Cuando los asturianos éramos como los refugiados gazatíes, José Barreiro estuvo allí para ayudarnos

“Cuando vemos lo que está pasando en Gaza, nos podemos hacer cargo de qué fue realmente la evacuación de Asturias en 1937. Podemos entender lo que pudo sentir aquella gente, su sufrimiento personal. Y José Barreiro fue una de las personas que estuvo al frente del movimiento de ayuda a todos aquellos refugiados asturianos que llegaron a Cataluña”. Enrique Delgado, presidente del Centro Asturiano de Barcelona, subraya así el papel que desempeñó el maestro y minero langreano cuando se produjo la caída del frente norte, unos 60.000 asturianos abandonaron su tierra por temor a la represión de las tropas sublevadas y encontraron cobijo en Cataluña.

Al término de la guerra, en 1939 el socialista Barreiro marcharía al exilio en Francia y desde allí, como secretario de la Comisión Socialista Asturiana (antecesora de la actual Federación Socialista Asturiana), sostendría la organización en el exterior durante las cuatro décadas de dictadura de Franco. Pero dos años antes de la gran derrota, desde el otoño de 1937, Barreiro se volcaría en atender a los asilados asturianos que se repartían por tierras catalanas. Y lo hizo como secretario del Centro Asturiano de Cataluña, que se convirtió de facto en la institución política asturiana de referencia para auxiliar a aquella marea de parias de la tierra.

Por eso, para rendir homenaje a la labor del maestro langreano y para dar relevancia al papel histórico que jugó en aquel dramático momento el Centro Asturiano de Barcelona, una delegación de esta institución en Cataluña, con su presidente Enrique Delgado al frente, asistirá los actos de inhumación de los restos de Barreiro en el cementerio de Sama de Langreo. El acto tendrá lugar el próximo día 11 de octubre. Los restos mortales de Barreiro, junto con los de su esposa, Felicidad Gutiérrez, y los hijos Alfaradí y Milena llegarán desde la localidad francesa de Chaum, en el Alto Garona, donde pasó el exilio el dirigente socialista y donde falleció el 17 de agosto de 1975. La iniciativa de traer a Asturias los restos de Barreiro, con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento, corresponde a la Fundación que lleva su nombre, presidida por Jesús Sanjurjo, primer secretario general de la Federación Socialista Asturiana en democracia. El acto cerrará un círculo histórico pero también cumplirá la voluntad del fallecido. En agosto de 1975, Barreiro ya tenía el pasaporte para regresar a Asturias, pero la muerte se interpuso en su camino.

Barreiro fue un hombre pegado durante décadas a una máquina de escribir. Era el centro emisor y receptor de cientos de cartas con las que tejía y sostenía una red de socialistas exiliados por Europa y América. A todos les daba ánimos para seguir en la lucha y ayudaba a todos los que podía. En Cataluña, en 1937 y 1939, cuando tuvo que gestionar el auxilio a los refugiados asturianos, actuó del mismo modo: “Así era su carácter de maestro, una persona que siempre contestaba y ayudaba, siempre atento a las necesidades de las personas. Tenía una gran fortaleza humana”, destaca Enrique Delgado, quien insiste en que el episodio de acogida en Cataluña de los refugiados republicanos asturianos todavía no ha sido “puesto en valor” en Asturias.

El 26 de julio de 2017 el Parlament de Catalunya, en el 80 aniversario de aquellos hechos, aprobó una declaración institucional de homenaje a los refugiados asturianos y al Centro Asturiano de Cataluña, citando expresamente la contribución de Barreiro y la colaboración recibida de las instituciones republicanas y de las organizaciones políticas y sindicales presentes en Cataluña. La declaración invitaba a la ciudadanía “a conservar la memoria de aquellos acontecimientos y de la voluntad de acogida de la sociedad catalana, que hoy persiste frente a los millones de personas que buscan refugio huyendo de la violencia desatada en sus países de origen”.

El Centro Asturiano en la Ciudad Condal ha recopilado toda esta historia en el volumen titulado «Tiempo de memoria, asociacionismo asturiano en Cataluña (1887-2006)», una obra de Julio Clavijo, doctor en Historia Contemporánea, y Jovino Rodríguez, cronista del centro Asturiano de Barcelona, con la colaboración, entre otros, de José Ramón Estrada, ex presidente del Centro Asturiano de Tarragona.

La primera actividad documentada de asturianos en Barcelona data del año 1887 y el antecedente del actual Centro Asturiano de Barcelona fue el llamado ‘Centro Asturiano de Cataluña’, fundado en mayo de 1930 y disuelto a la fuerza en 1939, tras la entrada de las tropas del general Franco en la Ciudad Condal. El Centro Asturiano de Barcelona se constituyó oficialmente el 25 de junio de 1952. Durante la Guerra Civil aquella institución que nació como “una entidad evocadora de la tierra”, para mantener las tradiciones culturales y festivas de la región se convirtió en el “órgano coordinador” de la asistencia a la avalancha de refugiados asturianos. El Centro Asturiano de Cataluña “perderá rápidamente el carácter de entidad independiente y pasará a convertirse en la institución más importante del poder político asturiano”, tras la formación de una nueva junta directiva el 21 de julio de 1937. Se transformó en un “gobierno en la sombra”, en una “embajada” del Consejo Soberano de Asturias y León, encabezado por Belarmino Tomás. El Centro quedó prácticamente dirigido por antiguos consejeros del gobierno asturiano. El presidente fue Amador Fernández, ex responsable de Evacuación en el Consejo Soberano. José Barreiro se convirtió en el secretario y alma mater de todo el proceso para acoger a los miles de paisanos que lo habían perdido todo.

Para toda la operación de acogida, los dirigentes del Centro habían recibido parte del dinero del Consejo Soberano. Tal y como recoge la investigación de Julio Clavijo, los fondos totales ascendían, según un informe enviado el 30 de enero de 1938 a la comisión ejecutiva del PSOE, a unos 2.000 millones de pesetas. El delegado del Gobierno de Asturias en Barcelona, Esteban González Lacín, aprobó el traspaso de una parte de estos valores al Centro Asturiano. Según el mismo estudio histórico, a estos fondos se incorporaron otros, correspondientes a las campañas de solidaridad con la población refugiada.

El objetivo de los responsables del Centro era “dar a la población asturiana refugiada unos recursos mínimos que le permitieran sobrevivir con dignidad”. Los primero era asegurar que el centro podía suministrar autónomamente los productos de primera necesidad. “Es decir, creando un circuito de compra, almacenamiento y distribución independiente para no tener que depender de otras instituciones”, se explica en el volumen “Tiempo de memoria”. El 24 de octubre de 1937 se fundó una cooperativa a tales efectos. Aquellos que quisieran acceder a las prestaciones de la cooperativa tenían que inscribirse, pagar una cuota y presentar una fotografía. El centro fiaba al que no pudiera pagárselo hasta que tuviera posibilidades. “Las primeras existencias fueron las que habían sido conseguidas con destino a Asturias y estaban almacenadas en Barcelona por dificultades de la guerra, lo que había imposibilitado su envío, especialmente por el bloqueo de los puertos del Norte”.

Además, los asturianos también tenían una fábrica de alpargatas destinadas sobre todo al Ejército, aunque también calzaban a los propios refugiados. La comunidad asturiana también tenía también un taller de confección a cargo de la Agrupación de Socialistas Asturianos en Cataluña, para vestir a los refugiados.

En torno a un millón de personas llegadas de toda España se refugiaron en Cataluña durante la Guerra Civil. Los asturianos no estaban concentrados solo en Barcelona. Por eso el Centro tenía una serie de delegados (“inspectores”) para atender a las distintas colonias que había por la región. Barreiro. “se preocupó de garantizar la permanencia de estos delegados, así como darlos a conocer a través de los medios de comunicación”. Estaba Manuel Espina en Granollers, Manuel Rodriguez García, en Gerona; Manuel Castañón, en Reus; Tomás Palacios, en Manresa; Teófilo Zamora en Lérida… Fueron los socialistas quienes se encargaron de elegirlos y de controlar “en todo momento” que la asistencia llegara a la población refugiada. A todos. “El mismo Barreiro insistió en que la asistencia se debería de hacer sin atender a la filiación política de las personas beneficiarias”, dice el mismo trabajo de investigación histórica. Para todos y de manera limpia, pues una de las grandes preocupaciones de los dirigentes del Centro era combatir la corrupción ya que “la penuria y la escasez de alimentos favorecieron que algunos individuos, aprovechándose de su posición, se dedicaran a traficar con las provisiones que tenían a su cargo para su beneficio particular”. El historiador Julio Clavijo insiste en el matiz que “a diferencia de lo que ocurrió en otras comunidades, la asistencia de la población refugiada asturiana será la única que no se dividirá según la orientación política de los partidos y los sindicatos”.

La atención sanitaria a los niños, y escolarizarlos, fue una de las grandes preocupaciones de los dirigentes del Centro Asturiano. Según recoge citado estudio, José Barreiro, secretario de la institución, comunica el 14 de febrero de 1938 al Fondo de Solidaridad Internacional, que pertenecía a la Internacional Socialista, que han fallecido más de 200 niños a causa de las penurias.

Desde el Centro, Barreiro y otros directivos se multiplicaban para hacer múltiples gestiones: localizar a personas buscadas por su familiares, encontrar empleo para los refugiados, escribir a los emigrantes asturianos en América pidiéndoles ayuda económica, gestionar el abono de las pagas y los subsidios de los combatientes que habían sido heridos… También garantizar la asistencia sanitaria. De hecho, diciembre de 1938 en el municipio de Tona abrieron un hospital para su colonia, estaba dirigido a quienes habían contraído el tifus. El hospital carecía de medios quirúrgicos, pero tenía un médico y personal sanitario, que pagaba el Centro. Y todo, para asegurar una “mínima supervivencia” a la mayoría de aquellos asturianos que habían perdido su patria querida. Cuando los asturianos fuimos gazatíes, José Barreiro estuvo allí para ayudar.