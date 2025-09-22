La familia asturmexicana que aprendió que el cielo siempre es azul "y es una lindura"

“Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. Parece casi obligado comenzar este reportaje con la ya manida frase inicial de “Ana Karenina”, uno de los mejores comienzos de la Literatura universal. Pero no porque aquí se vaya a hablar de una familia infeliz. Más bien, todo lo contrario. “Mi padre era dulce, dulce. Siempre estaba con la sonrisa en los labios y la mirada en lo alto. Siempre con un ánimo maravilloso, muy positivista, nunca de mal humor. Le gustaba cantar, tenía bonita voz. Y silbaba. Todo lo veía bonito. En la casa nunca hubo azotones de puertas, ni gritos, ni majaderías. Nunca, nunca. Mi papá traía esa forma de ser. Nos decía: miren, vean el cielo, vean qué nube, vean qué lindura, vean el azul. Y así lo reflejamos los descendientes. Él nos hacía disfrutar todo y créanme que todos disfrutamos. Usted nos va a conocer y va a ver que sí; que somos, bendito sea Dios, gente feliz”.

María de la Luz Fernández García, de 82 años, fue decoradora de interiores y es escritora vocacional en activo. Así habla de su padre, el emigrante gijonés Sixto Fernández. Mari Luz se entrevista por videoconferencia con LA NUEVA ESPAÑA desde su casa de México. Este jueves estará en Gijón, acompañada por sus seis hijos, una hermana y sus parejas respectivas. Viene a presentar en el Muséu del Pueblu d’Asturies su cuarto libro, que lleva por título “Tras la huella de mi padre. Vida de Sixto Fernández”. El título lo dice todo: el libro es la reconstrucción de la historia familiar con su padre como protagonista.

Sixto Fernández (1913-1932) fue un emigrante gijonés que partió a Cuba con 17 años. Tras una breve estancia en Estados Unidos, acabó asentándose y formando familia en México. Aunque su hija admite que Sixto no fue un emigrante potentado, sino más bien un hombre “decente” que vivió “una vida común y corriente, a su modo”, su relevancia para la historia de la emigración asturiana es que ha dejado uno de los epistolarios más brillantes y mejor escritos de cuantos se conservan sobre esa gran epopeya que protagonizaron los 300.000 asturianos que embarcaron a ultramar entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX.

En 2012, el Muséu del Pueblo d’Asturies publicó esas deliciosas cartas que Sixto cruzó durante dos décadas con su hermana Florentina, que se había quedado en Asturias. El libro puede descargarse online en los fondos del museo. Entonces, el director de la institución gijonesa, Juaco López, estaba en el convencimiento de que aquellas misivas encontradas por un colaborador del Muséu, Javier Canteli, en una casa que se iba a derribar en la calle Covadonga de Oviedo, eran las de un hombre que había muerto sin descendencia. Todo lo que se sabía de él, se sabía por aquellos escritos olvidados en el cajón de una cómoda, que a punto estuvieron de destruirse. Fin de la historia.

Pero no. En este mundo global que Internet ha convertido en un andar, la hija escritora de aquel emigrante y lector incansable -hizo sus pinitos como cronista deportivo en Cuba pero no dejó más escrito que las cartas-, telefoneó un día a Juaco López desde México. ¡Resultaba que Sixto sí había tenido descendencia! La sorpresa era mutua: Mari Luz se iniciaba en 2015 en un taller de narrativa y un día le dio por googlear a su padre. Tecleó “Sixto Fernández” y así descubrió que tres años atrás, en un museo de su Gijón natal, habían publicado las cartas que papá había enviado durante dos décadas a la tía Floren. Sí, la saga familiar seguía viva al otro lado del mar.

Ya ahora Mari Luz estaba dispuesta a completar una historia que se había quedado a medias con la publicación del epistolario paterno. “Lo que platico aquí es la respuesta al libro que atinadamente hizo el Muséu. Inspirada en eso y en el entusiasmo de Juaco López, me preparé para tratar de redondear la historia, para escribir lo que seguía. Y lo que sigue pues es el descubrimiento de mi familia”. Para ello se ha sumergido en los documentos familiares. Reconstruye la vida de su padre y sus tíos paternos “bajo la luz de mi mirada personal”, pero ateniéndose a los hechos históricos. El libro de Mari Luz también es accesible online, en los fondos digitales del Muséu del Pueblu d’Asturies.

La riqueza moral

Sixto Fernández no solo rompió la inclinación por la soltería de sus otros tres hermanos. Se casó de mayor, superados los cuarenta, pero tuvo seis vástagos y todos ellos, con sus propios hijos y nietos, han conformado una gran familia. Una familia que aprendió del padre a mirar siempre el lado bueno de la vida. Y a quererse. “Somos una familia muy grande y muy unida, eso lo hicieron mis padres. Junto a mi madre, María de la Luz, también hija de asturianos, mi padre nos dio un gran ejemplo sobre la importancia de la educación. No sobre la importancia de la riqueza, pero sí mucha riqueza moral. Los hermanos nos queremos mucho. Todos tenemos muchos hijos. Y mis hermanos son igual que mi papá: lindísimos, dulces, educados; no son enojones”.

Sixto Fernández, según detalla su hija, nunca fue un potentado, aunque tuvieron todos una posición acomodada. El padre tuvo en sus inicios una fábrica de aceites y su último negocio fue una empresa de carpintería metálica. “Siempre fue un hombre de primera, educado, correcto. Un hombre despegado del dinero, no le interesaba en lo más mínimo. Él siempre decía que el dinero echaba a perder a la gente. Cuando llegó a México tuvo oportunidad de hacer una gran fortuna, como muchos de sus amigos. Pero no, él se dedicó a vivir su vida. Era muy culto, le gustaba mucho estudiar y escribía precioso”. Escribir, leer, llevar a sus hijos a museos, que se formasen. Eran sus preocupaciones. “Lean, nos decía. Lean. Porque para él la cultura era muy importante. Mire, cuando no estaba trabajando, mi padre siempre traía algo que leer en las manos. Si no estaba leyendo el periódico siempre tenía un libro con él”.

Mari Luz ha seguido la senda literaria paterna. Y confiesa que la aventura narrativa de haberse adentrado en la historia familiar le sirvió para conocerse mejor. “Hay quien se mete en las constelaciones y esas cosas esotéricas para saber de dónde viene, pero todo eso lo puedes descubrir estudiando a tu propia familia”. Esta mexicana de Tampico descendiente de asturianos explica que la escritura le llegó tarda en la vida. Pero, al punto, como llevada por el espíritu siempre optimista de Sixto Fernández, matiza: “Bueno, me llegó en el momento que tenía que llegar. Nunca llega tarde. Las cosas llegan siempre en el momento adecuado”.