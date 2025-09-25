Un cachopo relleno de fabada, el nuevo plato (de un metro de longitud) que ofrece un restaurante de Madrid y que desata la polémica en Asturias

Un cachopo relleno de fabada. Ese es el atrevido plato que un restaurante de Madrid de cocina asturiana acaba de incluir en su carta. Se trata del Urumea, situado en las inmediaciones del Santiago Bernabéu, y Tito Gómez (natural de Pola de Allande, Asturias) es su creador. La receta, dice, es un homenaje a su madre. Sin embargo, la fusión de cachopo y fabada ha desatado la polémica en redes sociales. Unos lo ven un plato "legendario" y otros un "sacrilegio".

Parece fuerte, pero "es digestivo"

Este cachopo es para Tito Gómez sin duda el mejor. Y eso que en su restaurante sirven un total de cuatro (con jamón ibérico y quesos asturianos, con cecina y queso de cabra, con morcilla de arroz, y el cachopo dulce). A todo eso hay que sumar el "tricachopo", la combinación de tres de ellos. El Urumea sirve entre 80 y 90 cachopos de media al día. "De verdad, lo tenéis que probar. Es una cosa impresionante. De todos los cachopos que tengo, sin duda alguna es el que más me gusta. Parece fuerte, pero luego es el más digestivo", asegura el cocinero, que explica cómo surgió este plato.

Un homenaje a su madre

"Después de venir de Asturias en vacaciones y echar de menos la fabada que me hace mi madre como siempre, al estilo tradicional, pensé en pasarlo a un cachopo. ¿Cómo? Mamá me dio la receta antigua. Se hace igual (que la fabada). Esto se pasa a una crema y lo metemos en el cachopo. Es decir, dos filetes de ternera rellenos con fabada. Con la crema de fabada con su chorizo, su morcilla, su tocino… Y se termina salseando con la propia salsa de la fabada, que queda jugoso", detalla.

Tito Gómez con su cachopo de un metro relleno de fabada / Urumea

Debate en redes

El cachopo de fabada, como todos los que hacen, es de un metro de longitud y va acompañado de patatas y pimientos del piquillo. La salsa, como comenta Tito Gómez, es también de fabada. Sin duda, un plato cien por cien asturiano. Sin embargo, no a todos les gusta esta arriesgada fusión.

"Jajaja ya veo que vale todo jajaja. Mete en ese plato cebollas rellenas, otro plato muy típico en Asturias y poco conocido", escribe uno. "Prefiero cada cosa por separado, qué necesidad de juntarlo todo, si ya se junta después", comenta otro. "Cómo joder una fabada y un cachopo", espeta otro. "Soy asturiano y lo siento mucho, pero ni de coña lo probaría. Experimentar con los cachopos... pa mí no, sinceramente", comenta otro internauta. Hay otros, en cambio, que aseguran que lo probarán seguro. Y hay quien ya incluso lo degustó: "Yo ya lo he probado y sin duda repetiré muchas veces, espectacular".