han progresado de forma incesante desde el tramo final de la primera década de este siglo y a medida que los cambios legislativos iban abriendo cada vez más la mano de las condiciones para la adquisición de la nacionalidad española en el extranjero y admitiendo a cada vez más generaciones de descendientes de emigrantes.

A medida que eso sucedía, paso a paso hasta llegar a la actual ley “de nietos”, que permite solicitar la nacionalidad a los nacidos en el extranjero con abuelos españoles, el boom de peticiones de naturalización se percibe con cada vez más nitidez en los consulados de España en todo el mundo. Así se ha ido dando forma a una colonia de dimensiones crecientes y características peculiares, no integrada sola ni mayoritariamente por emigrantes que han abandonado el Principado ni por asturianos de nacimiento.

Bajo esas condiciones se ha cocinado la extraordinaria hinchazón de un colectivo que ha ganado cerca de 54.000 integrantes desde 2010, de nuevo más que ninguna otra provincia salvo Madrid y Barcelona. En ese periodo, en el que el volumen total de los votantes españoles expatriados casi se ha duplicado –de 1,4 millones en 2010 a más de 2,6 en la última cifra de este 2025–, los asturianos con derecho al voto han pasado de representar el 8,4 por ciento del censo electoral a sobrepasar en la actualización más reciente el catorce, consolidando una tendencia opuesta a la contracción que acusa la cuenta de votantes en el interior. En estos quince años, los de la cronificación de la crisis demográfica, el número de asturianos residentes en Asturias con derecho al sufragio ha restado casi 70.000 personas, cambiando los casi 903.000 que iniciaron 2010 por los cerca de 833.000 que cuenta la actualización del 1 de agosto de este 2025.

Más votantes en Argentina que en Mieres

Su distribución en el mapamundi revela la consabida preponderancia de América y el liderazgo que ostentan, por este orden, Argentina, México y Cuba. Entre los tres países acaparan más de la mitad de los casi 137.000 votantes asturianos “ausentes” y del incremento sostenido que ha experimentado la colonia alumbra realidades aparentemente paradójicas, como que haya más asturianos con derecho al sufragio en Argentina que en Mieres, o que los inscritos en el censo en México superen a los votantes potenciales de 72 de los 78 concejos asturianos.

Pero esa es sólo la teoría. En la práctica, a pie de urna, la supuesta capacidad decisiva de la diáspora empieza a desvanecerse cuando se observa que la participación de los emigrantes asturianos apenas alcanzó el siete por ciento en las dos citas con las urnas del año 2023, cuando por cierto el ejercicio del derecho al sufragio desde el exterior se había liberado ya del muy cuestionado “voto rogado”, la obligación de solicitud previa que desincentivó a los votantes durante su periodo de vigencia, entre 2011 y 2023.

Aun así, como todos los votos cuentan en elecciones con márgenes estrechos –en las autonómicas de 2012 decantó un escaño decisivo para el PSOE frente a Foro, en las de 2023 hubo emoción hasta el final del recuento–, en torno a la potencia del voto emigrante está abierto en Asturias desde hace tiempo un interesante debate. Ahí se inscribe la propuesta del PSOE de incorporar al mapa electoral asturiano una cuarta circunscripción, la exterior, entendida como la posibilidad de que la colonia emigrante esté representada por un diputado propio en la Junta General del Principado. La opción está pendiente, sujeta a la relevante condición de que requiere el cambio de la ley electoral asturiana.