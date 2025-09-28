En este cole argentino vas a clase como si estuvieras en Asturias: el Covadonga, un caso educativo excepcional

¿Se puede volar de Argentina a Asturias y estar de vuelta en la misma mañana? Se puede. Esto fue precisamente lo que hicieron la semana pasada unos alumnos de 5 años de un colegio de Santa Fe (Argentina). Sus profesoras, vestidas de azafatas y pilotos, simularon para ellos un aeropuerto, un avión y distintos paisajes asturianos. Y allá se fueron los niños con su maleta de avión, equipajes etiquetados y tarjetas de embarque rumbo a una Asturias recreada donde les esperaban escenas de nieve y de playa, y un chigre ficticio con bollos preñaos, tortilla, sidra dulce de verdad. Y un gaitero tocando en vivo. Antes de acabar la clase ya estaban de vuelta.

Todo eso ocurrió en un colegio de Argentina el pasado 18 de septiembre. Pero no en un colegio cualquiera. Se trata del colegio “Nuestra Señora de Covadonga”, que pertenece al Centro Asturiano de Santa Fe y es un caso único –y un fenómeno educativo sorprendente- en el universo de la Asturias exterior. El colegio, que hoy tiene 470 alumnos, nació en 1992 por iniciativa del entonces presidente del Centro, Carlos Rodríguez Sánchez, con el respaldo de empresarios asturianos radicados en esta región de Argentina, como fue el caso del llanerense Francisco Rodríguez Martínez, ya fallecido, fundador de la potente industria cafetera La Virgina, una referencia empresarial en Rosario. Este colegio donde se imparte cultura asturiana, donde todos los alumnos celebran los Güevos Pintos o saben bailar a lo suelto, o han aprendido a jugar a los bolos, se ha consolidado como una referencia educativa dentro de Santa Fe. Tiene más demanda de plazas de las que puede admitir y a él acuden alumnos que no solo son descendientes de asturianos. En un país hecho gracias a la emigración, en el colegio Covadonga se “asturianizan” alumnos argeninos con padres, abuelos y bisabuelos llegados de todas partes del mundo.

Un grupo de alumnos de cinco años, ante un hórreo en miniatura en el colegio. / Alejandro Blanco

Ahora el centro, que tiene unos 90 profesores, está dando un salto de calidad: está a punto de homologarse para que los alumnos, además de sacar la correspondiente titulación argentina, también salgan de allí con el título español de bachiller. Como dicen sus profesores: “Esta es una escuela muy completa y muy cargada de motivos”.

Lila Magdalena, presidenta del Centro Asturiano de Santa Fe y docente jubilada del colegio, hija de asturianos emigrantes, cuenta cómo nació esta institución educativa: “El Centro Asturiano estaba venido a menos. Era un bodegón, podríamos decir. Un lugar donde la gente se reunía, pero estaba muy decaído. El predio que tenía, y que tiene, era magnífico, era para aprovecharlo. Pero no había recursos. Entonces, personas con ideas muy luminosas pensó qué hacer en este lugar para que no siguiera así. Para que no se perdieran nuestras costumbres, nuestra cultura. Tuvimos la suerte de contar con gente empresaria de la ciudad de Rosario que nos echó una mano muy importante. Y en conexión con el señor Carlos Rodríguez, y algunos docentes capacitados y especializados, con algunos años de experiencia en la docencia, se pudo ir levantando el colegio. Pero muy a pulmón, muy despacito”.

Empezaron con una salita (un aula) de dos años, “donde empieza la escolaridad”. “Imagínense que se iba a buscar a los alumnos puerta por puerta en el barrio, a ver quién quería venir. Diciéndoles a las familias que tuvieran confianza, que era una escuela que iba a estar abierta a la comunidad aunque iba a tener cultura asturiana. Lo difícil era conseguir que nos tuvieran confianza”.

Celebración con banda de gaitas en el colegio. / .

Empezaron “con muy poquitos chicos”. Incluso haciendo eventos –“alguna comida, venta de pollos, asados, cosas así”- para ir recaudando dinero y seguir “agrandando la escuela”. “Y así fuimos haciendo una salita un año. Al otro año otra salita, y así fuimos acomodando la escuela hasta hoy, que tenemos los tres niveles: inicial, primaria y secundaria”, explica Lila Magdalena. Hoy el colegio Covadonga se ha convertido en un proyecto educativo muy especial, “muy personalizado”, ya que “tenemos alumnos que conocemos desde que prácticamente tienen pañales hasta que se van a terminar su adolescencia y entran a la universidad. Los conocemos uno por uno, porque somos muy poquitos. Creo que eso es lo que más valoran las familias hoy por hoy”.

Lila Magdalena, que ahora preside el Centro Asturiano, se jubiló como docente en el centro. Su padre era de Mieres y su madre de Oviedo. Esta es su historia: “Mi papá llegó acá con seis años con su mamá. Mi abuelo paterno había venido unos meses antes. Y cuando llegó mi abuela vino embarazada del segundo bebé. Vino en la bodega de un barco, con un colchón, una maletita así chiquitita, de la mano de su hijo de seis años y un bebé en la panza. ¿Te imaginás la tristeza de eso? Venía a buscar a mi abuelo, pero cuando llegó acá, a Santa Fe, se encontró con que mi abuelo no estaba en la ciudad. Le dijeron que no, que estaba en San Carlos trabajando en el campo. Así que, de ahí, pobrecita como estaba, se subió a un carro y la llevó un campesino hasta San Carlos, que será más o menos a cien kilómetros de acá. Ahí se pudo encontrar con su marido. Y ahí empezaron a hacer la vida”.

Una fabada en el día de la Santina. / .

El padre de Lila conoció a su madre, de apellido Arias, en el Centro Asturiano de Santa Fe. “Se conocieron, se enamoraron y al tiempito se casaron”. Su padre fue empleado durante más de 40 años en La Virginia, de la familia Rodríguez, de Rosario, los llanerenses de Tuernes que ayudaron a levantar el colegio Covadonga.

En la conversación por videoconferencia con LA NUEVA ESPAÑA, al lado de Lila Magdalena, está Marisa Serra, profesora, directora del nivel de Secundaria del colegio y, al decir de su compañera, “la arquitecta de todo esto”. También Marisa desciende de asturianos emigrantes. “El que vino fue mi abuelo, que era de Salas, Celestino Pico Martínez. Llegó en 1910 más o menos. Tenía 17 años. Contaba a él que su mamá lo metió en el barco para la Argentina porque soplaban vientos de guerra y tenía miedo de quedarse sin su hijo mayor”. Celestino Pico fue chef en grandes hoteles de Buenos Aires. “Luego vino acá, a Santa Fe. Hizo algunas inversiones en dos o tres hoteles. Pero, bueno, como todo, las cosas fluctuaron para bien y para mal. Se casó con mi abuela y mi mamá fue su única hija. Mi abuelo murió en 1972 y nunca más volvió a ver a su mamá. Nunca más pudo volver”.

Una acto formal del colegio, donde siempre está la bandera de Asturias. / .

En el colegio Covadonga, la asturianía es innegociable. “Ellos entran acá conociendo qué es lo que van a aprender. Las familias saben que acá somos parte de esa cultura y aceptan esa cultura. En todos los actos que hacemos, en todos, se toca el himno de Asturias con el himno nacional argentino. Todos los chicos y las familias conocen el himno de Asturias. Acá no hay familia que no lo conozca. Lo mismo que saben bailar una danza asturiana. Acá lo bailan normalmente y saben que es así. No se discute”, apuna Lila Magdalena. Lo asumen lo mismo los descendientes de asturianos, que de alemanes o italianos…

En el colegio, y en el centro, tratan de mantener siempre viva la conexión con Asturias y la cadena de transmisión de la cultura. Por eso, siempre hay representantes del Centro Asturiano en la Escuela de Asturianía, para que se vayan formando en Asturias a lo largo de tres veranos y luego transmitan en Santa Fe todo lo aprendido sobre gaita, baile, folklore y cultura tradicional asturiana.

La hoguera de San Xuan, en el Centro Asturiano de Santa Fe. / .

“En los niveles más inferiores, en los chiquititos, en los niveles iniciales y primarios se les incorpora cultura asturiana como una hora extra, 40 minutos, por semana”, indica Marisa Serra. “Y en la secundaria son horas específicas avaladas por el Ministerio de Educación Argentino incluso como forma de definición institucional. Son dos horas semanales por cada curso”. La materia de asturianía la imparte el profesor César Gutiérrez. “Es una maravilla cómo lo enseña, cómo lo transmite y cómo entusiasma a los chicos. Los contagia y los chicos quieren hacerlo porque les gusta”, detalla Lila Magdalena. Y añade: “Los inmigrantes ya no llegan, ya no vienen para acá la gente de España. A los pocos que tenemos los tenemos que incentivar, los tenemos que entusiasmar para que hagan cosas, para que se muevan, para que aprendan a lo nuestro. Si no, lo nuestro muere… Nosotros tenemos el semillero acá”.

Ahora están ya incorporando los contenidos del bachillerato español para que los alumnos también pueden acceder al título de España. “Eso son seis horas de clase más por día en toda la secundaria. “Son ‘horas cátedra”, 40 minutos cada hora para nosotros en la escuela. Es decir, 80 minutos de geografía española, 80 minutos de historia española y 80 minutos de literatura española”. Están esperando a completar todos los trámites para que España les reconozca la posibilidad de sacar en este centro el título de bachiller español, pero las materias ya están impartiendo. “Los chicos lo hacen igual a modo de taller y para acrecentar el acervo cultural. Antes de que se pierda todo lo que nuestros abuelos y padres nos han transmitido me parece que es válido también que conozcan una parte del mundo que, a lo mejor, algún día visitarán. O no, no sabemos”, añade la directora del área de secundaria.

De momento, en el ámbito viajero, tienen una meta. “Que los chicos que terminan quinto año, el último curso de bachillerato, en vez de ir a Bariloche como van acá todos, que vayan a Asturias de viaje”, dice Lila Magdalena. A diferencia de los alumnos más pequeños, que vuelan pero de mentira, este si será un viaje de verdad, con avión de verdad, a una Asturias de verdad, la que hace muchos años dejaron atrás sus antepasados. A la región que ellos, pese a la distancia, ya han interiorizado y conocen muy bien.