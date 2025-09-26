El asturmexicano que asegura a 10 millones de personas en todo el mundo será Honoris Causa por la Universidad de Oviedo

El empresario Carlos Casanueva, descendiente de emigrantes asturianos de Parres, levantó un conglomerado en el sector de los seguros que tiene aseguradas a más de 10 millones de personas repartidas por más de cien países. Próximamente será también uno de los nuevos doctores Honoris Causa nombrados por la Universidad de Oviedo. Junto con Casanueva recibirán la más alta distinción de la institución académica asturiana el cantautor mierense Víctor Manuel, la investigadora francesa Emmanuelle Charpentier -premio ‘Nobel’ y premio ‘Princesa” por su descubrimiento del método del “corta y pega” genético y, finalmente, la profesora de Harvard Doris Sommer, de Lenguas y Literaturas Románicas y de Estudos Africanos.

Carlos Casanueva es fundador y presidente honorario vitalicio de Interprotección, un conglomerado de seguros que tiene en su cartera 5.000 empresas. Gestiona una cartera de2.000 millones de dólares en primas, según el informe de sostenibilidad de 2024 de esta compañía que ahora tiene como CEO a Juan Ignacio Casanueva. Interprotección es el mayor corredor de América Latina y de México desde su alianza en 2012 con Arthur J. Gallagher, el tercer asegurador de EE UU y cuarto del mundo. A través de los distintos proyectos sociales de la Fundación de Interprotección ayudaron el año pasado a casi 500.000 personas en México en las áreas de la educación, protección infantil y medio ambiente. Casanueva está en el patronato de la Fundación Princesa de Asturias y de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom). En recuerdo de su mujer, fallecida, creó el premio "Ana Casanueva", dotado con 50.000 euros, para la ONG o institución que haya hecho algo en beneficio de Asturias. Vive en Ciudad de México tiene 3 hijos y ejerce de "abuelazo" de sus 12 nietos. Viene a Asturias dos veces al año.

La Universidad de Oviedo subraya que este empresario, con más de seis décadas de experiencia en el sector de los seguros, “ha destacado también por su intensa labor filantrópica y por su estrecha vinculación con Asturias”. Casanueva, reseña la institución educativa asturiana, “ha impulsado iniciativas como la Fundación INTER, dedicada a proyectos educativos, de salud y medio ambiente que han beneficiado a más de un millón y medio de personas”. Además, en el ámbito universitario, “es promotor de los premios ASICOM y de los Premios Ana Casanueva a iniciativas sociales, siempre con la Universidad de Oviedo como escenario y colaboradora principal, lo que ha reforzado la proyección de la institución tanto en España como en Iberoamérica. Su empeño en tender puentes académicos entre México y Asturias se ha traducido en convenios de colaboración con universidades mexicanas”.