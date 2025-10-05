La camiseta de los ganadores del Descenso del Sella llega al Centro Asturiano de México
El responsable técnico del club Los Cuervos de Pravia, Alfonso Vivero Fernández, entregó una camiseta del club campeón de la prueba piragüística sellera a los reponsables del Centro Asturiano de México
El Centro Asturiano de la Ciudad de México ya tiene la camiseta del club campeón del Descenso Internacional del Sella, Los Cuervos-Klöckner Pentaplast. La iniciativa surgió en el año 2021 por iniciativa de Alfonso Tamés y Rafael Segura y fue llevada a cabo a través del Club Los Cuervos de Pravia y de su responsable técnico, Alfonso Vivero Fernández, 'Oki', con el objetivo de poner en valor el deporte asturiano lejos de la tierrina. Ahora acaba de dar un paso más, palada a palada, en esta ocasión con epicentro en México D.F.
El objetivo es "que los asturianos residentes en México tengan presente a clubes y deportistas de sus pueblos y ciudades asturianas y abanderen el deporte asturiano por la ciudad azteca”, dijo Alfonso Vivero, quien entregó la camiseta de la entidad deportiva praviana, como vencedores por equipos de la última edición del Descenso Internacional del Sella, disputado el pasado 9 de agosto.
El acto, desarrollado en México D.F., contó con la asistencia de varios directivos del Centro Asturiano de la ciudad azteca, así como de Rafael Segura y Rubén Bernardo, este último praviano de origen y residente en la ciudad de México e hijo del expresidente del Club Los Cuervos. Todo un gran gesto y, al mismo tiempo, muy emotivo, al otro lado del 'charco'.
