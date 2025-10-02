"Forma Antiqva" inaugura la temporada del Real Teatro del Retiro de Madrid con dos conciertos dedicados a su trabajo discográfico "De sopitu"
"Forma Antiqva" inaugurará este próximo fin de semana la temporada del Real Teatro de Retiro de Madrid con dos conciertos dedicados a su trabajo discográfico "De sopitu". Serán el sábado 4 de octubre y el domingo 5, a las 12.30 horas ambos días, en el Centro Cultural Daoíz y Velarde.
La orquesta de cámara asturiana, dirigida por Aarón Zapico, presentará una propuesta didáctica, adaptada al espacio, dependiente del Teatro Real, y orientada a un público familiar.
El programa que "Forma Antiqva" presentará en el Centro Cultural Daoiz y Velarde será interpretado por siete músicos, mezcla instrumentos históricos con folclore, tradición oral y académica, con "un enfoque creativo que trasciende géneros y tópicos", con obras de Händel, Purcell, Codax y Santiago de Murcia junto a melodías populares de Asturias, Galicia y Cantabria, de Irlanda y Escocia.
Programación familiar
El programa concertístico "De sópitu" –que en asturiano significa "súbitamente" o "de repente"– tiene su origen en un disco homónimo, publicado en febrero de 2025 por el sello "Zapico Records".
Creado en Langreo hace más de dos décadas, "Forma Antiqva" está considerada una de las formaciones de música clásica más importantes e influyentes de España
La relación de "Forma Antiqva" con el Real Teatro de Retiro, inaugurado en abril de 2023 y concebido como un espacio cultural y artístico pionero en Europa, dedicado de forma exclusiva al público infantil, juvenil y familiar, se remonta a octubre de 2024, cuando la agrupación de los hermanos Zapico representó en él 16 funciones de "El gato con botas" junto a la compañía "Per Poc Marionetas".
"Forma Antiqva" es habitual en escenarios como el Teatro Real de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona y el Teatro de la Maestranza de Sevilla y ha actuado en medio mundo.
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria