El análisis del sportinguista volador: otra desilusión tras un largo viaje a Almería y un criterio arbitral absurdo

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

Última semana de vacaciones disfrutando de Asturias. El viernes abandonaba mi tierra querida para no volver en un tiempo, pero con la ilusión de ver nuevamente al Sporting por cuarta vez en la temporada. Así emprendí el viaje a Almería, un recorrido largo, de norte a sur. En Avión de Asturias a Madrid y luego conectando a Almeria, a una tierra que no conocía y que por momentos me hacía sentir tan cerca de África. El viernes llegué y el sábado lo aproveché para recorrer la ciudad, descubrir su gastronomía y, cómo no, disfrutar de sus famosas tapas.

Por la noche tocaba lo que más esperaba y la razón de viajar a Almería, el partido. Y el Sporting comenzó serio, dando la cara ante uno de los gallitos de la categoría, un Almería con ventas millonarias y uno de los mayores presupuestos de Segunda. El equipo rojiblanco tejía buenas jugadas hasta que, mediada la primera mitad, Gaspar marcó de disparo cruzado tras una pared con Otero, que ya suma cinco asistencias y se coloca como máximo asistente de la Liga Hypertensiones. Un primer tiempo ilusionante… hasta que apareció el arbitraje.

Miguel Ángel Pérez arrancó su particular show antes de terminar la primera mitad, señalando un penalti que el VAR, por suerte, anuló. Pero en la segunda parte llegó el verdadero desastre, en el minuto 50 expulsó a Guille Rosas que tras caer estando pegado a la banda, supuestamente por entrar al campo sin permiso, cuando en realidad nunca recibió asistencia médica y el juego nunca se detuvo. En ese momento se sabia que el Sporting sufriría para mantener la ventaja y apenas tres minutos después, el Almería empataba. En la jugada del empate hubo también un pisotón claro sobre Pablo Vázquez que tampoco se revisó. Desde entonces, todo se torció, una entrada criminal sobre Kevin, que dejó su pierna ensangrentada, me tocó ver la jugada justo de frente y quedó en amarilla para el propio jugador Sportinguista. Tampoco el VAR quiso intervenir. Fue impactante ver los gestos de dolor y reclamos de Kevin hacia el señor que se cree ser árbitro y más bien estuvo empeñado en robarse el show y ser el protagonista de la noche.

Diego Álvarez Bada, en Almería. / D.A.B

El Sporting resistía como podía, pero en el 85 llegó lo que tenía pinta que iba a llegar, el 2-1 que sentenció. Tras la expulsión de Guille, el Sporting había sacado a Gelabert y Dubasin sin muchas opciones para buscar el empate, ya que habían dejado al equipo mermado en su poder ofensivo.

La guinda fue la expulsión de Corredera. El árbitro interpretó que aplaudía en burla hacia él, cuando las imágenes muestran que aplaudía a Otero pegado a la banda. Dos rojas ridículas al Sporting y ni una al rival. Cuando ya antes habíamos visto entradas criminales como la de Yeremay sobre Nacho Martín el día de la Coruña o esta última a Kevin. No hablamos de simples errores, hablamos de un arbitraje sin criterio, que condiciona un partido entero. 2 expulsiones de risa para el Sporting y ninguna de las otras mencionadas para los rivales.

El pitido final dejó dos desilusiones enorme en mí. Ver la tercera derrota seguida en directo y que al día siguiente regresaba a México, con la tristeza de despedirme de unas vacaciones en las que, por primera vez, pude ver cuatro partidos seguidos de mi equipo. Ahora toca esperar, con ilusión, la próxima oportunidad de volver a El Molinón. Ojalá pueda ser en octubre.