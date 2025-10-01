La nieta del barbero de Turón dirigirá en Bélgica un sindicato con 1,5 millones de afiliados: así es Selena Carbonero

Selena Carbonero Fernández será el 19 de diciembre próximo la secretaria general de la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB), el sindicato de izquierdas con más de 1,5 millones de trabajadores afiliados. Nacida en Lieja, es hija y nieta de asturianos de las cuencas mineras, el padre del Caudal y la madre del Nalón. Aunque ha desarrollado toda su carrera profesional y sindical en Bélgica, donde trabajaron sus padres y sus abuelos, está estrechamente vinculada al Principado. “Voy siempre que puedo a Asturias, me encanta la sidra”, confiesa en su despacho del sindicato en Bruselas.

Selena, de 46 años, es la única que ha presentado la candidatura para la secretaría general tras la dimisión del actual presidente de la organización. Ocupará el cargo en un momento de máxima tensión por los cambios que el gobierno federal belga —una coalición con mayoría de partidos de derechas— quiere introducir en las pensiones, la cobertura del desempleo y otras cuestiones sociales. A mediados de octubre está prevista una gran movilización nacional promovida por el sindicato. “Es un reto en un momento difícil, pero me gustan los desafíos”, afirma convencida.

La FGTB es un sindicato nacional que agrupa a flamencos y francófonos, una rareza en un país que casi todo está dividido entre las dos comunidades lingüísticas. El proceso electoral se ha abierto tras dar un paso al lado el presidente histórico del sindicato. El secretario general actual, flamenco, pasará a ser presidente y Selena, francófona, será la secretaria general, visto que no se han presentado otras candidaturas. La FGTB junto con la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC) son las dos organizaciones con más afiliados.

Selena en una protesta sindical. / G MEULI

Contra las injusticias

La familia de Selena estuvo siempre vinculada al Círculo García Lorca, una organización española en Bélgica de carácter cultural pero también reivindicativa que tenía lazos comunes con organizaciones de izquierda, singularmente con el Partido Comunista de España (PCE). “Crecí apoyando todo tipo de causas contra las injusticias y por los derechos de los trabajadores dentro del Círculo en el que mis padres eran muy activos”, precisa antes de recordar que “ya en el instituto de secundaria organicé y participé en las movilizaciones y huelgas contra las medidas del gobierno belga de entonces”.

Decidió estudiar Derecho en la Universidad de Lieja porque “era la formación que me daba la oportunidad de defender mejor las causas que creía justas”. Primero trabajó en un bufete tres años y después empezó a colaborar con la sección siderúrgica de la FGTB como asesora jurídica. Ahí coincidió con otro asturiano, Nicanor Cue, dirigente de los metalúrgicos que tuvo cierta repercusión internacional cuando participó como portavoz de la izquierda en el debate electoral del Parlamento Europeo de 2019.

De ahí pasó otras responsabilidades “siempre de una manera transversal, con atención a los problemas concretos de los trabajadores y a la visión política de los problemas” que le han permitido avanzar hasta ser la única aspirante al segundo puesto de responsabilidad de la organización. Ha sido presidenta del Bureau des Femmes, una sección dentro del sindicato de carácter feminista.

Asturias en el corazón

Selena, que tiene nacionalidad belga, un compañero de origen español como ella y una hija en común, habla muy bien el castellano con un ligero acento asturiano porque venía con mucha frecuencia al Principado. “He estado mucho en las cuencas, pero también en Gijón al que iré en octubre y he vivido muy de cerca con mi familia el fin de la actividad minera”, confiesa.

Recuerda bien que su abuelo Cayetano, barbero en Turón, utilizaba la trastienda para reuniones clandestinas durante las huelgas de los años 60 en las cuencas. Luego tuvo que emigrar a Bélgica, donde se ha afincado la familia.

Pero la vinculación con nuestra región y con España ha persistido durante todo este tiempo. Aunque Selena visita con frecuencia otros territorios españoles como Alicante o Almería, se siente una asturiana más: “Me emociono cada vez que cruzo el Negrón y aparece esa tierra, esos paisajes tan diferentes que tanto quiero”.