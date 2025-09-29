Gaiteros pixuetos invaden Cataluña: así fue la gran fiesta por el 50º aniversario del Centro Asturiano de Tarragona
La casa regional de Asturias en la capital tarraconense, que está viviendo un resurgir, recibirá el título de "asturianía" para poder acogerse al respaldo del Principado a la hora de efectuar actividades o mejoras en sus infraestructuras
A los asturianos de Tarragona no se les olvidará por mucho tiempo la emoción que sintieron el sábado, cuando celebraron los 50 años de existencia de su Centro Asturiano, que ahora renace de la mano de un joven presidente, el ingeniero César Díaz, y de su nueva junta directiva. La llegada a la Catedral del desfile de gaiteros –llevaron desde Asturias a la banda “Avante Cuideiru”, con una treintena larga de componentes- llenó de asturianía al centro de la capital tarraconense. Los miembros de la directiva del Centro vestían el traxe del país. En un lugar destacado del desfile, la imagen de la Santina, que llevaba una socia destacada del Centro, Luisa González Diego, residente en Tarragona pero natural de La Matosa (Infiesto)
“Fue muy emocionante. Las calles estaban llenas, de gente que se iba reuniendo en los laterales a medida que pasaba la comitiva”, afirma César Díaz sobre el sentimiento que se impuso en tan señalado aniversario, desde que en 1975 se fundase en la calle Pin i Soller esta entidad que aglutina a los asturianos en esta parte de cataluña. Aunque el Centro cumple medio, ya en 1970 los asturianos de Tarragona se reunían en el bar Gijón de la localidad de La Canonja. Gran parte de los que llegaban en aquella época eran ingenieros que acudían a montar el complejo químico y la refinería de Tarragona.
En la catedral tarraconense, les esperaba el diácono del Centro, Francisco Javier Álvarez, un prejubilado avilesino que ejerce el ministerio diaconal en Cataluña. La banda de gaitas puso la música de la celebración eucarística, que tuvo lugar en una capilla lateral de la Catedral. Posteriormente, comenzó el acto oficial en el Ayuntamiento, al que se sumó el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien se comprometió a respaldar la concesión del título de asturianía para este Centro, lo que le permitirá acceder a la concesión de ayudas del Principado para sus actividades e infraestructura. Barbón puso a los asturianos de Tarragona como “un ejemplo de esa Asturias fuera de Asturias que siente su cultura, su identidad, sus lenguas y sus valores con la misma intensidad que quienes vivimos allí”.
En el acto tomó también la palabra el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC-PSOE) quien agradeció a los asturianos su trabajo de integración en la ciudad y en la cultura catalana. También intervino el presidente del Centro, César Díaz y el escritor y académico de la Academia de la Llingua Asturiana Inaciu Galán. En el acto, también se homenajeó a un grupo de veteranos integrantes del centro nombrándolos Socios de Honor. Los homenajeados fueron Gil Fanjul Ródenas, Isolina Álvarez Caldevilla y los expresidentes del Centro José Antonio Palacios Bernardo y José Ramón Estrada. Este último fue nombrado Presidente de Honor del Centro en 2016. Se da la circunstancia de que Isolina Álvarez Caldevilla es la madre de Alejandro Fernández Álvarez, presidente del PP catalán, que también asistió a los actos.
En su discurso, en catalán, en español y en asturiano, el presidente del Centro Asturiano de Tarragona, César Díaz, subrayó la importancia de acoger y de ser acogidos. Incidió en la “conciencia de asturianía” con la que ha resurgido esta entidad, al objeto de “acoger a nuestros emigrantes y brindarles la oportunidad de reencontrarse con sus raíces, de recuperar el tiempo perdido y dar a entender a propios y extraños aspectos de nuestra forma de ser que sólo se pueden entender tastiando los sabores de lo nueso, sintiendo y baillando vieyos sones, falando as nosas falas / les nueses llingües, y cuntando y deprendiendo les verdaderes histories que mos traxeron hasta equí”. Por su parte, Inaciu Galán, en su discurso en asturiano y en catalán incidió en la importancia de los Centro Asturianos como “ñeros d’asturianismu” y en su labor como proyectores de la cultura astuiana al exterior: “Los primeros en dar exemplu y demostrar que la cultura asturiana podía esportase fuistis vós, los asturianos nel esterior, dende los centros asturianos como esti de Tarragona o’l de Barcelona”.
La importancia de ser acogidos y de acoger
Este es el discurso íntegro del presidente del Centro Asturiano de Tarragona, César Díaz, con mitivo del 50 aniversario de la institución, celebrado el sábado en la capital tarraconense:
Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies al senyor alcalde, a tot el seu equip de relacions ciutadanes, de protocol i de domini públic, pel suport que ens van oferir per fer possible aquest esdeveniment, així com al senyor arquebisbe per acompanyar-nos després de la preciosa missa per la nostra Santina que acabem de celebrar a la catedral i la senyora alcaldessa de (o d') El Catllar i el seu tercer tinent d'alcalde que amb el seu suport fan possible que desenvolupem els nostres esdeveniments cada any.
Gracies perespecialmente al señor presidente del gobiernu d’Asturies pol so compromisu, nun namái pa colos asturianos que tan en Casa, pero tamién pa los que colemos.
Gracies tamién al nuestru collaciu periodista, escritor y activista, Inaciu Galán por ofrecete a tar equí con nós dedicándonos unes pallabres.
Y gracias en definitiva a todas las autoridades, socios, amigos y músicos por acompañarnos hoy aquí.
Es un honor y una profunda emoción estar aquí para celebrar el 50 aniversario del Centro Asturiano de Tarragona. Cincuenta años es una cifra que suena a historia, a raíces, a un camino largo y lleno de esfuerzo. Pero para quienes formamos esta familia, 50 años son el reflejo de una idea que nació con fuerza y ha crecido con el cariño de tres generaciones.
Nuestra historia es, como la de tantos otros pueblos, la de aquellos asturianos y asturianes que emigraron, casi nunca por elección, sino por necesidad. Así, en los 70 la industrialización de Catalunya atrajo la mano de obra y el talento de numerosos técnicos asturianos y de otros pueblos del Estado: ingenieros, metalúrgicos, constructores… que junto a los tarragoninos, levantaron la infraestructura, los complejos industriales y los pueblos que podemos ver a nuestro alrededor.
Nuestras familias prosperaron en esta generosa tierra de acogida, asumiendo el coste que supone emigrar: dejar atrás a nuestras familias y a nuestros amigos, renunciar a pasar la vida junto a ellos. El emigrante precisa encontrar un nuevo hogar adaptándose a nuevas formas de entender la vida y en mi opinión, el pueblo asturiano, después de más de dos siglos exportando carbón y asturianos, descubrió algo fundamental para que los sueños del emigrante se materialicen: la importancia de ser acogidos; la importancia de acoger.
Y es que, más allá de nuestros estimados símbolos como la Santina, la Cruz de la Victoria y la bandera que todos exhibimos en todas partes, para mí, una de las cosas más destacables y por lo que yo siento un inmenso arguyu asturianu es la calidad humana de nuestros paisanos y paisanes. Cómo acogemos a los foriatos como si fueren de casa, y cómo nos presta que s’afayen ente nós. Esta forma de ser que nos inculcaron les nueses güeles y los nuesos güelos, es aún más importante en los tiempos que corren donde la xenofobia se impone a la razón y más que nunca, voces como la de nuestro arzobispo Joan Planellas son muy necesarias para recordar la ética de los valores cristianos.
Como decía anteriormente, los emigrantes son personas que dejan atrás su hogar en busca de condiciones propicias para construir otro. Y no me refiero al espacio físico, a esa vivienda que nos proporciona seguridad y bienestar (cada vez más inasequible )…
El hogar es también un espacio metafísico donde se cuentan historias, donde los jóvenes aprenden de los mayores, se fraguan las culturas, se mantienen las tradiciones, se aprenden y se falen les llingües, adquirimos identidá y surge la conciencia.
En los últimos años, nuestro Centru ha resurgido con esa conciencia de asturianía precisamente para acoger a nuestros emigrantes y brindarles la oportunidad de reencontrarse con sus raíces, de recuperar el tiempo perdido y dar a entender a propios y extraños aspectos de nuestra forma de ser que sólo se pueden entender tastiando los sabores de nueso, sintiendo y baillando vieyos sones, falando as nosas falas / les nueses llingües, y cuntando y deprendiendo les verdaderes histories que mos traxeron hasta equí.
Hoy miramos al pasado con gratitud hacia esta preciosa tierra y a sus gentes, que nos han acogido y con los que hemos forjado un vínculo irrompible, el cual conmemoramos en este acto.
Y miramos al futuro con ilusión, renovando nuestra responsabilidad con las generaciones pasadas, alcorándonos con munchu ciñu de tolos y toles que yá nun tan, porque pa ellos tamién ye esti homenaxe, por que gracias a ellos estamos hoy aquí. Cincuenta años son el testimonio de cómo la amistad entre dos pueblos pueden construir algo duradero y valioso. Sigamos construyendo juntos, y brindando con sidra y cava.
¡Gracias a todos de corazón! Y por muchos años más.
¡Puxa Asturies! ¡Visca Tarragona!
Ñeros d'asturianía, auténtiques embaxaes
Esta es la lntervención íntegra del escritor y miembro de la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) Inaciu Galán en el 50 aniversariu del Centro Asturian de Tarragona
Molt bon dia. Mui bonos díes. Presidente del Centru Asturianu, alcalde de Tarragona, presidente d’Asturies, demás autoridaes, amics i amigues catalans, amigos y amigues asturianos.
Píden-y güei a un escritor asturianu que vos acompañe con unes pallabres nesti actu de celebración del mediu sieglu que fai’l Centru Asturianu de Tarragona. Ye un honor pa min, munches gracies por dexame acompañavos. Píden-y tar equí güei a un escritor que tien una almiración pergrande por estes instituciones que nos representen pel mundu, los centros asturianos, que son ferramienta de caltenimientu de la identidá asturiana pa la diáspora.
Nos munchos centros asturianos nos que tuvi la suerte de tar, vi como estos aconceyamientos d’asturianos son ñeros d’asturianismu que permiten non solo que les primeres xeneraciones de migraos puedan curar la señaldá y facer comunidá, sinón que son tamién espaciu pa que les segundes, terceres y más xeneraciones, sigan venceyaes al ser asturianu o asturiana, a esa forma de ser que nos caracteriza, a que sigan conociendo la nuesa llingua, la nuesa cultura, el nuesu folclor, la nuesa hestoria… y por supuestu caltener esos llazos de solidaridá que nos caractericen.
Nos centros asturianos d’América, onde munches persones nun podíen volver prácticamente nunca en tola so vida, los más vieyos lloren al sentir falar asturianu a les visites que llegaben d’Asturies. ¿Quién cómo los migrantes asturianos pueden vivir la so identidá con esa intensidá?
Pero tamién nos migraos que pueden tornar más davezu, vi coses asemeyaes. En Bruseles vi tamién esa emoción na mirada d’Adelina Cueto, al recibir a un asturianu falándo-y como-y llega al corazón, na so mesma llingua, nel so chigre, el Bar Llanes, que lleva’l nome del so conceyu mui cerca de la Gran Place dende va 60 años.
Foi ellí en Bélxica onde sentí falar asturianu non solo a aquelles muyeres y homes que migraron a medios del sieglu XX, sinón a los fíos y a los nietos, que malpenes visiten yá Asturies, pero siguen siendo y falando asturianu, munches vegaes ensin ser mui conscientes d’ello. Siguen tamién tocando la gaita, siguiendo les tradiciones asturianes.
Nesto 50 años que fai’l Centru Asturianu de Tarragona, Asturies camudó abondo, somos un país distintu, más modernu y conectáu col mundu, pero tamién más arguyosu de la so propia identidá. Yá queda lloñe aquel tiempu nel que tolo asturiano yera peor a los nuesos propios güeyos, el tiempu nel que los nuesos representantes s’avergoñaben d’usar la llingua del so pueblu, la suya propia, van desapaeciendo. L’exemplu del presidente Adrián Barbón, que nos acompaña güei, ye bona amuesa d’estes nueves xeneraciones d’asturianos y asturianes que nun tenemos aquellos vieyos complexos que nun solo afectaben al idioma, sinón a tolos elementos de la nuesa cultura.
El mitu que facía que tolo asturiano fuere namás pa casa, pa lo íntimo, que cuasi había qu’escondelo y que yera imposible d’esportar. La sidra estropiábase al pasar el Payares, la fabada nun podía facese con otru agua, la gaita nun podía sonar igual… Güei esportamos al mundu la cultura asturiana, y la nuesa música trunfa en tol mundu na gaita d’Hevia, na voz de Marisa Valle Roso o de Rodrigo Cuevas, ente otros munchos. La cultura sidrera asturiana ye reconocida como patrimoniu inmaterial de la humanidá, y qué dicir de la gastronomía asturiana: la fabada, el cachopu y tantos elementos tienen güei sonadía internacional y consúmense en tol mundu.
Y hai que reconocelo equí, ente asturianos y asturianes emigraos y activos nesto d’exercer como asturianos en colectivos. Los primeros en dar exemplu y demostrar que la cultura asturiana podía esportase fuistis vós, los asturianos nel esterior, dende los centros asturianos como esti de Tarragona o’l de Barcelona, tamién presente. La sidra, por exemplu, axampanóse y evolucionó, calteniendo la sidra tradicional, gracies a les comunidaes asturianes n’América.
A vegaes tienen que venir de fuera a dicinos lo que valimos pa ser conscientes d’ello. Tuvo de ser Arcadi Moradell, recién nomáu fíu adoptivu d’Asturies, que nos acompaña güei, quien tuvo que facenos conscientes de que viviamos nun Paraísu Natural, creando la marca turística que tantu camín abrió nes décades pasaes.
Los centros asturianos son auténtiques embaxaes y encontu pa les comunidaes d’asturianos que tuvieron que salir d’Asturies y facer una vida nueva, pero tamién difunden la cultura asturiana en toles sos espresiones. Por eso tenemos que sofitalos con tol puxu posible y reconocelos con tol ciñu, y más cuando lleven tantu tiempu activos como esti.
50 años lleváis con esti llabor dende Tarragona y qué feliz de poder acompañavos güei y poder coles mios pallabres de reivindicación y homenaxe, devolver un pocoñín de tolo que fixistis por Asturies, de tol llabor pa qu’esti archipiélagu de comunidaes asturianes que chisquen el mundu enteru, sigan vives y tresmitiendo lo meyor d’Asturies a les xeneraciones futures.
És important també reconèixer als pobles que ens acullen als asturians en l'exterior, i en aquest cas, a la bona gent de Tarragona i als catalans, en general, que en moments difícils van ser refugi per a la comunitat asturiana.
Que avui se celebri aquest acte a l'Ajuntament de Tarragona, és bona mostra de la germanor entre els asturians en aquesta terra i el poble català. Ara, que els asturians som també poble d'acolliment d'altres pobles, que important és no oblidar-se que un dia nosaltres vam ser els migrants i que demà podem tornar a ser-ho.
Quiero terminar estes pallabres d’homenaxe al Centru Asturianu de Tarragona con unos versos escritos pensando na migración asturiana:
Esiste una Asturies
que llora aguardando nel puertu
A un fíu que nunca va tornar
Estiste una Asturies
que mira al horizonte dende L’Habana
con señardá infinita nel alma
Una Asturies mediterrania,
centroeuropea, australiana,
Con acentu alemán,
que xinta pa amb tomaquet
y bebe mate
Una Asturies que nun se da
Que sigue equí y al otru llau,
que construyen homes y muyeres
que se nieguen a dexar de ser
Por nun tar
Una asturies que se fai nos suaños
Y se llevanta ellí onde tamos
Una Asturies que Maribel
Tresmite a los nietos en Valonia
Cuando-yos diz pallabres d’amor
Que-y dixera la so ma,
Allá naquel pueblín d’El Llanu.
Una Asturies que vive nun “préstame”,
Que resiste nun “quiérote”
Que s’alimenta d’un “vidina”
Que nun tien fronteres
Nin vocación de conquista
Acullá de los corazones
Una Asturies que ye eterna
Que ye infinita
Mientres nosotros queramos.
Una asturies
Que curia de los sos fíos
Que lleva a la santina pel mundu
Y puya’l ramu en climes tropicales
Una asturies que bailla’l xiringüelu
Nos campos secos
Que fai sonar una gaita
Con acentu arxentín,
Que llora na distancia
cuando la traxedia
Toca asturies
Y celebra les victories
Como propies.
Una asturies que ye reflexu
D’una hestoria de derrotes
Nunca superaes
Y victories que nunca nun esfrutemos
Que ye madre y fía a la vez
Que ye güela siempres
Y futuru si hai voluntá,
Que vive na distancia
Mui lloñe
Pero al empar tan cerca.
Puxa Asturies. Visca Catalunya.
Munches gracies. moltes gràcies.
