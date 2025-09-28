Los asturianos en Castellón reivindican la cultura sidrera en su fiesta del Día de Asturias

Los asturianos de Castellón celebraron por todo lo alto el Día de Asturias. Y, además, con reivindicación de la cultura sidrera. El programa de actos, que contó con la presencia institucional asturiana de Marcos Niño, director general para el Reto Demográfico, comenzó a las 12.30 horas con la recepción de autoridades a cargo de la banda de gaitas del centro asturiano de Castellón reforzada por la banda de gaitas de la Casa de Asturias en Valencia.

La demostración de escanciado en el Centro Asturiano de Castellón. / .

Posteriormente, en un salón con presencia de una imagen de la Santina, se hizo una reseña de la cultura sidrera asturiana con apoyo audiovisual de personalidades asturianas (el historiador Luis Benito García) y del acto de proclamación por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Acto seguido tomaron la palabra los representantes del Ayuntamiento de Castellón, de la diputación castellonense y cerró el turno de intervenciones Marcos Niño en representación del Gobierno de Asturias. El acto terminó con la interpretación de los himnos y una demostración de escanciado de sidra, a la que siguió un almuerzo asturiano, juegos tradicionales y diferentes actos que amenizaron una tarde de hermanamiento y celebración.