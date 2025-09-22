El “Maneken Pis” orina en Bruselas su primera sidra Patrimonio de la Humanidad

Puede que la sidra ya fuera mundial desde mucho antes de que la Unesco lo hiciera oficial el pasado noviembre. Es por esa universalidad, entre otras razones, que todos los años, más o menos por estas fechas, el “Maneken Pis” orina sidra vestido con el traje tradicional asturiano para exaltar la asturianía en Bruselas, la capital del país con la colonia más nutrida de asturianos en Europa. Pero este domingo, en la esquina del centro de la ciudad que ocupa la pequeña estatua del niño meón más famoso del mundo, la tradicional “mexada sidrera” que celebra el Día de Asturias en la capital de Europa tuvo el sabor especial del “escanciado” de la primera sidra con título, la primera sidra Patrimonio de la Humanidad.

Todo esto procede de la iniciativa del Centro Asturiano de Bruselas y de su participación anual en “Folklorissimo”, un gran festival de exhibiciones culturales, musicales y gastronómicas que año a año se celebra en las calles y plazas del centro de la ciudad. Poco antes del mediodía del domingo, el grupo folclórico de la entidad desfilaba por las calles de la ciudad al son de la gaita y el tambor hasta llegar a la esquina que forman la Rue de l’Etuve y la Rue du Chêne, donde el “Maneken Pis” ya estaba vestido con el nuevo traje que estrenó la pasada primavera, con montera picona, camisa blanca, faja, chaleco y hasta una pequeña gaita echada al hombro y a los labios. Ante una multitud de curiosos, el grupo bailó a los pies de la estatua, decorada también para la ocasión con un colorido centro floral, y el niño de bronce, con una bandera de España a un lado y una enseña asturiana al otro, “escanció” desde su hornacina.

El producto del singular escanciado pasó de mano en mano entre la concurrencia y la fiesta siguió en la Grand Place, donde los voluntarios del Centro Asturiano repartieron más sidra, queso Cabrales o chorizos en el stand de Asturias en el festival “Folklorissimo”, que todos los años, coincidiendo con el tránsito del verano al otoño, exalta el patrimonio inmaterial del folclore tradicional con un fin de semana de espectáculos, música y danza o gastronomía procedentes de distintas partes del mundo en la Grand Place bruselense.

La cita fue este año especial no sólo por la muy celebrada y difundida distinción internacional que ha recibido la sidra asturiana, también por la indumentaria que casi estrenaba el “Maneken Pis” para la ocasión. En el “Folklorissimo” del año pasado, uno de los “vestidores” oficiales de la estatua –que tiene más de mil vestimentas diferentes– se dieron cuenta de que el traje que el niño utilizaba hasta entonces, fruto de una donación de los años ochenta, estaba bastante deteriorado. La pieza acabó pasando al museo donde se exhiben los atuendos del monumento desde que Marta Oliveira, auxiliar de enfermería, hija de mierense y morciniega residente en Lieja, asumió el reto, nada sencillo, de actualizarla.

Con mucha dedicación y no pocos controles de los “vestidores”, el proceso desembocó el pasado marzo en un diminuto traje de asturiano diferente, más actual: del chaleco negro, la camisa blanca y la faja roja pasaron a la faja azul y al chaleco de frente carmesí, añadiendo además algunos complementos como unos zapatos (adaptando unos de bebé) y además de la montera una gaita, para la que Oliveira ajustó un souvenir turístico, de fuelle rojo y amarillo, vistiéndolo de fieltro negro y con ribetes verdes y añadiendo imanes al instrumento para que quedara sujeto a la escultura.