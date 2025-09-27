Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barbón, en Tarragona: "Los centros asturianos son nuestras mejores embajadas en el exterior"

El presidente del Principado se compromete a respaldar al Centro Asturiano de Tarragona a que obtenga el reconocimiento de asturianía durante su 50 aniversario

Adrián Barbón en el aniversario del Centro Asturiano de Tarragona.

Adrián Barbón en el aniversario del Centro Asturiano de Tarragona.

Alicia García-Ovies

Oviedo

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha comprometido a respaldar al Centro Asturiano de Tarragona en su objetivo de obtener el reconocimiento oficial de asturianía, lo que les permitiría acceder a subvenciones, participar en actividades culturales y recibir información institucional.

Los centros asturianos son nuestras mejores embajadas en el exterior, nuestra referencia para la promoción cultural, turística y hasta comercial”, aseguró durante su intervención en la celebración del cincuenta aniversario del centro.

Y eso solo se consigue, afirmó, “con mucho esfuerzo, con dedicación, robando tiempo a las familias y las aficiones para dedicarlo a crear patria”. Como hace César Díaz, presidente del centro tarragonés, “un ejemplo de esa Asturias fuera de Asturias que siente su cultura, su identidad, sus lenguas y sus valores con la misma intensidad que quienes vivimos allí”.

Un momento del acto.

Un momento del acto.

El presidente reconoció la “gratificación” de llegar a Tarragona y “sentirme como en casa”, “notar ese orgullo de pertenencia que tanto reivindico porque nos ayuda a confiar en la capacidad de Asturias en todos los campos. Como decimos en Asturias, préstame pola vida”.

Barbón recordó que más de 180.000 personas nacidas en Asturias viven fuera de la comunidad y, por eso, las políticas de emigración y retorno son “un verdadero pilar” de su mandato. 

Congreso Mundial de Asturianía

El Principado está preparando el IV Congreso Mundial de Asturianía, el principal foro de encuentro entre la comunidad asturiana en el exterior y las instituciones regionales, que tendrá lugar en Villaviciosa en noviembre.

Queremos escuchar la voz de la diáspora, con todos sus acentos, con todas sus preocupaciones. Por eso, con las deliberaciones del congreso elaboraremos un documento de conclusiones que trasladaremos al Consejo de Comunidades Asturianas y que será la hoja de ruta de nuestra acción exterior”, anunció.

Noticias relacionadas y más

El presidente asturiano firmando en el libro del centro.

El presidente asturiano firmando en el libro del centro.

Tras el acto institucional, la celebración del aniversario del Centro Asturiano de Tarragona concluirá por la tarde en el Paseo de las Palmeras de la capital tarraconense con una espicha y un gran Alcuentru Folk que ha programado actuaciones de agrupaciones de Asturias, Cataluña, Andalucía, Aragón y Galicia.

Todas las imágenes de una noche para la historia del Alimerka Oviedo Baloncesto en su estreno oficial en el Palacio de los Deportes

El PSOE presenta sus enmiendas a la norma de movilidad: piden retirar los límites "innecesarios" a los patinetes y mejorar las calles alrededor de los colegios

Preocupación por el estado de salud de un concursante de "Bailando con las estrellas" que sufrió un aparatoso accidente

Mar Flores estalla contra Terelu Campos y deja a Alejandra Rubio en medio de la pelea: "Mi verdad"

La princesa Leonor, recibida por escolares en Olite en el segundo día de su visita a Navarra

El mercadillo de La Corredoria seguirá creciendo hasta tener más de cien comerciantes: "Tenemos vendedores esperando y sitio para acogerlos"

Villaviciosa rendirá homenaje a los fundadores del Festival de la Manzana en el certamen este año: así nació el evento hace 65 años

Mar Flores estalla contra Terelu Campos y deja a Alejandra Rubio en medio de la pelea: "Mi verdad"

