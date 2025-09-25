El sol del verano augura la mejor añada del vino que se elabora más al norte de España: el gran proyecto de un emprendedor asturmexicano

El paisaje que la densa niebla descubre cuando de pronto levanta el telón, siete hectáreas de viñedo que comparten la falda sur del Sueve con ocho de avellanos y seis de pomarada, empezó a germinar hace diecisiete años en Nueva Zelanda. Tomás Álvarez Aja, empresario asturmexicano, hijo de cabraliego y apasionado del vino, encontró en aquel viaje a las antípodas una similitud entre la tierra que hacía crecer la vid allí y la que recordaba haber pisado en su infancia en Asturias. Orbayaba, la niebla también tardaba en abrir y la temperatura era parecida.... “Pensé que si allí hacían un vino excelente, ¿por qué no en Asturias?”

El “dicho y hecho” tardó un tiempo en llegar, pero hoy es el viñedo que se cultiva más al norte de España, en una finca del concejo de Parres donde el Sueve es un muro natural que protege a las plantas del viento húmedo del mar y la plantación y la bodega son vecinas del palacio de Nevares, una construcción con torre renacentista-barroca del siglo XVI y capilla. En la finca, muy bulliciosa este jueves, los trabajadores pasaron en cuestión de minutos del frío helador bajo la niebla de la mañana al calor del sol del mediodía. En total son dieciséis los que están terminando la vendimia y las últimas fases de prensado de la uva de la que saldrá el primer vino producido aquí, a pie de plantación, en la bodega Palacio de Nevares.

Llevan cosechando cinco años, pero los caldos de las añadas anteriores se elaboraron en la bodega de un amigo. Ahora que la suya está a pleno rendimiento, Álvarez Aja supervisa a pie de cinta transportadora el escogido de la uva y evalúa con plena satisfacción la calidad que el tiempo estable de esta temporada ha otorgado a una uva superior a la de otras campañas en cantidad y excelencia. Se han recogido entre 20.000 y 21.000 kilos de fruto que darán, calcula, entre 12.000 y 13.000 litros de vino blanco de las tres variedades de uva que se cultivan en la finca, por orden de volumen “Albarín”, “Gewürztraminer” y “Riesling”.

EN IMÁGENES: Vendimia en el palacio de Nevares /

Este año hay más uva y a simple vista mejor. “Más que otros años y con mucha calidad”, confirma el empresario, que aventura que allá por marzo puede embotellar un vino “excelente”, quizá el mejor que haya producido hasta ahora. El sol como el que este jueves brillaba sobre el Sueve “beneficia los grados de azúcar que tiene la uva y lo que podemos hacer con el vino dentro de nuestro proceso”, señala, pero en exceso también las hace sufrir.

No ha habido esta temporada heladas tardías como las de hace dos años por mayo ni grandes alteraciones atmosféricas reseñables y eso la planta lo agradece, señala el director general de la bodega, Luis Menéndez, pero los picos de hasta cuarenta grados que tuvo Asturias este verano han quemado a ojos vista parte de los racimos que ayer se recogían en la finca. “Con temperaturas muy altas, de 34 grados hacia arriba, la uva blanca sufre, se quema, se solea”, apostilla Santiago Fernández, responsable de la empresa de silvicultura que se hace cargo de la vendimia, pero en general los frutos “han llegado en un momento óptimo de maduración, de azúcares y grado, con buena cantidad y calidad”.

Hay más uva que otros años, pero el empresario se apresura a aclarar que “no me interesa el volumen, los litros. Nosotros buscamos la calidad de la uva y si tenemos que quitar racimos para dar una atención a la planta a lo largo del año lo hacemos al máximo… … Nuestra producción es pequeña, pero de una calidad impresionante”. De entrada, la bodega y la maquinaria italiana recién estrenada son un indicio de novedad que no se va a quedar aquí. Álvarez Aja anuncia “otra hectárea y media más de producción” para el próximo año y el inicio de las visitas turísticas para Semana Santa.

La bodega encuentra así una clara sinergia con el sector turístico que concentra el grueso de las inversiones del empresario en Asturias, donde encabeza el grupo Nature, con varios establecimientos hoteleros en varios puntos de la región y como buque insignia el resort “Puebloastur”, en Cofiño (Parres), el primer hotel del norte de España en alcanzar la calificación de “Gran lujo cinco estrellas”.

En Cofiño, por lo demás, está también la otra pata del proyecto vitivinícola, una cosecha de uva Mencía que esperará aún algo más de una semana por la vendimia y de la que esperan para este año la primera añada de vino tinto. También se estudia la posibilidad de ampliar la oferta con un rosado para la diversificación de un proyecto “enfocado a la excelencia vinícola y a contribuir a la experiencia del oriente turístico y gastronómico”.

La mano de Álvarez Aja está detrás de casi todo en un proyecto que lleva puestos, de algún modo, los nombres de los miembros de su familia. Uno de los viñedos se llama “El Pilar” por su madre y otro Begoña, por una de sus hijas; la pomarada es María José, “Cochi”, otra hija, y quedan los dos ablanedos: Íñigo, hijo, y Jesús, por el abuelo paterno.

Por un lado la finca mira al Picu Pienzu, por otro a las primeras nieves en las cumbres de los Picos de Europa… “Lo que tenemos aquí es una industria agrícola con un futuro muy próximo”, resume el empresario, que en su México natal tiene compañías de servicios tecnológicos, pero en Asturias adquirió un potente un compromiso inversor con el turismo y la agroalimentación que se ramifica en varios proyectos. Sin salir del palacio de Nevares están los manzanos, de los que sale su sidra, “Quiéreme vida”, que envía a México y vende en sus establecimientos, y las ocho hectáreas de avellanos, que espera den frutos de aquí a dos años para contribuir a restañar un déficit fundamental que observa en el sector agroalimentario asturiano: “En Asturias hay multitud de pastelerías que tienen que traer de fuera la mayoría de su avellana, cuando la nuestra es la mejor que hay”.