Barbón arropa a los asturianos de Tarragona, que reactivan su Centro Asturiano al cumplir su 50 aniversario
Los asturianos de Castellón festejan hoy el Día de Asturias con la presencia de Marcos Niño, director general para el Reto Demográfico del Principado
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, arropa hoy a los asturianos de Tarragona, que celebran el medio siglo de existencia de su Centro Asturiano. Los asturianos de esta zona de Cataluña están revitalizando su casa regional de la mano de su joven presidente, el ingeniero asturiano César Díaz, de 36 años, originario de Ribera de Arriba, un amante de las tradiciones asturianas, además de gaitero.
El Centro Asturiano de Tarragona fundirá el homenaje a la patrona con la celebración de su quincuagésimo aniversario y ha programado para hoy un programa de actividades con mucho protagonismo para la música. Desde las diez y media de la mañana, las bandas de gaitas “Avante Cuideiru” y “Sacaires” de Tarragona desfilarán por las calles de la ciudad, desde la Rambla Nova hasta la Catedral, en cuya capilla del Santísimo se oficiará una misa en honor de la Santina. El acto oficial del cincuentenario contará con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón y está programado para las doce y media del mediodía en el salón de actos del Ayuntamiento, y todo concluirá por la tarde en el Paseo de las Palmeras de la capital tarraconense con una espicha y un gran Alcuentru Folk que ha programado actuaciones de agrupaciones de Asturias, Cataluña, Andalucía, Aragón y Galicia.
Hoy también, pero ya en el Levante, habrá celebraciones en el Centro Asturiano de Castellón, que también contará con representación institucional por parte del Principado. En este caso asistirá Marcos Niño, director general para el Reto Demográfico. Los asturianos en Castellón han elegido este fin de semana para honrar a la Santina y celebrar su Día de Asturias con una demostración de escanciado de sidra, un almuerzo popular y, entre otros actos, las actuaciones de las bandas de gaitas del centro castellonense y de la Casa de Asturias en Valencia.
