Barbón, en Tarragona: "Los centros asturianos son nuestras mejores embajadas en el exterior"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha comprometido a respaldar al Centro Asturiano de Tarragona en su objetivo de obtener el reconocimiento oficial de asturianía, lo que les permitiría acceder a subvenciones, participar en actividades culturales y recibir información institucional.

“Los centros asturianos son nuestras mejores embajadas en el exterior, nuestra referencia para la promoción cultural, turística y hasta comercial”, aseguró durante su intervención en la celebración del cincuenta aniversario del centro.

Y eso solo se consigue, afirmó, “con mucho esfuerzo, con dedicación, robando tiempo a las familias y las aficiones para dedicarlo a crear patria”. Como hace César Díaz, presidente del centro tarragonés, “un ejemplo de esa Asturias fuera de Asturias que siente su cultura, su identidad, sus lenguas y sus valores con la misma intensidad que quienes vivimos allí”.

Un momento del acto. / LNE

El presidente reconoció la “gratificación” de llegar a Tarragona y “sentirme como en casa”, “notar ese orgullo de pertenencia que tanto reivindico porque nos ayuda a confiar en la capacidad de Asturias en todos los campos. Como decimos en Asturias, préstame pola vida”.

Barbón recordó que más de 180.000 personas nacidas en Asturias viven fuera de la comunidad y, por eso, las políticas de emigración y retorno son “un verdadero pilar” de su mandato.

Congreso Mundial de Asturianía

El Principado está preparando el IV Congreso Mundial de Asturianía, el principal foro de encuentro entre la comunidad asturiana en el exterior y las instituciones regionales, que tendrá lugar en Villaviciosa en noviembre.

“Queremos escuchar la voz de la diáspora, con todos sus acentos, con todas sus preocupaciones. Por eso, con las deliberaciones del congreso elaboraremos un documento de conclusiones que trasladaremos al Consejo de Comunidades Asturianas y que será la hoja de ruta de nuestra acción exterior”, anunció.

El presidente asturiano firmando en el libro del centro. / LNE

Tras el acto institucional, la celebración del aniversario del Centro Asturiano de Tarragona concluirá por la tarde en el Paseo de las Palmeras de la capital tarraconense con una espicha y un gran Alcuentru Folk que ha programado actuaciones de agrupaciones de Asturias, Cataluña, Andalucía, Aragón y Galicia.