La familia asturmexicana que aprendió que el cielo siempre es azul "y es una lindura"
“Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. Parece casi obligado comenzar este reportaje con la ya manida frase inicial de “Ana Karenina”, uno de los mejores comienzos de la Literatura universal. Pero no porque aquí se vaya a hablar de una familia infeliz. Más bien, todo lo contrario. “Mi padre era dulce, dulce. Siempre estaba con la sonrisa en los labios y la mirada en lo alto. Siempre con un ánimo maravilloso, muy positivista, nunca de mal humor. Le gustaba cantar, tenía bonita voz. Y silbaba. Todo lo veía bonito. En la casa nunca hubo azotones de puertas, ni gritos, ni majaderías. Nunca, nunca. Mi papá traía esa forma de ser. Nos decía: miren, vean el cielo, vean qué nube, vean qué lindura, vean el azul. Y así lo reflejamos los descendientes. Él nos hacía disfrutar todo y créanme que todos disfrutamos. Usted nos va a conocer y va a ver que sí; que somos, bendito sea Dios, gente feliz”.
María de la Luz Fernández García, de 82 años, fue decoradora de interiores y es escritora vocacional en activo. Así habla de su padre, el emigrante gijonés Sixto Fernández. Mari Luz se entrevista por videoconferencia con LA NUEVA ESPAÑA desde su casa de México. Este jueves estará en Gijón, acompañada por sus seis hijos, una hermana y sus parejas respectivas. Viene a presentar en el Muséu del Pueblu d’Asturies su cuarto libro, que lleva por título “Tras la huella de mi padre. Vida de Sixto Fernández”. El título lo dice todo: el libro es la reconstrucción de la historia familiar con su padre como protagonista.
Sixto Fernández (1913-1932) fue un emigrante gijonés que partió a Cuba con 17 años. Tras una breve estancia en Estados Unidos, acabó asentándose y formando familia en México. Aunque su hija admite que Sixto no fue un emigrante potentado, sino más bien un hombre “decente” que vivió “una vida común y corriente, a su modo”, su relevancia para la historia de la emigración asturiana es que ha dejado uno de los epistolarios más brillantes y mejor escritos de cuantos se conservan sobre esa gran epopeya que protagonizaron los 300.000 asturianos que embarcaron a ultramar entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX.
En 2012, el Muséu del Pueblo d’Asturies publicó esas deliciosas cartas que Sixto cruzó durante dos décadas con su hermana Florentina, que se había quedado en Asturias. El libro puede descargarse online en los fondos del museo. Entonces, el director de la institución gijonesa, Juaco López, estaba en el convencimiento de que aquellas misivas encontradas por un colaborador del Muséu, Javier Canteli, en una casa que se iba a derribar en la calle Covadonga de Oviedo, eran las de un hombre que había muerto sin descendencia. Todo lo que se sabía de él, se sabía por aquellos escritos olvidados en el cajón de una cómoda, que a punto estuvieron de destruirse. Fin de la historia.
Pero no. En este mundo global que Internet ha convertido en un andar, la hija escritora de aquel emigrante y lector incansable -hizo sus pinitos como cronista deportivo en Cuba pero no dejó más escrito que las cartas-, telefoneó un día a Juaco López desde México. ¡Resultaba que Sixto sí había tenido descendencia! La sorpresa era mutua: Mari Luz se iniciaba en 2015 en un taller de narrativa y un día le dio por googlear a su padre. Tecleó “Sixto Fernández” y así descubrió que tres años atrás, en un museo de su Gijón natal, habían publicado las cartas que papá había enviado durante dos décadas a la tía Floren. Sí, la saga familiar seguía viva al otro lado del mar.
Ya ahora Mari Luz estaba dispuesta a completar una historia que se había quedado a medias con la publicación del epistolario paterno. “Lo que platico aquí es la respuesta al libro que atinadamente hizo el Muséu. Inspirada en eso y en el entusiasmo de Juaco López, me preparé para tratar de redondear la historia, para escribir lo que seguía. Y lo que sigue pues es el descubrimiento de mi familia”. Para ello se ha sumergido en los documentos familiares. Reconstruye la vida de su padre y sus tíos paternos “bajo la luz de mi mirada personal”, pero ateniéndose a los hechos históricos. El libro de Mari Luz también es accesible online, en los fondos digitales del Muséu del Pueblu d’Asturies.
La riqueza moral
Sixto Fernández no solo rompió la inclinación por la soltería de sus otros tres hermanos. Se casó de mayor, superados los cuarenta, pero tuvo seis vástagos y todos ellos, con sus propios hijos y nietos, han conformado una gran familia. Una familia que aprendió del padre a mirar siempre el lado bueno de la vida. Y a quererse. “Somos una familia muy grande y muy unida, eso lo hicieron mis padres. Junto a mi madre, María de la Luz, también hija de asturianos, mi padre nos dio un gran ejemplo sobre la importancia de la educación. No sobre la importancia de la riqueza, pero sí mucha riqueza moral. Los hermanos nos queremos mucho. Todos tenemos muchos hijos. Y mis hermanos son igual que mi papá: lindísimos, dulces, educados; no son enojones”.
Sixto Fernández, según detalla su hija, nunca fue un potentado, aunque tuvieron todos una posición acomodada. El padre tuvo en sus inicios una fábrica de aceites y su último negocio fue una empresa de carpintería metálica. “Siempre fue un hombre de primera, educado, correcto. Un hombre despegado del dinero, no le interesaba en lo más mínimo. Él siempre decía que el dinero echaba a perder a la gente. Cuando llegó a México tuvo oportunidad de hacer una gran fortuna, como muchos de sus amigos. Pero no, él se dedicó a vivir su vida. Era muy culto, le gustaba mucho estudiar y escribía precioso”. Escribir, leer, llevar a sus hijos a museos, que se formasen. Eran sus preocupaciones. “Lean, nos decía. Lean. Porque para él la cultura era muy importante. Mire, cuando no estaba trabajando, mi padre siempre traía algo que leer en las manos. Si no estaba leyendo el periódico siempre tenía un libro con él”.
Mari Luz ha seguido la senda literaria paterna. Y confiesa que la aventura narrativa de haberse adentrado en la historia familiar le sirvió para conocerse mejor. “Hay quien se mete en las constelaciones y esas cosas esotéricas para saber de dónde viene, pero todo eso lo puedes descubrir estudiando a tu propia familia”. Esta mexicana de Tampico descendiente de asturianos explica que la escritura le llegó tarda en la vida. Pero, al punto, como llevada por el espíritu siempre optimista de Sixto Fernández, matiza: “Bueno, me llegó en el momento que tenía que llegar. Nunca llega tarde. Las cosas llegan siempre en el momento adecuado”.
"Yo sigo como siempre, tan guapetón, lleno de vida y alegría": el talento literario de un joven emigrante
Sixto escribía con tantos cuidados y atenciones a su hermana Florentina, que vivía en Gijón, porque entre ambos había una relación casi maternal. Ella se había hecho cargo del adolecente cuando la madre fallece en 1906. Sixto era el menor de los hermanos. Le precedían, además de Florentina, otros dos mayores: José y Serafín. Este último antecedería a Sixto en la emigración a Cuba, una vez terminados sus estudios de comercio. En febrero de 1913, con 17 años, Sixto embarca al más allá transatlántico. Durante casi veinte años no dejará de escribir a su hermana en Asturias. A través de las epístolas se aprecia su evolución personal, pero también los sucesos más relevantes de su época como la I Guerra Mundial, desde la lejanía, o la revolución mexicana. También se retrata el día a día y, sobre todo, sobresale el extraordinario talento de Sixto Fernández para la escritura. Este es solo un ejemplo de una de aquellas cartas:
4 Habana, 15 de marzo de 1913
Srta. Florentina Fernández
Gijón
Queridísima hermana:
Me alegraré si al recibo de la presente sigues disfrutando de una perfecta salud; la mía, buena, a Dios gracias. Como te había dicho en mi anterior, seguiré describiéndote mi vida (nada de interesante después del fraternal abrazo de separación).
No te narraré mi incursión por los mares a bordo del viejo trasatlántico, porque sería una historia demasiado larga y poco interesante, únicamente los rostros pálidos, languidecientes y fehacientes, en los cuales las huellas del mareo se destacaban en sus fisonomías (o nuestras fisonomías), es todo a lo que me puedo referir. Sus figuras gallardas y resueltas, como los Césares, se veían en aquel largo viaje encorvadas y taciturnas. La alegría que en otros momentos reinaba en sus ojos permanecía oculta; la sustituía la pesadilla.
¡Y las mujeres!, el vaivén del barco las movía en la dirección de los cuatro puntos cardinales. Sus esbeltas figuras y donaire, como las Caucasianas, las envolvían grandes capas y vaporosos chales; el fuego amoroso de sus ojos, junto con las sonrosadas mejillas, ya no existían; sus ambicionados labios de carmín permanecían inertes; el frío hacía crujir sus finos y blancos dientes, como si témpanos de hielo formaran la cubierta. Algunas veces paseaban su triste aspecto por los anchurosos corredores, acompañadas de sus maridos (no todas), y en uno de estos paseos, pude oír la conversación amena que sostenía una pareja, la cual te describiré porque quedó impresa en mi memoria debido a la clase de personajes que la componían.
Él era bastante viejo, aparentaba tener sus cincuenta y pico de años, bajo y grueso, la fisonomía de su rostro aparentaba tener carácter brusco; un espeso bigote adornaba su triste figura. Ella, una mujer joven, en el esplendor de sus días en la que el barco no había causado mucho daño, alta, hermosa, su recogido pelo alegraba bastante su faz, que tantas cuantas veces la veía me acordaba de la noble Ligia, no tenía ni un defecto. Sus manos largas y afiladas y su pie chiquito le daban aire aristocrático; sus labios de púrpura, mezclados con el negro de sus ojos, formaban en su alrededor una aureola de amor embriagador.
Mas te he dicho antes que no tenía ningún defecto y me rectifico de lo dicho. Tenía uno, muy grande, por cierto: el de haberse casado con un viejo, rico y achacoso; su continua tos, me ahogaba a mí más que a él viendo que un tesoro lleno de vida se deshojaba en manos de un hombre que el peso de sus años y su bebida (lo he visto beber mucho) le hacían incapaz para darle grandeza y vigor. Me daba pena verlos. Tal parecía que los hermanos Quintero habían ideado sus celebrados versos de amores y amoríos tomando por modelo dos personajes como de los que te estoy mencionando, sobre todo aquella parte que dice:
¿Por qué te fuiste tan pura
de otra vida a la ventura
o al dolor?
Te seguiré con la narración en la carta siguiente, pues ya es tarde y como todavía falta mucho, reparto la dosis de la lata en varias veces, pues es el modo de tener de qué hablarte en todas las cartas; algo antiguo que es nuevo.
Yo sigo como siempre, tan guapetón, lleno de vida y alegría. La vida para mí es un sueño largo y confuso que no se puede describir. Un sueño extraño: por el día sueño con los ojos abiertos; por las noches sueño que se eleva el alma y me deja sin vida para comunicarse con los espíritus. Despierto y me parece un nuevo día muy distinto al anterior y, sin embargo, como dijo Bécquer, el poeta de los poetas:
Hoy como ayer, mañana como hoy,
¡y siempre igual!
Un cielo gris, un horizonte eterno y andar… andar.
Con recuerdo a tíos y tías, primos y primas, amigos y amigas; a José un abrazo y tú recibe muchos de este tierno hermano, que te quiere con delirio y abrazarte desea, Sixto.
