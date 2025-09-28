Las espichas en Madrid que calan en la diáspora asturiana
Unos doscientos asistentes se dieron cita en la capital en unas fiestas con vocación de continuidad que organiza La Chalana
LNE
Éxito rotundo de las primeras espichas asturianas en Madrid, que desde este mes de septiembre organiza el restaurante La Chalana, nacido en el Principado, pero con dos sedes en la capital. La primera espicha se celebró el viernes 12 de septiembre por el Día de Asturias en su local del Mercado de Barceló (calle Barceló, número 6) y la segunda fue el viernes siguiente. Hay más en marcha En las espichas hay barra libre de sidra, cerveza o vino y comida, además de música en directo, de la DJ asturiana Pau Ornia. El coste de la entrada fue de 18 euros.
A la primera de las espichas acudieron unos 200 invitados, de diferentes edades, la mayoría de ellos asturianos o con relación con Asturias. También hubo nacidos en el Principado que acudieron con amigos nacidos en otras comunidades y que se empaparon de la gastronomía asturiana.
"Esta iniciativa nace con un propósito claro: acercar a Madrid la esencia de Asturias y mantener vivo un lazo que une a ambos territorios desde hace generaciones, como lleva haciendo La Chalana desde que amplió sus fronteras abriendo su primer restaurante en Madrid ya en 2013", aseguran desde La Chalana, cadena de restaurantes asturianos que regenta dos locales en la capital y que pretende ampliar estas espichas a lo largo de todo el año.
