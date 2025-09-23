Cómo rejuvenecer con 100 años: los asturianos de Lanús (Argentina) y su "lugar para ayudarse"

Cuando llegó la pandemia de covid del año veinte, con el virus vino también el cierre del Centro Asturiano de Lanús, una ciudad de unos 600.000 habitantes del área metropolitana de Buenos Aires. Aquel centro, que había sido la casa de los asturianos más humildes que llegaban a hacer la Argentina, no tenía pinta de llegar a su centenario, que se cumpliría el 6 de septiembre de 2025. Pero no fue así. En 2023, una nueva generación de hijos y nietos de aquellos emigrantes decidieron formar una nueva junta directiva, reflotaron el Centro, lo llenaron de jóvenes y actividades y este fin de semana del 27 y el 28 van a celebrar su centenario a lo grande.

“La pandemia hizo un desastre tremendo. El Centro ya venía cabizbajo, pero la pandemia se llevó a muchísimos abuelos. Y los que sobrevivieron tenían un miedo muy grande a salir y volver a juntarse”, explica Ezequiel Novoa, secretario de la entidad, un argentino en la cincuentena que se dedica a la importación textil, descendiente de gallegos y polacos, que conoció a su actual esposa en una de las actividades del Asturiano. “Hice mi familia aquí. Por eso me apetecía que mis hijos conocieran dónde conocí a su madre, donde pasé mis buenos años”. Ezequiel es uno de los artífices de este renacimiento junto con Fabián Martínez, el presidente de la entidad. Martínez es gastrónomo (hostelero) de profesión e hijo de dos emigrantes asturianos, Ataulfo Ovidio Martínez (de Villaviciosa) y María Teresa Lorences (de Salas).

La nueva junta directiva decidió que no se iban a dejar tumbar por las secuelas emocionales del virus. “Nos dijimos: vamos a abrir el Centro de vuelta. Vamos a ver cómo atraemos a los abuelos otra vez y que salgan de sus casas. Porque en casa lamentablemente se nos ha apagan. Que vuelvan a compartir sus tutes, sus juegos, sus bolos. La excusa ideal era llegar a celebrar los 100 años (que se cumplieron exactamente el pasado 6 de septiembre), eso nos dio el norte”, detalla Ezequiel Novoa.

Pero para que los mayores pudieran regresar, había que revitalizar el Centro. Darle futuro. Es decir, atraer a los jóvenes. “Hablamos con nuestros abuelos y les pedimos permiso porque teníamos intención de abrir el Centro a toda la comunidad. Dejamos a los jóvenes participar. Tienen que sentir que esto es suyo. Ahí es donde está el futuro. Porque queremos que este Centro cumpla otros 100 años. A veces no los entendemos -¿en serio escuchan esa música?-, pero siempre los escuchamos”, dice Novoa con humor. Ahora, los muchachos van al “Astur”, así lo llaman en el barrio. Hay actividades de todo tipo, no sólo gaita, baile regional o bolos (modalidad cuatreada), también zumba, taichí, yoga, manualidades, taller de escritura, de rock, dibujo….“Hoy vienen a preguntar por las clases de gaita y de baile regional. Pero para poder tenerlos en las clases de baile y gaita hubo que permitir que hubiera clases de la bachata y de zumba. O clases de dibujo. Porque están en clase de dibujo, por ejemplo, escuchan que suena una gaita y se asoman y quieren aprender a tocar la gaita o a bailar la jota”, explica el secretario del Centro de Lanús. También permiten que varios colegios usen sus actividades y, además, están rehabilitando las instalaciones, que ya lo iban necesitando.

Los resultados están ahí: “Hoy el Centro está abierto los 7 días de la semana y hay actividades hasta las 12 de la noche todos los días. Hoy pasan 3.000 personas por semana por aquí. Tenemos más de 300 socios y el 70% tienen doble ciudadanía. De esos, el 45% son asturianos. Y habrá 150 chicos menores de 14 años en distintas actividades”, dice Ezequiel. Habla por videoconferencia con LA NUEVA ESPAÑA. A su lado está Fabián, el presidente. Detrás de ambos hay un mapa de Asturias que ha dibujado en la pared la hija de Ezequiel. Los socios han pedido que escriban en ese mapa el nombre de sus localidades de procedencia. Cuando echan alguna en falta, lo dicen y se añade. La afluencia y compromiso de los jóvenes se nota en cantidad y en calidad. “Si hacemos una fabada y juntamos 300 personas, la mitad de los que ayudan son chicos menores de 20 años. Los volverlos a tener ahí”, sentencian los directivos del “Astur”.

Los mayores del Centro están emocionados con esta “explosión demográfica juvenil”. Ángel Martínez, de 96 años, tío del presidente de la entidad, iba todas las tardes a inspeccionar lo que las nuevas generaciones estaban haciendo con una institución que antaño solo acogía a los de su generación. Un día se lo encontraron en mitad del tatami donde una treintena de niños menores de 10 años acude a clases de taekwondo. Cuando Ezequiel Novoa lo vio allí, el anciano se le sinceró: “¿Vos sabés lo contento que me pone ver chicos de vuelta acá?”

El Centro Asturiano de Lanús –una ciudad donde la mitad de la población tiene raíces en España, con un alto porcentaje de descendientes de asturianos- es el único centro español de este núcleo metropolitano de Buenos Aires. La huella de la emigración asturiana se nota sobre todo en el sector de la hostelería. “Casi todos los locales gastronómicos que ya tienen años fueron fundados por asturianos. Aunque muchos trabajaron también como panaderos”, explica Fabián Álvarez, el presidente de un centro que se convirtió en el lugar de encuentro para aquellos emigrantes. Mayoría llegaron sin nada, dejando atrás la pobreza en Asturias. El Centro Asturiano de Lanús nació gracias a los más humildes entre los humildes.

Lo explica Ezequiel Novoa: “Nosotros estamos en el primer cordón del conurbano, estamos más cerca de capital que del resto de la provincia. Nos diferenciamos con el (Centro) Asturiano de Buenos Aires porque cuando empezaron a llegar los asturianos, los menos instruidos, los sin estudios, vinieron para acá en su mayoría. Los que tenían un poquito más de instrucción o con más familiares acá, esos quedaban en el asturiano de Buenos Aires. A Lanús venían muchos sin familia, sin conocidos. Venían a hacer la Argentina y acá encontraban un lugar donde los cobijaban y les daban trabajo. A cambio tenían que ayudar levantar este Centro. Salían de trabajar y había que venir a poner ladrillos. Así empezamos y así se fue haciendo el Centro, creció con ese tipo de migración. Hoy estamos orgullosos. No fue fácil. No teníamos un doctor, un abogado, un médico, un contador, alguien que ayudara. Lo que teníamos era gente sumamente honesta y laburadora, que entendía que la única forma de salir adelante era trabajando. Que entendía que salía el sol y había que levantarse, y que cuando se acababa la luz había que ir a dormir. Ese es el fuerte de este centro: fue un lugar de cobijo para ellos, un lugar de confraternidad. Un lugar para ayudar a la comunidad”.

Y ese es el espíritu que quieren mantener. Sigue Ezequiel Novoa explicándose: “Cuando reabrimos, seguimos ayudando. A quien no tiene un peso para festejar su cumpleaños, que venga que acá, que le vamos a buscar la forma de festejárselo, que va a tener su lugar. Que la plata no sea la excusa. Esa fue la enseñanza más grande que recibimos de los mayores: no importaba si sabías leer o no, acá se te enseñaba y tenías tu lugar. Si no servías para una cosa te buscaban para otro lado. Pero siempre ibas a salir adelante”. Y hoy igual: “En la Argentina no es un momento fácil. En el Centro tenemos más de 27 profesores en distintas actividades y lo único que les pedimos es que cuando llegue un chiquito o un adulto mayor y quiera hacer una actividad, pero no tenga cómo solventarlo (económicamente), ellos no pueden decirle que no. Nosotros vamos a buscar la forma de solventárselo a ese chico o a ese abuelo. A los chicos no los queremos en la calle, los queremos acá dentro. Y a los abuelos también los queremos acá dentro”.