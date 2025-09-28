Facilitar la formación de los jóvenes descendientes de emigrantes, la propuesta de Queipo para atraer población
El presidente del PP asturiano, de viaje en Buenos Aires, plantea crear programas específicos de Formación Profesional para quienes quieran instalarse en la región y simplificar los trámites actuales
El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, ha propuesto poner en marcha programas de Formación Profesional para facilitar la integración de los jóvenes descendientes de emigrantes asturianos que quieran instalarse y trabajar en la región, así como establecer becas para estos estudios. El asturiano se en encuentra actualmente de viaje en Buenos Aires, donde ha mantenido diferentes reuniones para conocer las necesidades del colectivo.
Además, considera necesario simplificar los trámites actuales para que un emigrante pueda realizar sus estudios en Asturias.
Estas medidas, junto con la petición que hizo de ampliar la norma de la ley de Memoria Democrática que permite la nacionalidad de descendientes de emigrantes, ayudarían a atraer población a la región.
Queipo ha hecho estas propuestas desde Argentina, donde se encuentra de viaje con la secretaria general del partido, Beatriz Llaneza, y donde ha mantenido un intenso contacto con la amplia colonia asturiana en el área metropolitana de Buenos Aires.
Centenario del Centro Lanús
Durante estos días, el presidente popular participó en la romería organizada por el Centro Asturiano de Lanús para celebrar su centenario, y la que actuaron conjuntos de bailes de todas las entidades asturianas. También hubo un torneo de bolos cuatreada y una gran fabada en el marco del “Festival 100 años Astur”.
El Centro Asturiano de Lanús mantiene muy vivas las tradiciones asturianas, con celebraciones como el Día de Asturias, espichas y actividades culturales, deportes, música tradicional, danza o gastronomía.
También visitó el Campo Covadonga del Centro Asturiano de Buenos Aires, presidido por primera vez por una mujer, Pilar Simón, de familia de Caso, y que fue la encargada de recibir a Queipo.
Por último, mantuvo a su vez una reunión con el Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires. Anteriormente estuvo en el Centro Asturiano de La Plata, fundado en 1932 y que alberga un auténtico hórreo asturiano, llevado en barco.
