El Centro Asturiano de Buenos Aires, distinguido por el Gobierno de España con la medalla al mérito por la emigración
La directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Elena Bernardo, entrega la distinción a los asturianos en un motivo acto en el Teatro Casona de la sede de Solís del Centro
El Gobierno de España distingue al Centro Asturiano de Buenos Aires. A las 18 horas de hoy jueves, hora argentina, la presidenta de la principal institución asturiana en Argentina, Pilar Simón recibirá el diploma y medalla de reconocimiento de méritos en materia de Inclusión y Migraciones de la mano de Elena Bernardo, directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno. “Realmente estamos muy contentos porque es la primera vez que una distinción así se le entrega a un Centro Asturiano”, subraya Pilar Simón.
El acto de entrega, al que han sido invitados todos los socios de la institución, se celebrará en el Teatro Alejandro Casona, en la sede de Solís del Centro Asturiano. La concesión de esta distinción se enmarca dentro de la gira que durante estos días está haciendo a Argentina y Uruguay la responsable del Gobierno de España para la ciudadanía española en el exterior. Durante estos días ha mantenido distintos encuentros con las colectividades españolas en estos países. Además del Centro Asturiano de Buenos Aires también visitó el Club Tinetense, una residencia de ancianos destinada a atender a los emigrantes asturianos de la tercera edad y que está desarrollando una muy relevante labor social.
