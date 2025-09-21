Labor asturiana en el jardín funerario en Egipto que fascinó a los Reyes de España

La visita de Felipe VI y Letizia a Egipto concluyó el pasado viernes con su presencia en el Valle de los Reyes, donde conocieron algunas de las misiones arqueológicas españolas en Luxor (la antigua Tebas Occidental), entre ellas el "Proyecto Djehuty", que dirige José Manuel Galán, profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que suma 25 años de excavaciones en la zona con su equipo. En éste ha contado con una investigadora asturiana.

El Rey, haciendo una foto junto a la Reina durante su visita a las tumbas de los faraones en Luxor. / Casa Real

Galán explicó a Sus Majestades las piezas descubiertas durante una visita guiada al Museo de Luxor y al templo de Djehuty -que fue un "funcionario" al servicio de la faraona Hatshepsut (alrededor del 1.500 a. C.)- excavado por el investigador del CSIC. El templo cuenta con el único jardín funerario de Egipto, en el que se encontraron semillas milenarias. Fue en 2017 cuando se dieron a conocer los hallazgos del equipo de Galán, del que formó parte la egiptóloga Gudelia García Fernández, de Villaviciosa. La maliayesa, de 41 años, se licenció en Historia por la Universidad de Oviedo en 2007, con el premio al mejor expediente académico. Por medio de Galán acabó en Luxor. La maliayesa no dudó en sumarse al equipo, según explicó en su día a LA NUEVA ESPAÑA. El trabajo de Gudelia García se centró en procesar e inventariar todos los objetos procedentes de la excavación cuyos resultados han conocido y fascinado, según expresaron, a los Reyes de España.