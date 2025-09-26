Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óscar Puente es la nueva sor Dolores: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Óscar Puente y Adrián Barbón, en Santiago de Compostela. TOMA DE POSESION DE ALFONSO RUEDA COMO PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA

Óscar Puente y Adrián Barbón, en Santiago de Compostela. TOMA DE POSESION DE ALFONSO RUEDA COMO PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA / Xoán Álvarez

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe este fin de semana en tu correo esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana fue el debate sobre el estado de la región en la Junta y el presidente Barbón desveló algunos interesantes episodios de su infancia, como cuando sor Dolores le obligó en el colegio a comerse una docena de croquetas por haber escondido tres -ay, pillín- detrás de un radiador. Se ve que aquella monja dominica dejó una sombra de temor en la memoria del Presidente, que ahora se está viendo impelido a afrontar otro tabú: darse de guantazos verbales con el gobierno socialista de Pedro Sánchez y, en especial, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para que acabe con el peaje del Huerna. Si quieres leer cómo se está preparando la Batalla del Negrón y otra noticias imprescindibles de la semana suscríbete a esta newsletter.

