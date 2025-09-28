Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los asturianos en Castellón reivindican la cultura sidrera en su fiesta del Día de Asturias

El Centro Asturiano castellonense reunió a sus socios este sábado en una entrañable jornada que contó con la presencia de Marcos Niño, director general para el Reto Demográfico, en representación del gobierno regional

Representante de la junta directiva del Centro Asturiano de Castellón y autoridades castellonenses y del Principado.

Representante de la junta directiva del Centro Asturiano de Castellón y autoridades castellonenses y del Principado.

Los asturianos de Castellón celebraron por todo lo alto el Día de Asturias. Y, además, con reivindicación de la cultura sidrera. El programa de actos, que contó con la presencia institucional asturiana de Marcos Niño, director general para el Reto Demográfico, comenzó a las 12.30 horas con la recepción de autoridades a cargo de la banda de gaitas del centro asturiano de Castellón reforzada por la banda de gaitas de la Casa de Asturias en Valencia.

La demostración de escanciado en el Centro Asturiano de Castellón.

La demostración de escanciado en el Centro Asturiano de Castellón. / .

Posteriormente, en un salón con presencia de una imagen de la Santina, se hizo una reseña de la cultura sidrera asturiana con apoyo audiovisual de personalidades asturianas (el historiador Luis Benito García) y del acto de proclamación por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Acto seguido tomaron la palabra los representantes del Ayuntamiento de Castellón, de la diputación castellonense y cerró el turno de intervenciones Marcos Niño en representación del Gobierno de Asturias. El acto terminó con la interpretación de los himnos y una demostración de escanciado de sidra, a la que siguió un almuerzo asturiano, juegos tradicionales y diferentes actos que amenizaron una tarde de hermanamiento y celebración.

Gaiteros tocando en el acto central del Día de Asturias en el Centro Asturiano de Castellón.

Gaiteros tocando en el acto central del Día de Asturias en el Centro Asturiano de Castellón. / .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
  2. Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
  3. Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
  4. La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
  5. Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
  6. Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
  7. Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
  8. La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...

El Sporting se deja remontar tres goles ante el Albacete y encadena su cuarta derrota

El Sporting se deja remontar tres goles ante el Albacete y encadena su cuarta derrota

Más de 450 reses y 41 ganaderías: así fue el concurso de Sobrescobio, que cumple 73 ediciones

Más de 450 reses y 41 ganaderías: así fue el concurso de Sobrescobio, que cumple 73 ediciones

Así fue el Concurso de Ganado de Sobrescobio, toda una tradición en el concejo

Así fue el Concurso de Ganado de Sobrescobio, toda una tradición en el concejo

¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón

¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón

EN IMÁGENES: Así se vivió el homenaje al poeta y escritor asturiano, Xuan Bello, en la Casa de la Cultura de Avilés.

EN IMÁGENES: Así se vivió el homenaje al poeta y escritor asturiano, Xuan Bello, en la Casa de la Cultura de Avilés.

LaLiga | Barcelona - Real Sociedad, en imágenes

LaLiga | Barcelona - Real Sociedad, en imágenes

Cazorla se cae de la convocatoria del Valencia-Oviedo: esta es la causa de la ausencia del capitán

Cazorla se cae de la convocatoria del Valencia-Oviedo: esta es la causa de la ausencia del capitán

Un incendio calcina por completo una vivienda en Valdés

Un incendio calcina por completo una vivienda en Valdés
Tracking Pixel Contents