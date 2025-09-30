Un siglo de asturianía en Lanús (Argentina) y listos ya para cumplir otro siglo más

El Centro Asturiano de Lanús, una ciudad de 600.000 habitantes del área metropolitana de Buenos Aires, celebró este domingo sus cien años de existencia con un día cargado de asturianía y mucha emoción. Gaiteros, tamboriteros y pandereteras llegados de todos los centros asturianos de Argentina pusieron una banda sonora muy asturiana a un festejo en el que no faltó una buena fabada para casi 300 personas, cocinada por miembros de la junta directiva del centro de Santa Fe. Además de los representantes de otras casas regionales asturianas en Argentina, también estuvo presente el embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde. Dentro de los actos del día tuvo lugar una “entronización” de una imagen de la Santina, que fue colocada en una urna en la plazoleta próxima a la sede de este Centro, presidido por Fabián Martínez, hijo de un emigrante de Celada (Villaviciosa).

La junta directiva del centro de Lanús con la tarta del centenario. / .

Compartió el centenario con los astur-argentinos el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que se encontraba de visita en Argentina para conocer de primera mano a los responsables de la nutrida colonia de asturianos, compuesta por 35.800 personas con nacionalidad española y orígenes asturianos. El presidente del Principado, Adrián Barbón, les envió un mensaje grabado, que luego subió a sus redes sociales, en el que felicitaba a los integrantes del Centro de Lanús por su centenario. Subrayaba que esta institución había nacido en 1925 “precisamente para recibir con los brazos abiertos a toda la emigración que llegaba desde Asturias y para que sintieran esa Asturias fuera de la Asturias natural”. Barbón reconoció el “gran trabajo” desarrollado por la nueva junta directiva, que ha conseguido reactivar el Centro tras la pandemia de coronavirus, cuando se vio obligado a cerrar. Del mismo modo., aseguró que tramitarán “con el mayor de los cariños y el mayor de los apoyos” el reconocimiento de la asturianía para este Centro, lo que les permitirá acceder a ayudas del Gobierno autonómico asturiano para actividades y mejora de sus instalaciones. Un día antes, el Ayuntamiento de Villaviciosa -concejo de procedencia de la mayoría de los emigrantes fundadores de este centro- había aprobado en pleno una moción respaldando la concesión de ese título de asturanía.