El análisis del "sportinguista volador" desde México sobre la temporada rojiblanca: Dormidos en los laureles

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

Esta semana tocó regresar a México. Se terminaron las vacaciones y volví a la normalidad. La semana ya había arrancado torcida, con la noticia de que el Comité Técnico de Árbitros no retiraba las amarillas a Guille Rosas y Corredera. Una decisión incoherente y hasta hipócrita, sobre todo cuando en el partido del Barcelona en Oviedo, vimos a Rashford, en una jugada muy similar, quedarse incluso más tiempo fuera del campo y no recibir sanción alguna. Ese doble rasero, dejó al Sporting sin dos titulares por una acción que en cualquier otro partido se pasa por alto.

Con ese telón de fondo, El Molinón volvió a vestirse de gala para recibir al Albacete. Tras tres derrotas consecutivas, la necesidad de victoria era imperiosa. El Sporting entró como un vendaval, práctico, directo y letal de cara a portería. El Sporting ya ganaba 3-0 en el 37, aprovechando errores defensivos y, sobre todo, las dudas del portero visitante, Lizoain, que falló en los dos primeros tantos. Todo pintaba para una tarde tranquila, pero con el Sporting eso no existe. En el minuto 7 del larguísimo añadido de la primera parte, el Albacete encontró un gol que cambió por completo el escenario. El aviso estaba dado, hasta ganando por tres, ser sportinguista significa sufrir.

El segundo tiempo comenzó sin sobresaltos, incluso con la sensación de que el equipo podía ampliar la ventaja. Pero mediada la segunda mitad, un mal despeje en defensa permitió el 3-2. Y desde ahí, el derrumbe. El Albacete se adueñó del balón, el Sporting y todos nos pusimos nerviosos, y lo que siempre le pasa a este equipo, llegó en los minutos finales, un golazo de Morcillo para el empate manchego y en el descuento llegó el colmo de los colmos. Queipo cometió un penalti torpe como innecesario, revisado por el VAR y transformado en el 3-4 definitivo. Es cierto que quizás su intención es ir al balón pero termina golpeando al jugador rival.

Lo de este último partido no es solo una derrota. Es una vergüenza histórica. Perder en casa tras ir ganando 3-0 contra un rival en puestos de descenso deja al descubierto las carencias de este equipo, jugadores sin sangre y pechos fríos, suplentes que no dan la talla ni para Primera RFEF, y una gestión de Garitano que raya en lo incomprensible. Prepara bien los partidos, sí, pero cuando llega lo inesperado no sabe reaccionar, cambios tardíos, modificaciones que no se entienden y una falta total de control de partido.

Lo más doloroso no es solo el resultado, sino la forma, un Sporting que pasó de ilusionar a arrastrarse, que dejó escapar una victoria que parecía asegurada y que volvió a repetir errores del pasado. La grada, que nunca falla, salió malherida y con la sensación de haber presenciado una de las páginas más oscuras de los últimos años. Y eso que apenas es la jornada 7. Se multiplica la preocupación y se reviven fantasmas de una temporada que amenaza con volverse desilusionante.

La memoria trae ecos de la temporada pasada, cuando se perdían puntos en El Molinón ante rivales de abajo y el equipo nunca levantó. Este golpe llega demasiado pronto, y el temor es que sea un lastre imposible de superar. La tarde que empezó como alivio terminó como una pesadilla. Una más en la historia reciente de un Sporting que sigue sin aprender. ¡Ay Sporting, cómo me dueles!.