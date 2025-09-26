Queipo, en Argentina para reforzar lazos con la comunidad asturiana

El presidente del Partido Popular en Asturias, Álvaro Queipo, desarrolla desde hoy un amplio programa de actividad en Argentina, a donde se desplazó la tarde de este jueves. El viaje, organizado desde hace meses por los populares y llevado con discreción, supone varios encuentros institucionales y sociales, con especial atención a la comunidad asturiana argentina.

El objetivo de Queipo es, por un lado, fortalecer los lazos de los asturianos en aquel país con la realidad del Principado de Asturias y, también, dar a conocer las reivindicaciones de los populares para ese colectivo. De manera innegable, hay también una mirada larga electoral: los asturianos del exterior pueden votar en las próximas elecciones autonómicas y además lo hacen en la circunscripción de origen, por lo que su peso específico, en especial en el Oriente, puede ser determinante.

Queipo llegó ayer a Buenos Aires a las 7.30 hora local y mantuvo un encuentro con Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre sus actividades en las próximas horas estará visitar la Residencia Club Tinetense, donde fue recibido por el presidente de la entidad, que le mostró las instalaciones de una entidad fundada en 1986 y que presta especial atención al cuidado de los mayores asturianos.

El programa continúa hasta este domingo e incluye un encuentro en el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, una recepción de la Legislatura de la Buenos Aires, una visita al Centro Asturiano de La Plata y otra al Centro Cangas del Narcea. Además, Queipo visitará el Centro Galicia de Buenos Aires, se reunirá con el Consejo de Residentes del Centro Asturiano de Buenos Aires y participará en la gran romería organizada por el Centro Asturiano de Lanús con motivo de su centenario. Se trata de una organización radicada en el área metropolitana de Buenos Aires que desde 1925 ha ayudado a salir adelante a los asturianos que llegaban al país con menos contactos y formación. Participarán en esa fiesta grupos folklóricos de todas las instituciones asturianas.

El líder popular estará presente también en los actos que se celebrarán en ese centro el domingo día 30 por la mañana, incluida la gran comida festiva y asistirá al torneo de bolos, antes de tomar el avión que le llevará de regreso a España.

El Partido Popular quiere intensificar su relación con los asturianos que viven en el extranjero, por lo que está previsto que a este desplazamiento de Queipo sigan otros a distintos países. Con la mirada puesta en los vínculos que las instituciones gallegas tienen con sus paisanos en el exterior, Queipo busca conocer de primera mano las reivindicaciones de las comunidades asturianas en el extranjero y plantear medidas eficaces para sus necesidades.

Fuentes del PP recalcaron que ese espíritu es el que ha estado tras las propuestas del partido del Plan Retorna o las planteadas al hilo de la Ley de Reto Demográfico, favoreciendo el regreso de aquellos asturianos que quieran volver y contribuyendo también así a paliar los efectos del despoblamiento, además de recuperar "talento que pueda revitalizar económicamente a Asturias". Álvaro Queipo ya viajó en septiembre de 2024 a Bélgica para exponer las necesidades de Asturias ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.