Medalla de España para los asturianos de Buenos Aires: la emotiva leyenda de las dos bolsas de cemento

Pilar Simón, presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires recogió este jueves con gran emoción la medalla que el Gobierno de España otorgó a la institución asturiana en la capital argentina. En un acto celebrado en el teatro Alejandro Casona del Centro, al que asistieron cerca de un centenar de socios, Simón subrayó que a lo largo de los 112 años de existencia del centro “cada año siempre hemos tratado de avanzar. Realmente cuesta mucho, pero tenemos que honrar a nuestros antepasados asturianos, que formaron este centro con mucho esfuerzo”.

Elena Bernardo firma en el libro de honor del Centro Asturiano de Buenos Aires. / .

El Gobierno de España ha concedido el diploma y medalla de reconocimiento de méritos en materia de Inclusión y Migraciones al Centro Asturiano bonaerense. Es la primera vez que un Centro Asturiano recibe esta distinción. Lo entregó en la capital argentina Elena Bernardo, directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, que estuvo en días pasados haciendo una gira por Argentina y Uruguay, visitando a las instituciones españolas vinculadas con la emigración.

Socios y junta directiva del centro con las autoridades españolas que asistieron al acto. / Centro Asturiano de Buenos Aires

Simón, en el acto de entrega de la medalla, aludió al compromiso personal que los fundadores del centro con la institución “Según cuenta la leyenda, compraban una bolsa de cemento y cal para construir su casa y otra también para el querido Centro Asturiano”. Simón subrayó que el Centro “se formó como lugar de acogida de todos estos asturianos, que venían y trataban de relacionarse para hablar de su tierrina, jugar a las cartas, jugar a los bolos, y no dejar de estar en contacto con su Asturias natal”. La presidenta del Centro recordó que la mayoría de los emigrantes asturianos que cruzaron el mar “vinieron buscando nuevos horizontes y muchos de ellos lo han logrado. Algunos no han podido llegar tan lejos como habrían querido, pero Argentina los ha recibido muy bien. Ha sido un buen país para recibir a los inmigrantes”.

La medalla concedida por el Gobierno de España al Centro Asturiano de Buenos Aires. / Centro Asturiano de Buenos Aires

Simón subrayó que todos los asturianos que se aventuraron en la Argentina “venían con muchas ganas de trabajar. Lo importante era trabajar, poder criar a sus hijos, poder formar una familia y Argentina le dio es oportunidad”. La presidenta del Centro Asturiano, descendiente de asturianos de Caso, contó su historia personal: “No soy inmigrante, pero vengo de una familia enorme de inmigrantes y soy la primera argentina de esa familia. Este es el país que eligieron muy padres para hacer su familia. Me emociona hablar de mis padres y hablar de mi país, que pese a pasar por momentos muy difíciles siempre salimos adelante”, confesó la presidenta del Centro antes de volver a agradecer a las autoridades españolas presentes la concesión de la distinción a la institución asturiana.

Por su parte, la vicepresidenta del Principado, y consejera responsable de las políticas migratorias regionales, Gimena Llamedo, hizo llegar una carta de felicitación al Centro Asturiano bonaerense en nombre del ejecutivo asturiano. Llamedo indica en esa misiva que este “merecido homenaje” recae en una institución centenaria “que ha sabido ser hogar, refugio y punto de encuentro para miles de asturianos y asturianas en Argentina, y que ha extendido siempre su mano solidaria a la sociedad de acogida”. Llamedo resalta en su carta que el Centro bonaerense “ha sido, a lo largo de generaciones, un símbolo de unidad, de compromiso social y de orgullo compartido”. La vicepresidenta del Principado felicita a esta institución, “un referente para nuestra comunidad en el exterior”, por su labora para preservar “nuestra cultura, lengua y tradiciones” al tiempo que ha sabido “proyectar al futuro los valores que definen nuestra tierra, la solidaridad, el esfuerzo y la fraternidad”. Llamedo añade: “Asturias se reconoce en vosotros y vosotras y se engrandece con cada uno de vuestros logros”.