La galleta asturiana que se vende en una tienda con forma de bolsa gigante en el aeropuerto de Madrid

En la Terminal 4 del Adolfo Suárez Madrid-Barajas, por donde pasan al año más de 60 millones de personas, hay una bolsa gigante con asas, de algo más de tres metros de altura, que se ha convertido desde abril en uno de los establecimientos más visitados por los pasajeros.

“Fue un reto, pero nos hacía mucha ilusión y está funcionando”, explica Francisco Gayoso, gerente de Rialto, la popular cafetería de Oviedo famosa por las moscovitas, las galletas de chocolate y almendra típicas de la capital asturiana y del Principado, que se elaboran en Chocolates del Principado, empresa propietaria de Rialto.

Hace meses, Rialto dio un paso para abarcar más terreno y darse a conocer mucho más allá de las fronteras de Asturias: abrió un “pop-up” (así se denomina a las pequeñas tiendas que se ubican en los aeropuertos) con forma de bolsa de moscovitas en la T4 de Madrid, un punto de gran afluencia turística, con visitantes que entran y salen de España.

“Hace un par de años nos contactaron de AENA (gestor de los aeropuertos) y nos dijeron que les gustaría contar con nuestros productos en la zona de consumo. Dijimos que encantados, y mandamos moscovitas que se ofertaban entre otros productos. La cosa fue a más y nos dijeron entonces que si nos plantearíamos tener nuestro propio espacio. Dijimos que sí, pero queríamos algo singular, que nos diferenciase”.

El establecimiento / LNE

Surgió entonces la idea de hacer una tienda con forma de bolsa. Se le ocurrió a Ana Fernández, la mujer de Gayoso y responsable de la imagen actual de todo el empaquetado de Confitería Rialto. La compañía dio con una empresa dedicada a trabajar en aeropuertos, lo que simplificó los largos trámites existentes para abrir un negocio en la capital. No fue fácil construir la bolsa gigante: debía adaptarse a las medidas impuestas para ese tipo de espacios. Así fue: tres metros de largo, dos de fondo y algo más de 3 de alto. Lleva abierta desde abril y el verano ha supuesto un empujón tremendo.

Fotografías de la tienda circulan por redes sociales, turistas de varias nacionalidades se paran y compran moscovitas… El establecimiento es uno de los más frecuentados de la zona, ya pasado el embarque.

Hasta allí envía Rialto miles de cajas que se fabrican en Asturias. “Esta funcionando muy bien, por encima de lo esperado. Nos mandan muchísimas fotos, clientes asturianos que pasan por allí, y a los que desconocen las moscovitas les llaman la atención, porque las pueden conocer con una degustación. El cliente que conoce las moscovitas, la compra; y el que no, las prueba y en muchos casos se las queda, ese es el resumen”, destaca Gayoso sobre una tienda de origen asturiano que triunfa en el aeropuerto más grande de España.