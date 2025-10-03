Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por qué la ciberseguridad también es una oportunidad de negocio y qué perfiles se demandan

José Antonio Marcos, vicedecano de la Universidad Alfonso X El Sabio, reflexiona sobre la ciberseguridad y la importancia de la unión con las empresas

José Antonio Marcos García (Palencia, 1969) es el vicedecano de la Facultad Business & Tech de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), que junto con la Universidad de Oviedo organizó esta semana en Madrid el Congreso Internacional de Ciberseguridad: Empresas, Investigación y Sociedad. En esta entrevista habla de la importancia de la ciberseguridad como negocio.

-¿Existe actualmente un alejamiento entre la Universidad y la empresa?

-Tradicionalmente, la relación entre las Universidades y las empresas se ceñía a la realización de unas prácticas o el trabajo de fin de grado. Ese modelo, en los tiempos que vivimos, ya no vale. Es importante conectar a los alumnos con la realidad y el boom tecnológico. Es lo que tratamos de decir en este Congreso y lo que ya hacemos en esta facultad con numerosos proyectos, ya que intentamos entender lo que necesitan las empresas y dar una formación extra. El año pasado, por ejemplo, la gente de ADE aprendía a montar su propio negocio en la web sin tener que programar. Es importante que la empresa esté integrada en la facultad y nosotros hemos sido pionero.

-¿Cómo se logra eso?

-Para tener colaboración real entre la empresa y las universidades, ya sean públicas o privadas, se necesita apoyo estatal. En España eso no funciona así. Este Congreso es un buen ejemplo de esa práctica, pero ha costado mucho y debería ser el día a día.

-Se ha hablado de la ciberseguridad como riesgo, pero también como oportunidad de negocio.

-Totalmente. Antes, la ciberseguridad era algo que se ceñía a los equipos técnicos cuando aparecía un ciberataque. Ese concepto se acabó. Ahora ya no es un tema técnico, es algo de toda la empresa, y por tanto se necesitan perfiles diferentes. La ciberseguridad es algo muy transversal, porque se ha unido a la confianza digital.

-¿Qué es eso?

-Que los clientes sepan que se conectan a su plataforma y tengan la seguridad de que no va a pasar nada raro, que no van a perder sus datos. Se trata de confianza, de seguridad. Si una empresa da eso, gana competitividad.

-¿Cuántas empresas hay en España que se dediquen a la ciberseguridad?

-Calculo que habrá cientos, y de varios tipos. Hay consultoras que tienen su propio equipo, igual que los bancos, u otras compañías. Por supuesto, también hay las especializadas.

-¿Qué tipos de perfiles profesionales se demandan?

-Es un abanico muy amplio: abogacía para la parte regulatoria, relaciones internacionales, comercio, marketing, perfiles geopolíticos, especialistas en transacciones… y por supuesto técnicos en informática o inteligencia artificial. Hay que combinar perfiles legales, tecnológicos e internacionales. Y, muy importante, perfiles de negocio, porque al final esto también va de competir.

-¿Cuál es el nivel de España en materia de ciberseguridad?

Estamos bastante bien posicionados. Siempre se dice que hay dos tipos de empresas: las que han sido atacadas y lo saben, y las que lo han sido pero no lo cuentan. Aun así, en los ataques más relevantes España no suele aparecer. Contamos con organismos que trabajan muy bien y empresas especializadas que colaboran con multinacionales. En Europa estamos entre los mejor valorados y somos una referencia.

