El jurista Javier Junceda presenta su último libro, que recopila artículos de LA NUEVA ESPAÑA, en Madrid: "Asturias ha perdido influencia"

El jurista asturiano Javier Junceda presentó este miércoles en el Centro Asturiano de Madrid su último libro, "Asturias y los asturianos", editado por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Se trata de un conjunto de 70 "microensayos" sobre la región y algunos de sus representantes más notables, publicados en su día por LA NUEVA ESPAÑA.

Junceda, junto al periodista y empresario Lalo Azcona, y acompañado también por Valentín Martínez-Otero, presidente del Centro Asturiano, habló ante más de cincuenta personas sobre el momento de Asturias e incidió en la importancia de la actividad económica, según dijo relacionada directamente con la demografía. "Donde hay desarrollo económico, hay población", aseguró.

También hizo hincapié en una fiscalidad "complicada de asumir con la renta disponible". Junceda, a su vez, puso el foco en uno de los problemas que sufre la región a su juicio. "Tenemos una mochila grande, porque el gran empleador es la administración, y eso no pasa en casi ningún sitio", destacó el jurista, que también criticó "la ausencia de planificación de la Asturias que queremos".

Junceda se centró a su vez en la "pérdida de influencia de Asturias" a nivel nacional, algo que repasa en su libro y que, además, está en el debate actual, de la mano del conflicto con el peaje del Huerna. El asturiano también tocó el tema de la financiación autonómica y en "la nula utilización que se hace a efectos de financiación autonómica en lo que dice el 130.2 de la Constitución (dice que "se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña)". Según Junceda, "los asturianos, por nuestra condición, somos los más montañosos de España".

En la segunda parte de su charla, Junceda hizo un repaso sobre la treintena de asturianos o amantes de Asturias que incluyo en el libro, deteniéndose para mencionar a los relacionados con Madrid, como Lalo Azcona, Mary Paz Pondal (presente en el acto) o Aurelio Menéndez.