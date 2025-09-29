Gaiteros pixuetos invaden Cataluña: así fue la gran fiesta por el 50º aniversario del Centro Asturiano de Tarragona

Este es el discurso íntegro del presidente del Centro Asturiano de Tarragona, César Díaz, con mitivo del 50 aniversario de la institución, celebrado el sábado en la capital tarraconense:

Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies al senyor alcalde, a tot el seu equip de relacions ciutadanes, de protocol i de domini públic, pel suport que ens van oferir per fer possible aquest esdeveniment, així com al senyor arquebisbe per acompanyar-nos després de la preciosa missa per la nostra Santina que acabem de celebrar a la catedral i la senyora alcaldessa de (o d') El Catllar i el seu tercer tinent d'alcalde que amb el seu suport fan possible que desenvolupem els nostres esdeveniments cada any.

Gracies perespecialmente al señor presidente del gobiernu d’Asturies pol so compromisu, nun namái pa colos asturianos que tan en Casa, pero tamién pa los que colemos.

Gracies tamién al nuestru collaciu periodista, escritor y activista, Inaciu Galán por ofrecete a tar equí con nós dedicándonos unes pallabres.

Y gracias en definitiva a todas las autoridades, socios, amigos y músicos por acompañarnos hoy aquí.

Es un honor y una profunda emoción estar aquí para celebrar el 50 aniversario del Centro Asturiano de Tarragona. Cincuenta años es una cifra que suena a historia, a raíces, a un camino largo y lleno de esfuerzo. Pero para quienes formamos esta familia, 50 años son el reflejo de una idea que nació con fuerza y ha crecido con el cariño de tres generaciones.

Nuestra historia es, como la de tantos otros pueblos, la de aquellos asturianos y asturianes que emigraron, casi nunca por elección, sino por necesidad. Así, en los 70 la industrialización de Catalunya atrajo la mano de obra y el talento de numerosos técnicos asturianos y de otros pueblos del Estado: ingenieros, metalúrgicos, constructores… que junto a los tarragoninos, levantaron la infraestructura, los complejos industriales y los pueblos que podemos ver a nuestro alrededor.

Nuestras familias prosperaron en esta generosa tierra de acogida, asumiendo el coste que supone emigrar: dejar atrás a nuestras familias y a nuestros amigos, renunciar a pasar la vida junto a ellos. El emigrante precisa encontrar un nuevo hogar adaptándose a nuevas formas de entender la vida y en mi opinión, el pueblo asturiano, después de más de dos siglos exportando carbón y asturianos, descubrió algo fundamental para que los sueños del emigrante se materialicen: la importancia de ser acogidos; la importancia de acoger.

Y es que, más allá de nuestros estimados símbolos como la Santina, la Cruz de la Victoria y la bandera que todos exhibimos en todas partes, para mí, una de las cosas más destacables y por lo que yo siento un inmenso arguyu asturianu es la calidad humana de nuestros paisanos y paisanes. Cómo acogemos a los foriatos como si fueren de casa, y cómo nos presta que s’afayen ente nós. Esta forma de ser que nos inculcaron les nueses güeles y los nuesos güelos, es aún más importante en los tiempos que corren donde la xenofobia se impone a la razón y más que nunca, voces como la de nuestro arzobispo Joan Planellas son muy necesarias para recordar la ética de los valores cristianos.

Como decía anteriormente, los emigrantes son personas que dejan atrás su hogar en busca de condiciones propicias para construir otro. Y no me refiero al espacio físico, a esa vivienda que nos proporciona seguridad y bienestar (cada vez más inasequible )…

El hogar es también un espacio metafísico donde se cuentan historias, donde los jóvenes aprenden de los mayores, se fraguan las culturas, se mantienen las tradiciones, se aprenden y se falen les llingües, adquirimos identidá y surge la conciencia.

En los últimos años, nuestro Centru ha resurgido con esa conciencia de asturianía precisamente para acoger a nuestros emigrantes y brindarles la oportunidad de reencontrarse con sus raíces, de recuperar el tiempo perdido y dar a entender a propios y extraños aspectos de nuestra forma de ser que sólo se pueden entender tastiando los sabores de nueso, sintiendo y baillando vieyos sones, falando as nosas falas / les nueses llingües, y cuntando y deprendiendo les verdaderes histories que mos traxeron hasta equí.

Hoy miramos al pasado con gratitud hacia esta preciosa tierra y a sus gentes, que nos han acogido y con los que hemos forjado un vínculo irrompible, el cual conmemoramos en este acto.

Y miramos al futuro con ilusión, renovando nuestra responsabilidad con las generaciones pasadas, alcorándonos con munchu ciñu de tolos y toles que yá nun tan, porque pa ellos tamién ye esti homenaxe, por que gracias a ellos estamos hoy aquí. Cincuenta años son el testimonio de cómo la amistad entre dos pueblos pueden construir algo duradero y valioso. Sigamos construyendo juntos, y brindando con sidra y cava.

¡Gracias a todos de corazón! Y por muchos años más.

¡Puxa Asturies! ¡Visca Tarragona!