El premio Ana Casanueva reconoce los 50 años de "escucha y orientación" del Teléfono de la Esperanza

El ejercicio de la ayuda mediante la escucha activa que distingue al Teléfono de la Esperanza de Asturias ha merecido el premio Ana Casanueva 2025, que cada año convocan el empresario y filántropo asturmexicano Carlos Casanueva Varas y la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom), en colaboración con la Universidad de Oviedo. El galardón se instituyó en 2018 con el propósito de reconocer la labor de organizaciones no gubernamentales, instituciones, fundaciones u organismos civiles sin ánimo de lucro que hayan operado en Asturias durante al menos cinco años y en esta edición se suma a las celebraciones por el cincuenta aniversario del Teléfono de la Esperanza. La ceremonia de entrega se celebrará el próximo jueves, 9 de octubre, a las siete de la tarde en la capilla del Edificio Histórico de la Universidad.

El jurado reconoce el valor de un colectivo que fundamenta su actividad en “la fuerza de un voluntariado formado y capaz que desde un compromiso ético y humano ofrece escucha, orientación y acompañamiento a quienes necesitan ser sostenidos en los momentos más frágiles de la vida”. El fallo destaca además que la labor de los voluntarios “va más allá de la intervención puntual, ya que promueve el desarrollo personal, la autonomía y la resiliencia, al tiempo que impulsa una cultura de corresponsabilidad social”. De este modo, concluyen, el Teléfono de la Esperanza de Asturias representa “de forma ejemplar los valores de empatía, altruismo y compromiso comunitario, que enriquecen y fortalecen la vida colectiva en el Principado de Asturias”.

Para obtener el premio Ana Casanueva, dotado con 50.000 euros, puntúan especialmente la atención y el apoyo a población en condiciones de desventaja, exclusión social o pobreza, así como la generación de oportunidades y facilidades para el acceso a la educación y los servicios sociales o de salud, el apoyo a migrantes y el trabajo con grupos vulnerables o en riesgo.

El jurado encargado de analizar las candidaturas y elegir la entidad ganadora ha estado compuesto por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; el diplomático y exjefe de la Casa del Rey Alberto Aza, consejero permanente de Estado; Carlos Fernández Collado, presidente de Asicom; José Luis García Delgado, exrector de la Universidad Menéndez Pelayo; Santiago García Granda, catedrático y ex rector de la Universidad de Oviedo, y Rosa María Menéndez, investigadora y expresidenta del CSIC. El fallo ha sido comunicado este viernes por Santiago González-Alverú, que ha ejercido como secretario del jurado.