Siete jóvenes promesas del arte asturiano exponen en Madrid

La Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias (MAPPA), vinculada al Premio Asturias Joven de Artes Plásticas, se presentó esta semana en Madrid, en un acto al que acudió la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el consejero de Ordenación del Territorio del Principado, Ovidio Zapico,

La muestra ya se había inaugurado en Oviedo, comisariada por el asturiano Luis Feás. En ese momento se inició un programa de itinerancia con el objetivo de dar a conocer a los artistas asturianos ganadores de esta edición, itinerancia en la que se enmarca esta exposición temporal que se pudo ver esta semana en la capital de España. La exposición puede ver en la sala de exposiciones del Ministerio de Juventud en la calle Marques de Riscal 16 de Madrid. Permanecerá abierta hasta el próximo 12 de octubre.

Esta edición de la MAPPA ofrece como siempre un buen balance del actual estado del arte joven asturiano. Los siete artistas seleccionados han sido escogidos por un jurado profesional que sostiene, por iniciativa del Instituto Asturiano de la Juventud, la principal convocatoria pública a la que pueden concurrir los artistas menores de treinta y cinco años, sean asturianos, oriundos o residentes en Asturias, con premios relevantes y una distinción que les servirá sin duda para encarar su futuro.

Conforman la 34 MAPPA las/los siguientes artistas: Alba Matilla Iglesias (Premio "Asturias Joven de Artes Plásticas 2024"), Andrea Álvarez Fernández, Inés Benito Riesgo, Iratxe Esteve Cuesta, Jonás San Miguel Pilarte, Raquel Gómez Lobo y Telva Barriendos Portugués.