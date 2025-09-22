Cuenta atrás para los descendientes de asturianos en el extranjero que quieran obtener la nacionalidad española por la "ley de nietos"

"Hay muchos descendientes de asturianos que viven en el extranjero y que ahora tienen la oportunidad de lograr la nacionalidad española. A todos les animo a tramitarla", señala Fernando Martínez. El Secretario de Estado de Memoria Democrática, que acaba de visitar Asturias para entregar diplomas de «reconocimiento y reparación» a descendientes de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, se refiere a la medida incluida en la ley sobre la materia aprobada en 2022, conocida como la "ley de nietos", y que está a un mes exacto de agotar el plazo establecido para la presentación de solicitudes.

En su disposición anual octava figura que los descendientes de españoles (nacidos en el extranjero de padres o abuelos exiliados; hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio previo a 1978 e hijos mayores de edad ya nacionalizados anteriormente) pueden solicitar la nacionalidad española.

«Los que no pudieron adquirirla con la ley de Memoria Histórica de 2007 ahora pueden. Además, se da la posibilidad de que todos los hijos de madres españolas que al casarse con un extranjero habían perdido la nacionalidad la recuperen», abunda Martínez.

Prórrogas

El plazo para solicitarlo acaba el próximo 22 de octubre, tras las dos prórrogas que se han concedido sobre el periodo inicial de dos años desde la entrada en vigor la ley, en octubre de 2022. Pero hay una novedad: «Hemos enviado una circular a los consulados para informar de que todos aquellos que quieran tramitar la nacionalidad y no les dé tiempo puedan enviar un correo manifestando que quieren hacerlo. Entonces respetaremos ese turno y se hará la tramitación, pero deben comunicarlo antes del 22 de octubre».

Según los últimos datos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, son ya más de 1,2 millones de residentes en el extranjero los que ha solicitado naturalizarse españoles. «No tenemos desglosados los datos por comunidad autónoma, pero nos consta que hay muchos asturianos en la lista», explica Fernando Martínez. Hasta ahora se han aceptado más de 830.000 solicitudes y en vías de resolución hay unas 381.000. «Sólo hemos rechazado poco más de 4.000», concreta Fernando Martínez.

Más de un 95 por ciento de estas solicitudes se recibieron en las oficinas consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami. Concretamente, los cinco consulados en Argentina representan un cuarenta por ciento de las solicitudes totales, y si se les suman las de La Habana superan el 53 por ciento del total. En 2025, con los datos computados hasta el primer semestre, se han recibido un total de 298.701 solicitudes. Los cinco consulados en Argentina recibieron 366.579, un 42 por ciento de las peticiones.