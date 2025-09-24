Asturias bate su récord de retornos desde el extranjero por segundo año consecutivo

El camino que viene de vuelta a Asturias tiene más tráfico que nunca. O eso dicen los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, testigos de que los flujos de retorno desde el extranjero mejoraron en 2024 su propio récord histórico por segundo ejercicio consecutivo y de que los 1.482 regresos registrados al cierre del año pasado son lo mejor que puede ofrecer la historia estadística asturiana, superando por 178 la plusmarca que 2023 había dejado en 1.304.

El crecimiento del 13,6 por ciento rebasa la media nacional del ocho en un movimiento de reingreso en el que el Principado cobra en realidad su cuota en una tendencia de amplio espectro en la que también España viene de alcanzar su máximo histórico de reingresos procedentes del resto del mundo. El último recuento anual del país se acerca más que nunca a las 70.000 inscripciones de españoles procedentes del exterior –69.885– después de encadenar también dos incrementos consecutivos.

Los casi 1.500 de ellos que han puesto la proa en dirección a Asturias representan algo más de un dos por ciento que casi clava el peso demográfico del Principado dentro de España y que en esta estadística únicamente supera, igual que en la del año pasado, los registros de otras cuatro autonomías, Navarra, Extremadura, Cantabria y La Rioja.

La curva evolutiva de la cifra ha conocido muchos altibajos al ritmo de las condiciones económicas de cada momento, pero se ha mantenido casi invariablemente por encima del millar de regresos anuales desde 2016, con la única excepción de 2020, el año de la pandemia. Con respecto al ejercicio anterior, suben notoriamente los retornados desde América, se reducen muy levemente los de Europa y permanecen en niveles casi residuales los del resto de los continentes.

Las procedencias mayoritarias de quienes eligieron Asturias para añadirse a esta corriente del regreso responden básicamente a lo esperado, o quizá a la distribución desequilibrada de la voluminosa colonia de expatriados asturianos por el mundo. Dos de cada tres venían de América, en abrumadora mayoría del sur, y no llegan al quince por ciento (222) los que hicieron las maletas para regresar al Principado desde algún país de la Unión Europea. También en este punto del reparto por orígenes reproduce la región, más o menos, los promedios nacionales.

La estadística elaborada por el Ministerio de Trabajo toma asiento en las bajas que han quedado registradas en las oficinas consulares de las representaciones españolas en el extranjero y tienen España como destino de las nuevas altas. La hinchazón coincide en Asturias con el incremento de la importancia que se otorga a las políticas de estímulo del retorno en la agenda de temas pendientes del gobierno del Principado, pero también, o sobre todo, con otra tendencia nacional de la que Asturias participa igualmente con una cuota significativa, la del alza en las llegadas de población foránea hasta niveles capaces de compensar las salidas. Los saldos migratorios asturianos han sido tradicionalmente casi siempre positivos, pero desde 2022, eso dicen las estadísticas, lo son en cantidad suficiente para restañar las pérdidas demográficas derivadas de los efectos de la aguda y larga crisis de natalidad que la región arrastra sin apenas pausa ni remedios visibles desde los años ochenta del siglo pasado.

De forma paralela al auge de los retornos, mientras tanto, ahí fuera crece en aparente paradoja el volumen de la colonia de los inscritos como asturianos en el exterior. Tiene este otro fenómeno, sin embargo, sus propios condicionantes y no es el menor el que procede de las sucesivas flexibilizaciones de los requisitos legales de acceso a la nacionalidad española para los residentes en el extranjero. La hinchazón es particularmente perceptible desde que la normativa fue abriendo la mano a cada vez más generaciones de descendientes de emigrantes, hasta llegar a la situación actual, que permite otorgar el pasaporte a los nacidos en el extranjero con abuelos españoles. Así, según la más reciente actualización estadística, de los casi 150.000 residentes en otros países que están inscritos como asturianos no llegan ya llegan al veinte por ciento los nacidos en la región.