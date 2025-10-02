Asturias duplicada: la "ley de nietos" convertirá en españoles a tantos descendientes de emigrantes como toda la población del Principado

En los próximos meses, habrá tantos nuevos españoles nacionalizados como asturianos hay en la actualidad. El número de personas con nacionalidad española aumentará en una cifra próxima al millón de personas y la mayoría de ellas son descendientes de españoles que emigraron a la Argentina, donde precisamente se concentra la principal colonia de asturianos en el extranjero. La Ley de Memoria Histórica, también conocida como “ley de nietos” ya que abrió la puerta a la nacionalización de la tercera generación, tiene como fecha de final de plazo el próximo día 22 de diciembre. Los datos a 31 de julio indican que ya se han recibido 875.000 solicitudes, de las que se han aprobado ya 414.000. Se han formalizado 237.000 inscripciones y el número de peticiones denegadas no llega a las 5.000 solicitudes de nacionalización.

La dirección general de Ciudadanía Exterior aportó estos datos provisionales al Consejo General de la Ciudadanía Exterior (CGCE), presidido por Violeta Alonso, leonesa de nacimiento pero criada en Oviedo. Los datos de provisionales indican que se va a disparar el censo de españoles residentes en el extranjero y que este aumento se notará especialmente en la población nacida en Argentina en familias de origen español. Las peticiones hechas en Argentina suponen el 39% del total. Por consulados, el de Buenos Aires ha iniciado ya la tramitación de 185.000 solicitudes. En el de Rosario se han tramitado ya 75.000 solicitudes y el consulado de Córdoba está tramitando 60.000 expedientes. Después de Argentina, Cuba es el país donde se han registrado más peticiones. En el consulado de La Habana se han recibido 108.000 peticiones de nacionalización. En el de Sao Paulo (Brasil), el consulado está tramitando 76.000 expedientes y, finalmente, en México los servicios consulares tramitan 72.000 peticiones.

Pero todavía tienen mucho trabajo por delante, ya que la dirección general de Ciudadanía Exterior precisa que “en la mayoría de estas demarcaciones el número de peticiones de cita pendientes igualan a las ya realizadas, por lo que estas gestiones continuarán mucho más allá del periodo de vigencia de la Ley”. A la vista de la avalancha de solicitudes y de la imposibilidad de procesarlas antes del 22 de octubre, el Gobierno de España decidió poner en marcha un sistema telemático de petición de cita. Aquel que la haya solicitado ya será atendido, por orden cronológico de petición, incluso más allá de que se cierre el plazo de solicitud de la nacionalidad el mencionado 22 de octubre.

El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visitó este miércoles Buenos Aires para supervisar la marcha del proceso de nacionalización. Torres afirmó qiue esta ley hace “justicia” con aquellos que tuvieron que huir de los "restos del fascismo”. En su visita, Torres estuvo acompañado de los secretarios de Estado de Política Territorial y Memoria Democrática, Arcadi España y Fernando Martinez, respectivamente. Todos ellos rindieron homenaje, con ofrenda floral incluida, a los españoles y las españolas detenidos y desaparecidos durante la última dictadura argentina (1976-1983), junto a la presidenta de la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina, la gallega Consuelo Castaño, cuyo esposo fue una de aquellas víctimas. Torres explicó que la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2023 a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, ha dado la posibilidad de optar a la nacionalidad a los hijos y nietos de quienes salieron de España, "por razones políticas, económicas o de otra índole".

Esta ley se aprobó el 22 de octubre de 2023 y en la misma fecha de 2024 se prorrogó por un año más para ampliar el periodo de solicitudes. El próximo 22 de octubre vence el plazo y concluye el periodo para acceder a este derecho que otorga el Estado español.