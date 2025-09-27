Queipo reclama desde Buenos Aires ampliar la ley de Memoria Democrática para facilitar el retorno de asturianos

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, continúa con su periplo por Buenos Aires, desde donde ha defendido que la llamada ley de Memoria Democrática a la que se puede acoger los hijos y nietos de asturianos para solicitar la nacionalidad, no tenga plazo de finalización y así puedan acogerse a ella "cuando lo deseen". En principio, su aplicación vence el próximo mes de octubre.

Ha explicado que extender la legislación actual propiciaría que no se pierda la identidad de los descendientes de la emigración e impulsaría el retorno a Asturias de estas personas, logrando así “atraer población y atenuar el drama demográfico de la comunidad”.

En esta misma línea, ha propuesto que se incrementen los puntos de información en todos los centros asturianos del exterior, con el fin de que más personas accedan a las ayudas de la Administración a los emigrantes y para poder agilizar la tramitación de peticiones e iniciativas del colectivo.

Conocer las necesidades de los emigrantes asturianos

Queipo se encuentra en Buenos Aires acompañado de la secretaria general del PP regional, Beatriz Llanera, para conocer las necesidades de los emigrantes asturianos y sus descendientes.

Álvaro Queipo de visita en Argentina. / LNE

“El Partido Popular quiere conocer de primera mano los problemas, las necesidades y las aspiraciones de los miles de asturianos, de nacimiento y de corazón, que viven en Argentina, y que en demasiadas ocasiones tienen una sensación de olvido por parte de las Administraciones española y asturiana”, ha explicado Queipo. En la actualidad, se cifran en 35.000 las personas inscritas como asturianas en Argentina.

Hasta el momento, el presidente del PP recorrió las instalaciones del Club Tinetense Residencia Asturiana, que desarrolla “una labor social imprescindible” y en la actualidad acoge a más de un centenar de emigrantes, ancianos y discapacitados, en situación de necesidad y que reciben una atención integral.

El presidente del PP asturiano durante uno de sus actos. / LNE

También visitó el Centro Asturiano de La Plata y el Centro Cangas del Narcea de Buenos Aires. Mantuvo un encuentro con Clara Muzzio, vicejefa del Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y participó en un desayuno del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales.