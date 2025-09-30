La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio

La Familia Corripio, originaria de Villaviciosa, cuyo grupo empresarial articula buena parte de la economía de la República Dominicana, presentará este sábado en el Teatro Riera de la capital maliayesa la fundación Fundación Corripio Alonso con la que presente “promover y apoyar proyectos en ámbitos clave para el desarrollo” de Asturias, con una atención especial a los concejos de Villaviciosa, Cabranes y Piloña. Esta nueva entidad supone, en realidad, la expansión a Asturias de una labor filantrópica que este grupo familiar encabezado por José Luis “Pepín” Corripio ya desarrolla en la República Dominicana desde mediados de los años ochenta. Desde entonces, los Corripio son parte sustancial del fomento de la cultura dominicana y, en especial de las letras, con el respaldo que dan anualmente al Premio Nacional de Literatura, que este año recayó en la figura del poeta, narrador y dramaturgo Efraím Castillo.

La Fundación Corripio fue primer gran proyecto sociocultural de este grupo empresarial con raíces en Arroes (Villaviciosa), que agrupa a más de 40 empresas en todos los sectores, desde los medios de comunicación a la industria, y unos 14.000 empleados. En octubre de 1986, la Fundación Corripio nació presidida por Manuel Corripio García, padre de Pepín y entonces patriarca del grupo empresarial. Su objetivo es “constribuir de manera sostenida a la promoción y justo aprecio de los valores representativos de la cultura nacional”. En 1994 comenzó a publicar la "Biblioteca de Clásicos Dominicanos", compuesta de más de 40 títulos con autores del XIX y XX. En la colección "Prisma" edita autores diversos y antologías de los distintos autores galardonados con el Premio Nacional de Literatura.

Desde 1992, en la Fundación Corripio también está representado el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, junto con los rectores de seis universidades dominicanas, además de la Academia Dominicana de la Lengua, una de las instituciones que más apoyo ha recibido de esta entidad filantrópica de los Corripio. En virtud de esta representación se entrega el Premio Nacional de Literatura, que está dotado con dos millones de pesos (unos 30.000 euros).

Además, la Fundación Corripio ha creó otros galardones anuales que tienen cuatro categorías: Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Naturales y de la Salud, Arte y Comunicación. En 2015 se añadió una nueva categoría, el Premio Familia Corripio Alonso, cuyo objetivo es reconocer a instituciones sin fines de lucro que trabajan con niños, jóvenes y adultos en situaciones de vulnerabilidad, o en pro de un bien social común. El repertorio de los últimos galardonados fue el siguiente: el jurista Milton Ray Guevara, primer presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, recibió el galardón en Ciencias Sociales y Jurídicas; el neumólogo Jorge Gerardo Marte Báez recibió el galardón de Ciencias Naturales y de la Salud; el bailarín y coreógrafo Edmundo Poy mereció el premio en la categoría de Arte; el periodista económico José Jairon Severino Duarte, recibió la distinción en la categoría de Comunicación y, finalmente el premio de la Familia Corripio Alonso, se entregó al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) “por brindar un servicio integral de alta calidad en la evaluación, diagnóstico y tratamiento terapéutico a niños y niñas hasta los doce años de edad con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral”.

La nueva Fundación Corripio Alonso, que nació en 2024 por iniciativa de Pepín Corripio Estrada, y de su esposa Ana María Alonso de Corripio continuará, de este lado del mar, en Asturias, la labor filantrópica que desde hace décadas hace la familia en el Caribe dominicano.