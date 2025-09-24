Día de Asturias para recuperar la sonrisa en Valencia y maratón de fiestas en los centros asturianos

A poco más de un mes del primer aniversario de la Dana, y mientras la zona cero sigue huyendo de su sombra y sus secuelas, la comunidad asturiana en Valencia se resarció de los sinsabores de un año difícil festejando este pasado fin de semana su primer Día de Asturias después de la Dana. La casa regional de los asturianos en la capital del Turia celebró su gran fiesta de reencuentro anual con el recuerdo del desastre que sacudió a la provincia y en el balance el alivio de saber que los tres socios que resultaron en su día afectados por la riada de octubre de 2024 han salido del trance sin problemas y en algún caso con facilidades para dejar atrás las viviendas arrasadas por el agua.

El presidente de la Casa de Asturias, Santiago Sopelana, entregó la Madreña de Oro al periodista cabraliego Pedro Páramo Lobeto, uno de los fundadores del centro, y se distinguió también a los premiados del VII Concurso Fotográfico “Disfrutando Asturias”. Cantó la Coral Polifónica Benito Villafañe de la Casa de Asturias en Valencia y el grupo de gaiteros del centro y después de la comida de hermandad, de la fabada y la empanada, el humorista valenciano Blay dejó una sonrisa en los asistentes. La representación del Principado la llevó la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Gómez Romano, que compartió la jornada, entre otros, con su homólogo de Transparencia y Participación en la Generalitat Valenciana, José Tárrega Cervera.

Pero no sólo hubo fiesta en Valencia. Ni mucho menos. Un maratón de celebraciones de asturianía recorrió este fin de semana los centros asturianos, llenándolos de festejos a la estela del día oficial de Asturias del pasado 8 de septiembre. En el Centro Asturiano de Barcelona, que conmemora su 95 aniversario, la Medalla de Oro y el pregón de las fiestas fueron para Arcadi Moradell, el artista gráfico catalán que diseñó hace ahora cuarenta años el logotipo y el lema turístico que convirtió a Asturias en “paraíso natural”, y el domingo hubo romería con todos sus aditivos, procesión, misa de campaña, juegos tradicionales, puya’l ramu y colofón con la actuación del cantante Vicente Díaz.

Asistentes al Día de Asturias en el Centro Asturiano de Barcelona. / .

En el Centro Asturiano de Vitoria, la música la puso el cantautor candasín Pipo Prendes y el “Horriu de plata” distinguió a la asociación de comercio y servicios de Álava, Aenkomer. La Casa de Asturias de Guadarrama honró a la patrona con una misa tradicional amenizada por los alumnos de su escuela de música tradicional, “La tarabica”, y en Valladolid el programa de festejos tuvo, entre otros actos, concursos de escanciadores y de cócteles y tartas de sidra.

Entrega del "Horriu de plata" en el Centro Asturiano de Vitoria / .

Pero no hay tregua para la fiesta y las festividades de la Santina seguirán expandiendo sus secuelas por España este próximo fin de semana. El Centro Asturiano de Tarragona fundirá el homenaje a la patrona con la celebración de su quincuagésimo aniversario y ha programado para el sábado un programa de actividades con mucho protagonismo para la música. Desde las diez y media de la mañana, las bandas de gaitas “Avante Cuideiru” y “Sacaires” de Tarragona desfilarán por las calles de la ciudad, desde la Rambla Nova hasta la Catedral, en cuya capilla del Santísimo se oficiará una misa en honor de la Santina. El acto oficial del cincuentenario, en el que se espera la asistencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, está programado para las doce y media del mediodía en el salón de actos del Ayuntamiento, y todo concluirá por la tarde en el Paseo de las Palmeras de la capital tarraconense con una espicha y un gran Encuentro de Folk que ha programado actuaciones de agrupaciones de Asturias, Cataluña, Andalucía, Aragón y Galicia.

El mismo día, pero un poco más al sur, también el Centro Asturiano de Castellón ha elegido este fin de semana para honrar a la Santina y celebrar su Día de Asturias con una demostración de escanciado de sidra, un almuerzo popular y, entre otros actos, las actuaciones de las bandas de gaitas del centro castellonense y de la Casa de Asturias en Valencia.