"Forma Antiqva" inaugura la temporada del Real Teatro del Retiro de Madrid con dos conciertos dedicados a su trabajo discográfico "De sopitu"

"Forma Antiqva" inaugurará este próximo fin de semana la temporada del Real Teatro de Retiro de Madrid con dos conciertos dedicados a su trabajo discográfico "De sopitu". Serán el sábado 4 de octubre y el domingo 5, a las 12.30 horas ambos días, en el Centro Cultural Daoíz y Velarde.

La orquesta de cámara asturiana, dirigida por Aarón Zapico, presentará una propuesta didáctica, adaptada al espacio, dependiente del Teatro Real, y orientada a un público familiar.

El programa que "Forma Antiqva" presentará en el Centro Cultural Daoiz y Velarde será interpretado por siete músicos, mezcla instrumentos históricos con folclore, tradición oral y académica, con "un enfoque creativo que trasciende géneros y tópicos", con obras de Händel, Purcell, Codax y Santiago de Murcia junto a melodías populares de Asturias, Galicia y Cantabria, de Irlanda y Escocia.

Programación familiar

El programa concertístico "De sópitu" –que en asturiano significa "súbitamente" o "de repente"– tiene su origen en un disco homónimo, publicado en febrero de 2025 por el sello "Zapico Records".

Creado en Langreo hace más de dos décadas, "Forma Antiqva" está considerada una de las formaciones de música clásica más importantes e influyentes de España

La relación de "Forma Antiqva" con el Real Teatro de Retiro, inaugurado en abril de 2023 y concebido como un espacio cultural y artístico pionero en Europa, dedicado de forma exclusiva al público infantil, juvenil y familiar, se remonta a octubre de 2024, cuando la agrupación de los hermanos Zapico representó en él 16 funciones de "El gato con botas" junto a la compañía "Per Poc Marionetas".

"Forma Antiqva" es habitual en escenarios como el Teatro Real de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona y el Teatro de la Maestranza de Sevilla y ha actuado en medio mundo.