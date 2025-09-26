El análisis oviedista de Laura Díaz desde Bruselas: Durante media hora fuimos David contra Goliat

La futbolista avilesina Laura Díaz González, apasionada seguidora del Real Oviedo, comenzó la pasada temporada a enviar desde Hong Kong sus análisis sobre la evolución del equipo azul para la edición "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. Con su sección "Lo más lejos a tu lado" debutó como cronista oviedista justo en la temporada del sueño, del regreso a Primera. En China estudió Relaciones Internacionales y ahora emprende una nueva etapa laboral desde Bruselas. Vuelve el Oviedo a Primera y vuelven las crónicas de Laura a "Asturias Exterior" pero esta vez desde la capital belga. Ella, que pertenece a la llamada "generación del barro", que acompañó al Oviedo en sus peores momentos, contará cómo es medirse con los mejores del fútbol español.

En una semana que exigía al Real Oviedo mostrar su verdadera medida en la élite, el equipo afrontó dos partidos que funcionaron como espejo de su estado actual: capaz de competir con intensidad y de sostener tramos de buen fútbol, pero todavía lejos de la regularidad necesaria para asentarse en Primera.

Entre la solidez que aflora en momentos puntuales y las dudas que emergen en los instantes decisivos, los azules dejaron señales de crecimiento en el esfuerzo colectivo, en la disciplina táctica y en la capacidad de mantener la concentración en escenarios de máxima presión; sin embargo, también evidenciaron la dificultad de transformar esas virtudes en puntos, lastrados por la falta de pegada y por desconexiones puntuales que nos están costando caro. Primero, frente a un rival directo en la lucha por no caer en la zona baja, mostramos orden y compromiso, pero volvimos a acusar la falta de acierto en los metros finales, lo que frustró la posibilidad de sumar un triunfo vital. Después, ante un conjunto llamado a pelear en la parte alta, resistimos con dignidad y pusimos contra las cuerdas al rival durante fases del partido, pero no fue suficiente para contrarrestar las la mayor pegada del adversario.

El Barcelona dominó con un 80% de posesión y 22 remates totales frente a nuestros humildes 7. Como alguien que ha estado en ambos lados del resultado, sé que estos números reflejan con crudeza la distancia entre un recién ascendido que pelea por aferrarse a la categoría y un gigante que sueña con coronarse en Europa. Pero también sé que el fútbol, de vez en cuando, permite que David le clave una piedra en la frente a Goliat. Por 33 minutos, fuimos David.

Laura Díaz, en Amsterdam con la camiseta del Oviedo. / .

Ya van seis jornadas, y no sé vosotros, pero yo empiezo a encontrar un patrón. En Elche empezamos a competir en el minuto 60, en casa fue a la inversa, a partir de ese minuto dejamos de hacerlo ¿casualidad o causalidad?... No entiendo el empeño de Paunovic de quitar a nuestro jugador más desequilibrante para colocar a Ilic en banda, fuera de su posición, que es un cero a la izquierda, o más bien a la derecha en este caso. Sea como fuere, de esta semana saco en claro dos cosas: la primera, sólo hemos celebrado dos goles en lo que va de temporada, pero mi vecina ya me debe odiar a estas alturas y debe ovacionar también a Santi desde su sofá; la segunda, y poniéndome seria, con 3 puntos de 18 posibles y una diferencia de goles de -9, es necesario pasar de reconocer en ruedas de prensa los errores a mostrar sobre el verde la actitud de este jueves que es lo que hace falta para competir en esta Primera División. Próxima parada: Mestalla.