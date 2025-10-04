Kiko Prada, del Campo San Francisco a soñar con Marvel: "‘El señor de los Anillos’ se podría haber rodado en Asturias; somos una potencia"

Nacido en Oviedo en 1984, Kiko Prada lleva el cine en las venas. En 2004, junto a su hermano Javi, recibió un premio en el Festival Internacional de Cine de Gijón por el documental «Por ti». Ambos crearon la productora «The Other Side Films». En solitario, ha rodado cintas como «(N)osmiran», «Dos», «Refugios», «Historias de Halloween» (pendiente de estreno), y «Only Girls» (2025), además de los documentales «Zulueta, un paseo por Madrid» y «Joe Kardos, el último cowboy».

La vida de Kiko Prada no se cuenta por días sino por fotogramas: "Tengo la suerte de decir que soy director de cine y guionista; también soy productor, que es lo que más he hecho en los últimos años". Afirma: "La parte más gratificante de mi trabajo es poder ver en pantalla aquello que he escrito y la más ingrata son las esperas. En el audiovisual es lo más frecuente: esperas esa llamada, que arranque un proyecto, esa respuesta de un festival… pero ya he aprendido a vivir con ello y con el ‘no’, por supuesto".

La pasión por contar historias con imágenes fue temprana. "Desde muy pequeños mi hermano Javi y yo siempre habíamos soñado con hacer películas". Así que en la adolescencia, gracias a unos amigos que actuaban y a otro que manejaba los programas de edición, se pusieron planos a la obra. Les llegaron a decir: ‘¿Vosotros sois los que hacéis cortos de zombies en La Fresneda?’ Y siempre respondíamos con un rotundo sí".

Su primera gran experiencia internacional llegó en 2009, cuando viajó a Nueva York para presentar "Humanos con patatas" en el New York City Horror Film Festival. Tenía veinticinco años y era la primera vez que estaba en Estados Unidos. Allí comencé a entender cómo funcionaba todo y para mí fue una gran lección. Lo que más me gustó fue ver aquel corto, grabado en distintas partes de Asturias, proyectado en un cine de Tribeca y comprobar que la gente se reía con los chistes y las situaciones, sobre todo cuando aparecía Maxi Rodríguez, les encantaba".

Consciente de las dificultades del sector, Prada es tajante al dar consejos a quienes sueñan con rodar. "Lo primero, que no le tengan miedo a nada. Hay muchos frustrados que intentarán boicotear tus ideas, pero hay que aprender a poner la mente en otro lugar. La mejor salida es la autoproducción. ¿Crees en ti? Apuesta, arriesga, arruínate. Yo lo he hecho y te aseguro que el viaje ha merecido la pena. Hoy puedo vivir de mi trabajo sin preocupaciones, pero si no hubiese tomado malas decisiones probablemente estaría en punto muerto. Así que sal, graba, hazlo mal, fracasa, aprende, sigue, pelea, lucha, levántate y, si llegas, perfil bajo. Y siempre trata a los demás con respeto y educación".

El camino no ha sido sencillo. "En menos de cinco años todo había cambiado: los formatos de grabación, la edición, los programas. Todo era confuso. También la competencia jugó un papel determinante. Cuando viajas a Madrid y no conoces a nadie, tienes que hacer mil cosas que no habías planeado, primero para sobrevivir y luego para cumplir tu sueño. Uno de mis primeros trabajos fue de auxiliar de producción en un rodaje de autopromociones para Cuatro. Me tocó limpiar y poner adhesivos en las suelas de los figurantes. No lo esperaba, pero acababa de llegar y me dije: Kiko, adelante. Nunca se me han caído los anillos y creo que haber vivido el sector desde tan abajo me ha ayudado a saber qué pedir a mi equipo cada vez que ruedo. También produzco, y eso me da una perspectiva amplia que me hace equivocarme menos".

Su mirada hacia Asturias es ambiciosa. "Asturias no tiene nada que envidiar a ninguna otra parte de España. Siempre he dicho que ‘El señor de los Anillos’ se podría haber rodado en Asturias sin salir de nuestras fronteras. Somos una potencia en todos los aspectos. ¿De qué seríamos capaces con todos los medios a nuestro alcance? Seríamos imbatibles. En cuanto a mi sector, Asturias debería luchar por los mismos incentivos fiscales que Navarra y País Vasco para atraer producciones. Ojalá se consiga".

Y añade: "Creo que hay pocos pueblos tan unidos como Asturias. Más allá de mi profesión, es un lugar fantástico para albergar nómadas digitales. Con el precio de la vivienda y la buena calidad de vida, deberíamos mejorar infraestructuras y conexiones a internet para facilitar que la gente pueda emprender. Podríamos ser un enclave de empresas tecnológicas, fomentar el sector audiovisual… Es una comunidad con muchas posibilidades".

Uno de sus grandes referentes fue Vicente Aranda, a quien dedicó un documental en 2013. "Me dijo: ‘Tengo escritos cuatro o cinco guiones y, a modo de milagro, cada dos años puedo dirigir uno’. Desde entonces siempre tengo varios proyectos preparados y eso me permite tener más oportunidades. También aprendí que todos los puestos son importantes. Para que el equipo se pueda tomar un café a las ocho de la mañana, probablemente hay un chico de producción que se ha levantado a las cinco. Yo he hecho muchas veces ese trabajo y sé lo duro que es. Porque ese chico lo más probable es que también sueñe con dirigir películas. Hay que aplaudirle y respetarle".

Prada no teme la irrupción de la inteligencia artificial en el cine. "No me da miedo. Va a ser una herramienta más. También dijeron que la llegada del sonido acabaría con el cine y fue lo contrario. Habría que regularla para preservar derechos de autor, pero lo que hará será mover empleos de un lado a otro. No solo en el cine, en muchas profesiones pasará. Y eso no es malo: tendremos más tiempo para nuestros hijos, para emprender o para nosotros mismos. Veo la IA como una oportunidad para alcanzar nuestros sueños".

Si mañana alguien le pusiera en las manos un presupuesto millonario tiene claro dónde lo invertiría. "Si me dieran cien millones para una película, mi sueño sería dirigir una de Marvel. Probablemente ‘Guardianes de la Galaxia’, que llenaría de canciones de Daft Punk y Nino Bravo, sería un contraste alucinante. Tampoco me importaría una de los X-Men, son mis personajes favoritos desde niño. Con poder dirigir un episodio de una serie de Marvel ya me daría por satisfecho. Y me encantaría rodar algún episodio de los spin-off de ‘The Walking Dead’. Tengo amigos que han participado y lo que me cuentan es alucinante. Como espectador y como miembro del equipo debe ser una experiencia única".

Flashback: de su infancia en Oviedo guarda recuerdos imborrables: "Tanto mi hermano como yo pasábamos tardes enteras en el Campo San Francisco. Puede que sea de los lugares más hermosos del mundo. Hace poco estuve de nuevo allí y esos sabores y olores están intactos: las galletas de miel, los helados, el agua de la fuente del Caracol, el olor de los árboles… es maravilloso".